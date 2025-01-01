https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-pakistane-otkroetsya-torgovyy-dom-uzbekistana-podrobnosti-47410657.html

В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана – подробности

В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана – подробности

Sputnik Узбекистан

Рассматривается возможность создания торговых домов двух стран в Ташкенте, Самарканде, Карачи и Лахоре. 01.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-01T15:09+0500

2025-01-01T15:09+0500

2025-01-01T15:09+0500

пакистан

узбекистан

сельское хозяйство

торговые дома

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Новые проекты в сфере торговли и сельского хозяйства были согласованы с пакистанской компанией в ходе переговоров, прошедших в посольстве Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с главой крупной пакистанской текстильной компании "Diners Group" Сухайлом Мотеном.В ходе переговоров участники встречи рассмотрели вопрос организации производства и торговли готовой текстильной продукции. В качестве нового направления сотрудничества рассмотрели создание торговых домов двух стран в Ташкенте, Самарканде, Карачи и Лахоре. Читайте также Пакистанская компания планирует открыть медицинский колледж и больницу в УзбекистанеБыло достигнуто соглашение о создании первых торговых домов в Карачи в феврале и в Ташкенте в марте 2025 года.В настоящее время готово здание Торгового дома промышленных товаров Узбекистана в Карачи. Торжественная церемония открытия состоится 3 января 2025 года.Глава компании выразил готовность сотрудничества с Узбекистаном в сфере сельского хозяйства, в том числе в создании современных теплиц. Для реализации новых проектов он планирует посетить Узбекистан в феврале нынешнего года.

https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-i-pakistan-budut-aktivno-prodvigat-ziyorat-turizm-47112271.html

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