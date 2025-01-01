https://uz.sputniknews.ru/20250101/simvol-udacha-novyy-god-kultura-47313840.html

Какие символы удачи на Новый год в разных культурах

Какие символы удачи на Новый год в разных культурах

Sputnik Узбекистан

Sputnik Узбекистан собрал новогодние традиции разных стран и подскажет, как вдохновиться ими, чтобы сделать свой праздник особенным.

2025-01-01T14:06+0500

2025-01-01T14:06+0500

2025-01-01T14:06+0500

новый год

новый год в узбекистане

традиции

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Новый год — это не просто праздник, а время, когда люди по всему миру надеются на лучшее будущее, загадывают желания и привлекают удачу. У каждого народа свои обычаи, которые считаются символами счастья и благополучия. РоссияВ России одна из популярных традиций — бросить монету в бокал с шампанским, чтобы привлечь богатство. А еще можно написать желание на бумажке, сжечь ее, бросить пепел в напиток и выпить его под бой курантов. КитайВ Китае мандарины считаются символом богатства. Они давно стали частью новогоднего стола во всем мире. В КНР их дарят друг другу, чтобы поделиться счастьем.БеларусьВ Беларуси зерно традиционно используется в обрядах как символ плодородия и богатства. На праздничном столе всегда есть блюда из круп: каша, хлеб или пироги. Чтобы адаптировать эту традицию у себя, можно украсить дом символами из зерна: венками или небольшими мешочками с крупой. Это не только символично, но и красиво.ТаджикистанВ Таджикистане свет играет важную роль в новогодних традициях. Зажженные свечи или гирлянды отпугивают неудачи, а сладости символизируют радость. Можно перенять этот обычай: зажгите свечи, украсьте дом гирляндами.КазахстанВ Казахстане Новый год встречают с большим размахом. Щедро накрытый стол символизирует изобилие, а гостеприимство хозяев — успешный год. Традиционное блюдо — бешбармак. Чтобы такая традиция стала частью вашего праздника, постарайтесь сделать стол максимально разнообразным, добавив несколько новых блюд. А главное — приглашайте близких.АрменияАрмянская традиция украшать праздничный стол гранатом идет издавна. Этот плод считается символом изобилия и крепкой любви. Используйте гранат в украшении стола или добавьте его зерна в салаты. Это сделает блюда не только вкусными, но и символичными.АзербайджанВ Азербайджане воду связывают с очищением и обновлением. Перед встречей Нового года принято умываться или купаться, чтобы начать год с чистого листа. Устройте символический ритуал очищения для всей семьи: можно просто умыться или обрызгать руки водой перед праздничным ужином.КыргызстанВ Кыргызстане считают, что уютные вещи из натуральной шерсти приносят тепло в дом и защищают от невзгод. В Новый год популярны украшения с традиционными узорами. На праздниках можно добавить в интерьер что-то теплое — шерстяной плед, вязанные аксессуары или подушки с орнаментами.МонголияВ Монголии белый цвет ассоциируется с чистотой помыслов и началом нового пути. На Новый год принято дарить молочные продукты и украшать стол белыми элементами.

https://uz.sputniknews.ru/20241231/proshloe-novyy-god-ussr-47276012.html

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