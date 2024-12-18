https://uz.sputniknews.ru/20241218/pri-vzryve-na-avtozapravke-v-fergane-pogibli-4-cheloveka-47158976.html
При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека
При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека
Sputnik Узбекистан
Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа.
2024-12-18T12:35+0500
2024-12-18T12:35+0500
2024-12-18T12:35+0500
общество
узбекистан
ферганская область
заправка
взрыв
пожар
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям области.Взрыв на автомобильной заправке в Фергане, расположенной в махалле Янгиюль по улице Ахмада Яссави, прогремел днем 17 декабря около 13.45. Его причиной стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. В результате возник пожар.Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия в 13.47, локализовали пожар в 14.02, а полностью ликвидировали его в 14.12.Изначально сообщалось об одном погибшем, четырех пострадавших и 8 гражданах, находящихся под наблюдением медиков.Позднее число погибших при взрыве на заправке в Фергане увеличилось до четырех. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, трое человек скончались в больнице.По факту взрыва на заправке Petrolium возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 257 (нарушение правил охраны труда) и пункту "а" части 3 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса.Сообщается, что задержаны пять человек, ведется следствие.
узбекистан
ферганская область
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взрыв автозаправка фергана
взрыв автозаправка фергана
При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека
Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека, сообщает
пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям области.
Взрыв на автомобильной заправке в Фергане, расположенной в махалле Янгиюль по улице Ахмада Яссави, прогремел
днем 17 декабря около 13.45. Его причиной стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. В результате возник пожар.
Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия в 13.47, локализовали пожар в 14.02, а полностью ликвидировали его в 14.12.
Изначально сообщалось об одном погибшем, четырех пострадавших и 8 гражданах, находящихся под наблюдением медиков.
Позднее число погибших при взрыве на заправке в Фергане увеличилось до четырех. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, трое человек скончались в больнице.
По факту взрыва на заправке Petrolium возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 257 (нарушение правил охраны труда) и пункту "а" части 3 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса.
Сообщается, что задержаны пять человек, ведется следствие.