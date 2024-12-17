https://uz.sputniknews.ru/20241217/tramp-prizval-zelenskogo-gotovitsya-k-zaversheniyu-konflikta-na-ukraine-47138711.html
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта на Украине
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта на Украине
Sputnik Узбекистан
Избранный американский президент заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта.
2024-12-17T12:18+0500
2024-12-17T12:18+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Владимир Зеленский должен быть готов к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил избранный президент Соединенных штатов Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.Трамп также отметил, что президенту России Владимиру Путину также предстоит заключить сделку. Американский лидер рассчитывает добиться мира до своей инаугурации.Избранный американский президент подчеркнул, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. При этом он утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования.Трамп прокомментировал решение уходящего президента Джо Байдена разрешить использовать американское оружие для ударов вглубь России. По мнению политика, Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Он добавил, что этот вопрос может быть пересмотрен.Ранее Трамп отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://uz.sputniknews.ru/20241211/tramp-zayavil-zelenskomu-chto-xochet-nemedlennogo-prekrascheniya-ognya-smi-47042635.html
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трамп зеленский путин украина сша россия конфликт
трамп зеленский путин украина сша россия конфликт
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта на Украине
12:18 17.12.2024 (обновлено: 12:21 17.12.2024)
Избранный американский президент заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Владимир Зеленский должен быть готов к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил избранный президент Соединенных штатов Дональд Трамп, сообщает РИА Новости
.
"Ему следует готовиться к заключению сделки. Было убито слишком много людей", — сообщил он на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго.
Трамп также отметил, что президенту России Владимиру Путину также предстоит заключить сделку. Американский лидер рассчитывает добиться мира до своей инаугурации.
Избранный американский президент подчеркнул, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. При этом он утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования.
Трамп прокомментировал решение уходящего президента Джо Байдена разрешить использовать американское оружие для ударов вглубь России. По мнению политика, Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Он добавил, что этот вопрос может быть пересмотрен.
"Я не думаю, что нужно было позволять запускать ракеты на 200 миль вглубь России. Это было глупо, особенно за несколько недель до моего вступления в должность. Почему они сделали это, не спросив меня? Я бы не разрешил им это делать. Я думаю, это была большая ошибка", — отметил политик.
Ранее Трамп отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.