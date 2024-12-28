https://uz.sputniknews.ru/20241228/distsiplina-sport-i-samorazvitie-kak-uchitsya-molodej-iz-uzbekistana-v-rossii-47372290.html

Дисциплина, спорт и саморазвитие: как учится молодежь из Узбекистана в России

Дисциплина, спорт и саморазвитие: как учится молодежь из Узбекистана в России

Sputnik Узбекистан

Ежегодно сотни юношей и девушек из Узбекистана становятся студентами образовательных учреждений России на основании квот правительства РФ для иностранных граждан.

2024-12-28T19:40+0500

2024-12-28T19:40+0500

2024-12-28T19:40+0500

образование

студенты

россия

эксклюзив

узбекистан

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Корреспондент Sputnik побеседовал со студентами из Узбекистана, которые учатся в разных регионах Российской Федерации. Они рассказали, как живут вдали от дома, чем занимаются на досуге и в праздники, а также поделились планами на будущее.Вернуться домой первоклассным специалистомБехруз Низомов приехал в один из самых холодных и заснеженных городов России – Новосибирск из самого теплого региона Узбекистана – Сурхандарьинской области. Сейчас он магистрант факультета медицины и психологии В.Зельмана Новосибирского государственного университета.Сегодня Бехруз – в числе активистов образовательного учреждения. Является обладателем стипендии губернатора Новосибирской области для талантливых студентов. В сентябре принял участие в международном молодежном лагере "Диалог" в Калуге, в начале ноября выступил с докладом на ежегодном научно-образовательном мероприятии "Школа по Центральной Азии – 2024", организованном Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В конце того же месяца побывал на Глобальном конгрессе выпускников Всемирного фестиваля молодежи на базе МГИМО в Москве. А еще он изучает английский и испанский, является волонтером отдела сопровождения иностранных студентов в своем вузе, профессионально играет в КВН и даже уже собрал команду в Новосибирске.Все это Бехруз совмещает с работой ночным кассиром в круглосуточном продуктовом магазине и ведением личного телеграм-калала, где он выкладывает полезную информацию о мероприятиях, конкурсах и грантах для обучения молодежи в России.В Новосибирске у молодого человека уже много друзей. В общежитии вуза есть студенты не только из стран СНГ, но и из Китая, Турции, Индонезии, Ирана. В таком интернациональном кругу они отмечают праздники и проводят свободное время.Мечта – стать летчикомЗафар Теляев учится в Бугурусланском летном училище гражданской авиации. О том, чтобы выбрать что-то другое, даже не задумывался: примером для него были дедушка и дядя, пилоты гражданской авиации, и отец – военный летчик.Жизнь будущего пилота заполнена учебой, дополнительными занятиями, спортом, вечерними построениями. Обязательна учеба на тренажере, представляющем из себя кабину пилота: здесь можно отрабатывать полеты по кругу и всевозможные варианты решения экстренных ситуаций, таких как отказ двигателя или выход из сложного пространственного положения."Со мной учатся хорошие ребята, мы во всем стараемся поддерживать друг друга. Недавно у меня был день рождения, который я отметил вдали от дома, с новыми друзьями по общежитию. И это было весело. На Новый год планирую поехать в Москву к тете, конечно, грустно, что этот праздник я не смогу отметить с родителями, по которым скучаю. Но это период взросления, который надо пройти".Когда вся жизнь – театрМаксиму Бингеру 22 года. Он из Ташкента и сейчас учится в Московском государственном институте культуры на режиссера театрализованных представлений. Любовь к искусству у молодого человека от мамы и бабушки – пианисток, выпускниц ташкентской консерватории.На курсе Максим старше остальных: за плечами юноши работа монтировщиком сцены и звукорежиссером в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана.Сегодня день Максима заполнен учебой и репетициями, которые зачастую завершаются только с закрытием кафедры поздней ночью.Впереди – праздники и долгие выходные, которые Максим проведет в Москве, с ребятами из общежития. Здесь у него много друзей, также иностранных студентов, с которыми можно обсудить что-то интересное или, к примеру, обменяться опытом приготовления национальных блюд.Достичь максимальных результатовАлексей Круглов – будущий юрист-международник, а пока студент Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия в Санкт-Петербурге.Несмотря на большую загруженность на учебе и упор на самообразование, он активно участвует в жизни вуза, различных конкурсах. В прошлом году вошел в число победителей международного конкурса "Нюрнбергский процесс и современное международное право", организованном Международным университетом МИТСО (Минск, Беларусь) и Федерацией профсоюзов Беларуси. 10 декабря Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга будет организована церемония награждения лучших студентов из стран СНГ, обучающихся в вузах Северной столицы, в их числе и Алексей. И на достигнутом молодой человек не останавливается.

https://uz.sputniknews.ru/20241225/nizhny-novgorod-student-uzbekistan-vuz-russia-47286353.html

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