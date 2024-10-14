https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-dogovor-kosmos-46110336.html
Узбекистан присоединился к договору по освоению космоса
Узбекистан присоединился к договору по освоению космоса
Sputnik Узбекистан
Узбекистан стал членом международного договора по освоению космоса
2024-10-14T13:46+0500
2024-10-14T13:46+0500
2024-10-14T13:46+0500
узбекистан
договор
космос
общество
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан стал членом международного соглашения о принципах деятельности стран по исследованию и использованию космического пространства.Соответствующий документ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Что это даст: Сам договор, после одобрения 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года, был подписан Москвой, Вашингтоном и Лондоном, как странами-хранителями текста, 27 января 1967 года. Соглашение вступило в силу 10 октября 1967 года. На 1 января текущего года участниками договора числятся 114 государств. К слову, Узбекистан активно развивает работу в космической сфере — в 2024-2025 годы страна будет председательствовать в Межгосударственном совете по космосу стран СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20240920/rossiya-uzbekistan-dostup-k-signalu-glonass-45762346.html
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узбекистан договор космос освоение исследование
узбекистан договор космос освоение исследование
Узбекистан присоединился к договору по освоению космоса
На 1 января 2024 года участниками договора являются 114 государств.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан стал членом международного соглашения о принципах деятельности стран по исследованию и использованию космического пространства.
Соответствующий документ
подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
возможность исследования и использования космоса, в том числе Луны и других небесных тел;
участие в международных космических проектах, обмен ресурсами и знаниями.
Сам договор, после одобрения 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года, был подписан Москвой, Вашингтоном и Лондоном, как странами-хранителями текста, 27 января 1967 года. Соглашение вступило в силу 10 октября 1967 года.
На 1 января текущего года участниками договора числятся 114 государств.
К слову, Узбекистан активно развивает работу в космической сфере — в 2024-2025 годы страна будет председательствовать
в Межгосударственном совете по космосу стран СНГ.