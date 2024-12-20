https://uz.sputniknews.ru/20241220/putin-schitaet-neobxodimym-zaklyuchenie-prochnogo-mira-s-ukrainoy-47209843.html

Путин считает необходимым заключение прочного мира с Украиной

Путин считает необходимым заключение прочного мира с Украиной

Sputnik Узбекистан

Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией. Президент России ответил в прямом эфире на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.

2024-12-20T10:54+0500

2024-12-20T10:54+0500

2024-12-20T11:13+0500

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Владимир Путин объяснил, почему России не нужно перемирие с Украиной. По словам российского лидера, длительный период перемирия с Украиной даст возможности противнику заняться подготовкой и укреплением личного состава.При этом российский лидер подчеркнул, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но отказывался киевский режим.По словам Путина, с предложением о рождественском перемирии на несколько дней к нему обращался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который утверждал, что "ничего противник за два-три дня сделать не сможет".С аналогичным предложением в качестве посредника к лидеру РФ обращался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но после того, как Путин соглашался, "глава режима украинского объявляет: никаких переговоров, никакого перемирия", отметил президент РФ.Вместе с тем президент России прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине.Отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает, в том числе Зеленскому.Однако Путин усомнился, что Владимиру Зеленскому понадобится политическое убежище, он, вероятно, уедет за рубеж.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Число обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat."Итоги года" с Владимиром Путиным продлились четыре с половиной часа, за это время президент России ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.Вопросы прозвучали от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также от почти 30 россиян, в том числе от одной семьи из Краснодара. Кроме того, вопросы прозвучали от шести иностранных изданий, в том числе из недружественных стран — США и Великобритании.Рекордной по продолжительности была большая пресс-конференция Путина в 2008 году, которая продлилась 4 часа 40 минут.

https://uz.sputniknews.ru/20241219/putin-pri-utrate-suvereniteta-teryaetsya-gosudarstvennost-47197953.html

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