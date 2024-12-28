Дисциплина, спорт и саморазвитие: как учится молодежь из Узбекистана в России
© SputnikМолодежь из Центральной Азии, обучающаяся в вузах России.
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Ежегодно сотни юношей и девушек из Узбекистана становятся студентами образовательных учреждений России на основании квот правительства РФ для иностранных граждан.
Корреспондент Sputnik побеседовал со студентами из Узбекистана, которые учатся в разных регионах Российской Федерации. Они рассказали, как живут вдали от дома, чем занимаются на досуге и в праздники, а также поделились планами на будущее.
Вернуться домой первоклассным специалистом
Бехруз Низомов приехал в один из самых холодных и заснеженных городов России – Новосибирск из самого теплого региона Узбекистана – Сурхандарьинской области. Сейчас он магистрант факультета медицины и психологии В.Зельмана Новосибирского государственного университета.
© SputnikБехруз Низомов, магистрант факультета медицины и психологии В.Зельмана Новосибирского государственного университета.
Бехруз Низомов, магистрант факультета медицины и психологии В.Зельмана Новосибирского государственного университета.
© Sputnik
"Мне хотелось изучать клиническую психологию, но с опорой на медицину, а в будущем – заниматься психодиагностическими процессами и работать с людьми с начальными стадиями психических заболеваний. Альтернативы такого обучения в Узбекистане нет, да и я давно мечтал учиться в НГУ – одном из лучших вузов России и мира. В этом меня поддержали родители", – говорит он.
Сегодня Бехруз – в числе активистов образовательного учреждения. Является обладателем стипендии губернатора Новосибирской области для талантливых студентов. В сентябре принял участие в международном молодежном лагере "Диалог" в Калуге, в начале ноября выступил с докладом на ежегодном научно-образовательном мероприятии "Школа по Центральной Азии – 2024", организованном Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В конце того же месяца побывал на Глобальном конгрессе выпускников Всемирного фестиваля молодежи на базе МГИМО в Москве. А еще он изучает английский и испанский, является волонтером отдела сопровождения иностранных студентов в своем вузе, профессионально играет в КВН и даже уже собрал команду в Новосибирске.
© SputnikБехруз Низомов, магистрант факультета медицины и психологии В.Зельмана Новосибирского государственного университета.
Бехруз Низомов, магистрант факультета медицины и психологии В.Зельмана Новосибирского государственного университета.
© Sputnik
Все это Бехруз совмещает с работой ночным кассиром в круглосуточном продуктовом магазине и ведением личного телеграм-калала, где он выкладывает полезную информацию о мероприятиях, конкурсах и грантах для обучения молодежи в России.
В Новосибирске у молодого человека уже много друзей. В общежитии вуза есть студенты не только из стран СНГ, но и из Китая, Турции, Индонезии, Ирана. В таком интернациональном кругу они отмечают праздники и проводят свободное время.
"Моя цель – окончить магистратуру и аспирантуру, защитить кандидатскую диссертацию, чтобы вернуться на родину специалистом высокого класса и работать по своей специальности", – говорит Бехруз.
Мечта – стать летчиком
Зафар Теляев учится в Бугурусланском летном училище гражданской авиации. О том, чтобы выбрать что-то другое, даже не задумывался: примером для него были дедушка и дядя, пилоты гражданской авиации, и отец – военный летчик.
© SputnikЗафар Теляев, учащийся Бугурусланского летного училища гражданской авиации.
Зафар Теляев, учащийся Бугурусланского летного училища гражданской авиации.
© Sputnik
"Поступить сюда было нелегко, но я не мог подвести семью, которая в меня верила. А еще я с детства мечтал стать летчиком. Поэтому сейчас стараюсь прилежно учиться, оставаться в хорошей физической форме и уделять время саморазвитию", – говорит молодой человек.
Жизнь будущего пилота заполнена учебой, дополнительными занятиями, спортом, вечерними построениями. Обязательна учеба на тренажере, представляющем из себя кабину пилота: здесь можно отрабатывать полеты по кругу и всевозможные варианты решения экстренных ситуаций, таких как отказ двигателя или выход из сложного пространственного положения.
"Со мной учатся хорошие ребята, мы во всем стараемся поддерживать друг друга. Недавно у меня был день рождения, который я отметил вдали от дома, с новыми друзьями по общежитию. И это было весело. На Новый год планирую поехать в Москву к тете, конечно, грустно, что этот праздник я не смогу отметить с родителями, по которым скучаю. Но это период взросления, который надо пройти".
Когда вся жизнь – театр
Максиму Бингеру 22 года. Он из Ташкента и сейчас учится в Московском государственном институте культуры на режиссера театрализованных представлений. Любовь к искусству у молодого человека от мамы и бабушки – пианисток, выпускниц ташкентской консерватории.
© SputnikМаксим Бингер, студент Московского государственного института культуры.
Максим Бингер, студент Московского государственного института культуры.
© Sputnik
На курсе Максим старше остальных: за плечами юноши работа монтировщиком сцены и звукорежиссером в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана.
"Мне нравилось то, что я делал, но хотелось развиваться и двигаться вперед, привносить что-то новое в театр, а для этого нужны знания и достойный уровень образования, которое я решил получить в России", – рассказывает студент.
Сегодня день Максима заполнен учебой и репетициями, которые зачастую завершаются только с закрытием кафедры поздней ночью.
"Если есть свободное время, обязательно хожу в музеи, театры, изучаю достопримечательности и архитектуру Москвы. Всегда беру с собой фотоаппарат: пока это хобби, но в будущем планирую заниматься фотографией профессионально", – добавил молодой человек.
Впереди – праздники и долгие выходные, которые Максим проведет в Москве, с ребятами из общежития. Здесь у него много друзей, также иностранных студентов, с которыми можно обсудить что-то интересное или, к примеру, обменяться опытом приготовления национальных блюд.
Достичь максимальных результатов
Алексей Круглов – будущий юрист-международник, а пока студент Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия в Санкт-Петербурге.
© SputnikАлексей Круглов, студент Северо-Западного филиала РГУП в Санкт-Петербурге.
Алексей Круглов, студент Северо-Западного филиала РГУП в Санкт-Петербурге.
© Sputnik
"Поставил перед собой несколько целей на ближайшую перспективу – успешно завершить обучение в бакалавриате, и с еще большим успехом пройти магистерскую программу, чтобы в будущем построить успешную карьеру. И я буду делать все от меня зависящее, чтобы достичь максимальных результатов", – говорит Алексей.
Несмотря на большую загруженность на учебе и упор на самообразование, он активно участвует в жизни вуза, различных конкурсах. В прошлом году вошел в число победителей международного конкурса "Нюрнбергский процесс и современное международное право", организованном Международным университетом МИТСО (Минск, Беларусь) и Федерацией профсоюзов Беларуси. 10 декабря Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга будет организована церемония награждения лучших студентов из стран СНГ, обучающихся в вузах Северной столицы, в их числе и Алексей. И на достигнутом молодой человек не останавливается.
"Лучший подарок на Новый год для меня – встретить этот праздник в кругу семьи. В этом году у меня будет такая возможность, уже скоро я лечу в Ташкент, чему очень рад", – говорит он.
25 декабря, 11:50