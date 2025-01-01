https://uz.sputniknews.ru/20250101/iz-sianya-v-tashkent-otpravilsya-pervyy-v-2025-godu-gruzovoy-poezd-47410363.html
Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд
Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд
Sputnik Узбекистан
Поезд загружен 50-ю контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности.
2025-01-01T13:14+0500
2025-01-01T13:14+0500
2025-01-01T13:20+0500
поезд
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Первый в 2025 году грузовой поезд 1 января отправился со станции Международного порта Сиань провинции Шэньси в столицу Узбекистана. Это ознаменовало запуск первого скоростного поезда Сиань-Ташкент в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, сообщает ИА "Синьхуа".По информации агентства, поезд, загруженный 50 контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском АР Северо-Западного Китая и достигнет территории Узбекистана через Казахстан. Читайте также Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездомКак отмечается, скоростной поезд Сиань-Ташкент стал новшеством в рамках транспортных услуг, разработанным при участии Сианьского международного порта "Чаньба", в котором обслуживаются грузовые поезда Китай-Европа.Согласно данным администрации Сианьского международного порта "Чаньба", в январе-ноябре 2024 года количество стандартных контейнеров, отправленных грузовыми поездами Китай-Европа из Сианя в направлении Центральной Азии, составило 69 655 тысяч, увеличившись на 49,8% в годовом исчислении.
https://uz.sputniknews.ru/20240128/iz-uzbekistana-v-sian-zapustyat-regulyarnye-gruzovye-poezda-42243928.html
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сиань ташкент поезд железная дорога китай узбекистан
сиань ташкент поезд железная дорога китай узбекистан
Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд
13:14 01.01.2025 (обновлено: 13:20 01.01.2025)
Поезд загружен 50-ю контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
Первый в 2025 году грузовой поезд 1 января отправился со станции Международного порта Сиань провинции Шэньси в столицу Узбекистана. Это ознаменовало запуск первого скоростного поезда Сиань-Ташкент в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, сообщает ИА "Синьхуа".
По информации агентства, поезд, загруженный 50 контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском АР Северо-Западного Китая и достигнет территории Узбекистана через Казахстан.
Как отмечается, скоростной поезд Сиань-Ташкент стал новшеством в рамках транспортных услуг, разработанным при участии Сианьского международного порта "Чаньба", в котором обслуживаются грузовые поезда Китай-Европа.
"Благодаря сотрудничеству с Китайской железнодорожной корпорацией и другими железнодорожными и таможенными ведомствами, время грузового поезда в пути из Сианя в Ташкент сократилось с 8-10 суток до 5-6 суток", - заявил Юань Сяоцзюнь, генеральный директор компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли города Сиань.
Согласно данным администрации Сианьского международного порта "Чаньба", в январе-ноябре 2024 года количество стандартных контейнеров, отправленных грузовыми поездами Китай-Европа из Сианя в направлении Центральной Азии, составило 69 655 тысяч, увеличившись на 49,8% в годовом исчислении.