https://uz.sputniknews.ru/20241220/putin-schitaet-neobxodimym-zaklyuchenie-prochnogo-mira-s-ukrainoy-47209843.html
Путин считает необходимым заключение прочного мира с Украиной
Путин считает необходимым заключение прочного мира с Украиной
Sputnik Узбекистан
Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией. Президент России ответил в прямом эфире на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.
2024-12-20T10:54+0500
2024-12-20T10:54+0500
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владимир зеленский
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украина
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Владимир Путин объяснил, почему России не нужно перемирие с Украиной. По словам российского лидера, длительный период перемирия с Украиной даст возможности противнику заняться подготовкой и укреплением личного состава.При этом российский лидер подчеркнул, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но отказывался киевский режим.По словам Путина, с предложением о рождественском перемирии на несколько дней к нему обращался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который утверждал, что "ничего противник за два-три дня сделать не сможет".С аналогичным предложением в качестве посредника к лидеру РФ обращался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но после того, как Путин соглашался, "глава режима украинского объявляет: никаких переговоров, никакого перемирия", отметил президент РФ.Вместе с тем президент России прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине.Отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает, в том числе Зеленскому.Однако Путин усомнился, что Владимиру Зеленскому понадобится политическое убежище, он, вероятно, уедет за рубеж.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Число обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat."Итоги года" с Владимиром Путиным продлились четыре с половиной часа, за это время президент России ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.Вопросы прозвучали от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также от почти 30 россиян, в том числе от одной семьи из Краснодара. Кроме того, вопросы прозвучали от шести иностранных изданий, в том числе из недружественных стран — США и Великобритании.Рекордной по продолжительности была большая пресс-конференция Путина в 2008 году, которая продлилась 4 часа 40 минут.
https://uz.sputniknews.ru/20241219/putin-pri-utrate-suvereniteta-teryaetsya-gosudarstvennost-47197953.html
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путин зеленский пресс-конференция украина россия прямая линия
путин зеленский пресс-конференция украина россия прямая линия
Путин считает необходимым заключение прочного мира с Украиной
10:54 20.12.2024 (обновлено: 11:13 20.12.2024)
Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией. Президент России ответил в прямом эфире на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
"Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии. Но в целом — можно поискать", — сказал глава РФ.
Владимир Путин объяснил, почему России не нужно перемирие с Украиной. По словам российского лидера, длительный период перемирия с Украиной даст возможности противнику заняться подготовкой и укреплением личного состава.
"Длительный период перемирия, он даст возможность противнику заняться этим: подготовкой и переподготовкой, укреплением личного состава", — отметил Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но отказывался киевский режим.
По словам Путина, с предложением о рождественском перемирии на несколько дней к нему обращался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который утверждал, что "ничего противник за два-три дня сделать не сможет".
"Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода (краткосрочные перемирия — ред.)", — сказал Путин.
С аналогичным предложением в качестве посредника к лидеру РФ обращался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но после того, как Путин соглашался, "глава режима украинского объявляет: никаких переговоров, никакого перемирия", отметил президент РФ.
Вместе с тем президент России прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине.
"Что касается мирных инициатив Китайской Народной Республики — это и мирные инициативы Бразилии, и Южно-Африканской Республики. Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является такой сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон — ни Украине, ни России", — сказал Путин.
Отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает, в том числе Зеленскому.
"Но если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, — Россия никому не отказывает", — сказал глава РФ .
Однако Путин усомнился, что Владимиру Зеленскому понадобится политическое убежище, он, вероятно, уедет за рубеж.
"Я не думаю, что понадобится (политическое убежище — ред.)... Не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что он так же, как и некоторые люди из высшего политического руководства Украины, они выехали за рубеж, вполне вероятно, что и он уедет. Но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает", — сказал Путин отвечая на вопрос о том, смог бы он предоставить Зеленскому политическое убежище.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Число обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
"Итоги года" с Владимиром Путиным продлились четыре с половиной часа, за это время президент России ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.
Вопросы прозвучали от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также от почти 30 россиян, в том числе от одной семьи из Краснодара. Кроме того, вопросы прозвучали от шести иностранных изданий, в том числе из недружественных стран — США и Великобритании.
Рекордной по продолжительности была большая пресс-конференция Путина в 2008 году, которая продлилась 4 часа 40 минут.