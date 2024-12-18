https://uz.sputniknews.ru/20241218/ano-yevraziya-uzbekistan-shkoly-kabinety-russkiy-yazyk-47159861.html

АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана

АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Команды двух школ Ферганской области стала чемпионом в спецноминации Международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"

2024-12-18T14:18+0500

2024-12-18T14:18+0500

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общество

узбекистан

ферганская область

школы

русский язык

конкурс

евразия

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. АНО "Евразия" оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана. Соответствующие сертификаты вручили победителям IV Международного конкурса "Лучшая русская школа за рубежом", организованного Минпросвещения РФ.В спецноминации "Лучшая российская школа за рубежом" от АНО "Евразия" победила команда двух школ Узбекистана из Ферганской области: № 48 Кувинского района и № 40 г. Язъяван одноименного района.Кроме того, Ольга Де, учитель русского и литературы из Кыргызстана, стала победителем международного конкурса "Лучший российский учитель за рубежом" в спецноминации.Церемония награждения прошла в Москве. Всего в конкурсе участвовали более 1 500 учителей и 286 школьных команд из 49 стран. В течение трех этапов жюри оценивало их методические планы и творческие разработки, а также мастерство в решении сложных педагогических задач.Для справки: АНО "Евразия" — это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель — укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.Кроме того, проект "Евразия" — это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, бизнес-миссии для реализации продукции и поиска партнеров предпринимателям, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.

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