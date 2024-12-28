https://uz.sputniknews.ru/20241228/uzbekistan-dovedet-obem-eksporta-it-i-telekommunikatsionnyx-uslug-do-12-mlrd-47363067.html

Узбекистан в 2025 году доведет объем экспорта IT и телекоммуникационных услуг до $1,2 млрд

Узбекистан в 2025 году доведет объем экспорта IT и телекоммуникационных услуг до $1,2 млрд

Sputnik Узбекистан

Три тысячи сотрудников государственных органов, а также хокимы и их заместители, пройдут повышение квалификации в данной сфере. А для поддержки стартапов в 2 вузах Ташкента откроют лаборатории искусственного интеллекта.

2024-12-28T09:57+0500

2024-12-28T09:57+0500

2024-12-28T10:15+0500

шавкат мирзиёев

искусственный интеллект

цифровизация

коммуникации

it-технологии

цифровые технологии

информационные технологии

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию технологий искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе мероприятия было отмечено, что в Стратегии "Узбекистан – 2030" поставлена задача превратить страну в региональный IT-хаб. В рамках этой цели цифровые технологии последовательно развиваются: во всех регионах организованы IT-парки, расширились возможности для обучения и работы в этой сфере. Увеличились скорость и охват доступом в интернет. Трудоустроено более 190 тысяч человек.В октябре текущего года постановлением президента была принята Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года.На совещании министр цифровых технологий представил планы на следующий год.В частности, в Бухарской, Ферганской и Ташкентской областях будут запущены "облачные" дата-центры. Для поддержки стартапов в Ташкентском университете информационных технологий и Университете Инха откроются лаборатории искусственного интеллекта. Три тысячи сотрудников государственных органов, а также хокимы и их заместители, пройдут повышение квалификации в данной сфере.Перед ответственными лицами поставлена задача довести количество проектов на базе искусственного интеллекта до 100, а объем программных продуктов и услуг – до $50 млн.Было отмечено, что в следующем году компании необходимо полностью цифровизировать систему управления, сократить расходы, внедрить принципы экологического, социального и корпоративного управления, получить международный рейтинг.Согласно планам, в следующем году в 1 600 отделениях почты будет внедрена услуга по выдаче товаров электронных торговых площадок. Откроется цифровой центр сортировки, что позволит улучшить качество обработки таких товаров и почтовых отправлений.Важной основой для отрасли послужит принятый в новой редакции закон "О телекоммуникациях". Опираясь на него, в разрезе всех отраслей и регионов будет разработана двухлетняя программа цифровизации.В частности, в следующем году планируется построить 6 тысяч новых базовых станций. Будет проложено 30 тысяч километров оптоволоконных кабелей, что увеличит охват услуг до 98%. Будут приняты меры по доведению объема экспорта в сфере до $1,2 млрд.Читайте также Телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт — банк КНР поддержит новые проекты в РУзЕще одним важным событием в отрасли станет разработка закона о Международном центре цифровых технологий, создаваемом по инициативе главы государства. В центре, получившем название "Enterprise Uzbekistan", вводятся принципы английского права, свободного движения капитала, международные стандарты трудовых отношений, а также налаживается деятельность филиалов иностранных банков.На презентации даны поручения по созданию законодательных основ в области искусственного интеллекта, развитию образования в сфере цифровых технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20241211/tsentr-it-obrazovaniya-kitayskogo-universiteta-otkroetsya-v-uzbekistane-47040022.html

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