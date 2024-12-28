Узбекистан в 2025 году доведет объем экспорта IT и телекоммуникационных услуг до $1,2 млрд
09:57 28.12.2024 (обновлено: 10:15 28.12.2024)
© Sputnik / Alexey Malgavko/
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Три тысячи сотрудников государственных органов, а также хокимы и их заместители, пройдут повышение квалификации в данной сфере. А для поддержки стартапов в 2 вузах Ташкента откроют лаборатории искусственного интеллекта.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию технологий искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию технологий искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию технологий искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе мероприятия было отмечено, что в Стратегии "Узбекистан – 2030" поставлена задача превратить страну в региональный IT-хаб. В рамках этой цели цифровые технологии последовательно развиваются: во всех регионах организованы IT-парки, расширились возможности для обучения и работы в этой сфере. Увеличились скорость и охват доступом в интернет. Трудоустроено более 190 тысяч человек.
За последние годы в отрасли было освоено $3 млрд инвестиций. Количество предприятий с участием иностранного капитала по сравнению с 2017 годом выросло в 8,5 раза и превысило тысячу. Сегодня каждое десятое предприятие в сфере является международной компанией. Если семь лет назад в стране насчитывалось всего 12 предприятий-экспортеров, то в этом году их уже 650. По итогам года объем экспорта информационных технологий и телекоммуникационных услуг превысит $900 млн.
В октябре текущего года постановлением президента была принята Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года.
На совещании министр цифровых технологий представил планы на следующий год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию технологий искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию технологий искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, в Бухарской, Ферганской и Ташкентской областях будут запущены "облачные" дата-центры. Для поддержки стартапов в Ташкентском университете информационных технологий и Университете Инха откроются лаборатории искусственного интеллекта. Три тысячи сотрудников государственных органов, а также хокимы и их заместители, пройдут повышение квалификации в данной сфере.
Перед ответственными лицами поставлена задача довести количество проектов на базе искусственного интеллекта до 100, а объем программных продуктов и услуг – до $50 млн.
Трансформация, начатая в отраслевых предприятиях, показывает позитивные результаты. Только за этот год объем телекоммуникационных услуг вырос на 16% и достиг 21 трлн сумов. Доходы компании "Узбектелеком" превысили 9 трлн сумов.
Было отмечено, что в следующем году компании необходимо полностью цифровизировать систему управления, сократить расходы, внедрить принципы экологического, социального и корпоративного управления, получить международный рейтинг.
В системе "Узбекистон почтаси" также происходят изменения. В этом году доходы увеличились в 1,4 раза, экспорт вырос на 20%. Благодаря внедрению новых видов услуг количество отправлений выросло на 50%.
Согласно планам, в следующем году в 1 600 отделениях почты будет внедрена услуга по выдаче товаров электронных торговых площадок. Откроется цифровой центр сортировки, что позволит улучшить качество обработки таких товаров и почтовых отправлений.
Важной основой для отрасли послужит принятый в новой редакции закон "О телекоммуникациях". Опираясь на него, в разрезе всех отраслей и регионов будет разработана двухлетняя программа цифровизации.
В частности, в следующем году планируется построить 6 тысяч новых базовых станций. Будет проложено 30 тысяч километров оптоволоконных кабелей, что увеличит охват услуг до 98%. Будут приняты меры по доведению объема экспорта в сфере до $1,2 млрд.
Еще одним важным событием в отрасли станет разработка закона о Международном центре цифровых технологий, создаваемом по инициативе главы государства. В центре, получившем название "Enterprise Uzbekistan", вводятся принципы английского права, свободного движения капитала, международные стандарты трудовых отношений, а также налаживается деятельность филиалов иностранных банков.
На презентации даны поручения по созданию законодательных основ в области искусственного интеллекта, развитию образования в сфере цифровых технологий.