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https://uz.sputniknews.ru/20241225/kak-vstretili-mirziyoeva-v-sankt-peterburge--foto-47291146.html
Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге — фото
Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге — фото
Sputnik Узбекистан
Президент РУз примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя
2024-12-25T09:40+0500
2024-12-25T09:58+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. По прибытии глава республики в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади.В рамках программы пребывания в Санкт-Петербурге 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
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мирзиёев санкт-петербург встреча
мирзиёев санкт-петербург встреча

Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге — фото

09:40 25.12.2024 (обновлено: 09:58 25.12.2024)
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Президент РУз примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В международном аэропорту "Пулково" высокого гостя встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
По прибытии глава республики в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках программы пребывания в Санкт-Петербурге 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
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