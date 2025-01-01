https://uz.sputniknews.ru/20250101/iz-sianya-v-tashkent-otpravilsya-pervyy-v-2025-godu-gruzovoy-poezd-47410363.html

Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд

Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд

Sputnik Узбекистан

Поезд загружен 50-ю контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности.

2025-01-01T13:14+0500

2025-01-01T13:14+0500

2025-01-01T13:20+0500

поезд

узбекистан

китай

железная дорога

ташкент

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Первый в 2025 году грузовой поезд 1 января отправился со станции Международного порта Сиань провинции Шэньси в столицу Узбекистана. Это ознаменовало запуск первого скоростного поезда Сиань-Ташкент в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, сообщает ИА "Синьхуа".По информации агентства, поезд, загруженный 50 контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском АР Северо-Западного Китая и достигнет территории Узбекистана через Казахстан. Читайте также Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездомКак отмечается, скоростной поезд Сиань-Ташкент стал новшеством в рамках транспортных услуг, разработанным при участии Сианьского международного порта "Чаньба", в котором обслуживаются грузовые поезда Китай-Европа.Согласно данным администрации Сианьского международного порта "Чаньба", в январе-ноябре 2024 года количество стандартных контейнеров, отправленных грузовыми поездами Китай-Европа из Сианя в направлении Центральной Азии, составило 69 655 тысяч, увеличившись на 49,8% в годовом исчислении.

https://uz.sputniknews.ru/20240128/iz-uzbekistana-v-sian-zapustyat-regulyarnye-gruzovye-poezda-42243928.html

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