https://uz.sputniknews.ru/20241218/ano-yevraziya-uzbekistan-shkoly-kabinety-russkiy-yazyk-47159861.html
АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана
АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Команды двух школ Ферганской области стала чемпионом в спецноминации Международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"
2024-12-18T14:18+0500
2024-12-18T14:18+0500
2024-12-18T14:37+0500
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана. Соответствующие сертификаты вручили победителям IV Международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом", организованного Минпросвещения РФ.В спецноминации "Лучшая российская школа за рубежом" от АНО "Евразия" победила команда двух школ Узбекистана из Ферганской области: № 48 Кувинского района и № 40 г. Язъяван одноименного района.Кроме того, Ольга Де, учитель русского и литературы из Кыргызстана, стала победителем международного конкурса "Лучший российский учитель за рубежом" в спецноминации.Церемония награждения прошла в Москве. Всего в конкурсе участвовали более 1 500 учителей и 286 школьных команд из 49 стран. В течение трех этапов жюри оценивало их методические планы и творческие разработки, а также мастерство в решении сложных педагогических задач.Для справки: АНО "Евразия" — это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель — укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.Кроме того, проект "Евразия" — это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, бизнес-миссии для реализации продукции и поиска партнеров предпринимателям, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.
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узбекистан евразия русский язык школы ферганская область кабинеты
АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана
14:18 18.12.2024 (обновлено: 14:37 18.12.2024)
Команда двух школ Ферганской области стала чемпионом в спецноминации Международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом".
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана.
Соответствующие сертификаты вручили победителям IV Международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом", организованного Минпросвещения РФ.
В спецноминации "Лучшая российская школа за рубежом" от АНО "Евразия" победила команда двух школ Узбекистана из Ферганской области: № 48 Кувинского района и № 40 г. Язъяван одноименного района.
Кроме того, Ольга Де, учитель русского и литературы из Кыргызстана, стала победителем международного конкурса "Лучший российский учитель за рубежом" в спецноминации.
"Русский язык является важным связующим звеном, которое объединяет и сохраняет культурное пространство нашей Евразии. Он — фундамент для общего будущего наших народов. Именно благодаря русскому языку люди разных национальностей, культурных традиций и религиозных взглядов получают уникальную возможность свободно общаться, понимать друг друга и строить партнерские отношения", — подчеркнула депутат Госдумы и председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Церемония награждения прошла в Москве. Всего в конкурсе участвовали более 1 500 учителей и 286 школьных команд из 49 стран. В течение трех этапов жюри оценивало их методические планы и творческие разработки, а также мастерство в решении сложных педагогических задач.
Для справки: АНО "Евразия" — это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель — укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.
Кроме того, проект "Евразия" — это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, бизнес-миссии для реализации продукции и поиска партнеров предпринимателям, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.