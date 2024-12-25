https://uz.sputniknews.ru/20241225/kak-vstretili-mirziyoeva-v-sankt-peterburge--foto-47291146.html

Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге — фото

Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге — фото

Sputnik Узбекистан

Президент РУз примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя

2024-12-25T09:40+0500

2024-12-25T09:40+0500

2024-12-25T09:58+0500

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. По прибытии глава республики в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади.В рамках программы пребывания в Санкт-Петербурге 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

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