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https://uz.sputniknews.ru/20250101/simvol-udacha-novyy-god-kultura-47313840.html
Какие символы удачи на Новый год в разных культурах
Какие символы удачи на Новый год в разных культурах
Sputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан собрал новогодние традиции разных стран и подскажет, как вдохновиться ими, чтобы сделать свой праздник особенным.
2025-01-01T14:06+0500
2025-01-01T14:06+0500
новый год
новый год в узбекистане
традиции
обычаи
культура
праздник
общество
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Новый год — это не просто праздник, а время, когда люди по всему миру надеются на лучшее будущее, загадывают желания и привлекают удачу. У каждого народа свои обычаи, которые считаются символами счастья и благополучия. РоссияВ России одна из популярных традиций — бросить монету в бокал с шампанским, чтобы привлечь богатство. А еще можно написать желание на бумажке, сжечь ее, бросить пепел в напиток и выпить его под бой курантов. КитайВ Китае мандарины считаются символом богатства. Они давно стали частью новогоднего стола во всем мире. В КНР их дарят друг другу, чтобы поделиться счастьем.БеларусьВ Беларуси зерно традиционно используется в обрядах как символ плодородия и богатства. На праздничном столе всегда есть блюда из круп: каша, хлеб или пироги. Чтобы адаптировать эту традицию у себя, можно украсить дом символами из зерна: венками или небольшими мешочками с крупой. Это не только символично, но и красиво.ТаджикистанВ Таджикистане свет играет важную роль в новогодних традициях. Зажженные свечи или гирлянды отпугивают неудачи, а сладости символизируют радость. Можно перенять этот обычай: зажгите свечи, украсьте дом гирляндами.КазахстанВ Казахстане Новый год встречают с большим размахом. Щедро накрытый стол символизирует изобилие, а гостеприимство хозяев — успешный год. Традиционное блюдо — бешбармак. Чтобы такая традиция стала частью вашего праздника, постарайтесь сделать стол максимально разнообразным, добавив несколько новых блюд. А главное — приглашайте близких.АрменияАрмянская традиция украшать праздничный стол гранатом идет издавна. Этот плод считается символом изобилия и крепкой любви. Используйте гранат в украшении стола или добавьте его зерна в салаты. Это сделает блюда не только вкусными, но и символичными.АзербайджанВ Азербайджане воду связывают с очищением и обновлением. Перед встречей Нового года принято умываться или купаться, чтобы начать год с чистого листа. Устройте символический ритуал очищения для всей семьи: можно просто умыться или обрызгать руки водой перед праздничным ужином.КыргызстанВ Кыргызстане считают, что уютные вещи из натуральной шерсти приносят тепло в дом и защищают от невзгод. В Новый год популярны украшения с традиционными узорами. На праздниках можно добавить в интерьер что-то теплое — шерстяной плед, вязанные аксессуары или подушки с орнаментами.МонголияВ Монголии белый цвет ассоциируется с чистотой помыслов и началом нового пути. На Новый год принято дарить молочные продукты и украшать стол белыми элементами.
https://uz.sputniknews.ru/20241231/proshloe-novyy-god-ussr-47276012.html
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символ удача новый год 2025 традиция обычай праздник
символ удача новый год 2025 традиция обычай праздник

Какие символы удачи на Новый год в разных культурах

14:06 01.01.2025
© IstockphotoМонеты в бокале
Монеты в бокале - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2025
© Istockphoto
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Sputnik Узбекистан собрал новогодние традиции разных стран, которые помогут вдохновиться, чтобы сделать свой праздник особенным.
Новый год — это не просто праздник, а время, когда люди по всему миру надеются на лучшее будущее, загадывают желания и привлекают удачу. У каждого народа свои обычаи, которые считаются символами счастья и благополучия.
Россия
© IstockphotoМонеты в бокале
Монеты в бокале - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Монеты в бокале
© Istockphoto
В России одна из популярных традиций — бросить монету в бокал с шампанским, чтобы привлечь богатство. А еще можно написать желание на бумажке, сжечь ее, бросить пепел в напиток и выпить его под бой курантов.
Китай
© Sputnik / Владимир ТрефиловМандарины
Мандарины - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Мандарины
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Китае мандарины считаются символом богатства. Они давно стали частью новогоднего стола во всем мире. В КНР их дарят друг другу, чтобы поделиться счастьем.
Беларусь
© Sputnik / Бахром ХатамовПшеничное поле
Пшеничное поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Пшеничное поле
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Беларуси зерно традиционно используется в обрядах как символ плодородия и богатства. На праздничном столе всегда есть блюда из круп: каша, хлеб или пироги. Чтобы адаптировать эту традицию у себя, можно украсить дом символами из зерна: венками или небольшими мешочками с крупой. Это не только символично, но и красиво.
Таджикистан
© Анна ЖелиховскаяДекоративные свечи ручной работы
Декоративные свечи ручной работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Декоративные свечи ручной работы
© Анна Желиховская
В Таджикистане свет играет важную роль в новогодних традициях. Зажженные свечи или гирлянды отпугивают неудачи, а сладости символизируют радость. Можно перенять этот обычай: зажгите свечи, украсьте дом гирляндами.
Казахстан
© iStock / Alisa KorolevskayaБешбармак
Бешбармак - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Бешбармак
© iStock / Alisa Korolevskaya
В Казахстане Новый год встречают с большим размахом. Щедро накрытый стол символизирует изобилие, а гостеприимство хозяев — успешный год. Традиционное блюдо — бешбармак. Чтобы такая традиция стала частью вашего праздника, постарайтесь сделать стол максимально разнообразным, добавив несколько новых блюд. А главное — приглашайте близких.
Армения
© Sputnik / Бахром ХатамовГранаты
Гранаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Гранаты
© Sputnik / Бахром Хатамов
Армянская традиция украшать праздничный стол гранатом идет издавна. Этот плод считается символом изобилия и крепкой любви. Используйте гранат в украшении стола или добавьте его зерна в салаты. Это сделает блюда не только вкусными, но и символичными.
Азербайджан
© AP Photo / Omar SanadikiВ общественной бане
В общественной бане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
В общественной бане
© AP Photo / Omar Sanadiki
В Азербайджане воду связывают с очищением и обновлением. Перед встречей Нового года принято умываться или купаться, чтобы начать год с чистого листа. Устройте символический ритуал очищения для всей семьи: можно просто умыться или обрызгать руки водой перед праздничным ужином.
Кыргызстан
© Фото : Предоставлено Александрой СластеновойПледы
Пледы - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Пледы
© Фото : Предоставлено Александрой Сластеновой
В Кыргызстане считают, что уютные вещи из натуральной шерсти приносят тепло в дом и защищают от невзгод. В Новый год популярны украшения с традиционными узорами. На праздниках можно добавить в интерьер что-то теплое — шерстяной плед, вязанные аксессуары или подушки с орнаментами.
Монголия
© freepik / jcompМолочные продукты на столе.
Молочные продукты на столе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Молочные продукты на столе.
© freepik / jcomp
В Монголии белый цвет ассоциируется с чистотой помыслов и началом нового пути. На Новый год принято дарить молочные продукты и украшать стол белыми элементами.
Новогодняя елка в СССР - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2024
Назад в прошлое: как праздновали Новый год в СССР
Вчера, 15:45
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