https://uz.sputniknews.ru/20241218/pri-vzryve-na-avtozapravke-v-fergane-pogibli-4-cheloveka-47158976.html

При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека

При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека

Sputnik Узбекистан

Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа.

2024-12-18T12:35+0500

2024-12-18T12:35+0500

2024-12-18T12:35+0500

общество

узбекистан

ферганская область

заправка

взрыв

пожар

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям области.Взрыв на автомобильной заправке в Фергане, расположенной в махалле Янгиюль по улице Ахмада Яссави, прогремел днем 17 декабря около 13.45. Его причиной стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. В результате возник пожар.Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия в 13.47, локализовали пожар в 14.02, а полностью ликвидировали его в 14.12.Изначально сообщалось об одном погибшем, четырех пострадавших и 8 гражданах, находящихся под наблюдением медиков.Позднее число погибших при взрыве на заправке в Фергане увеличилось до четырех. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, трое человек скончались в больнице.По факту взрыва на заправке Petrolium возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 257 (нарушение правил охраны труда) и пункту "а" части 3 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса.Сообщается, что задержаны пять человек, ведется следствие.

узбекистан

ферганская область

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взрыв автозаправка фергана