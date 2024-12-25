Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге — фото
09:40 25.12.2024 (обновлено: 09:58 25.12.2024)
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Президент РУз примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В международном аэропорту "Пулково" высокого гостя встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
По прибытии глава республики в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках программы пребывания в Санкт-Петербурге 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.