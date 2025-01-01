https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-pakistane-otkroetsya-torgovyy-dom-uzbekistana-podrobnosti-47410657.html
В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана – подробности
В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана – подробности
Sputnik Узбекистан
Рассматривается возможность создания торговых домов двух стран в Ташкенте, Самарканде, Карачи и Лахоре. 01.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-01T15:09+0500
2025-01-01T15:09+0500
2025-01-01T15:09+0500
пакистан
узбекистан
сельское хозяйство
торговые дома
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_0:124:1154:773_1920x0_80_0_0_422b8c119f03604c788dc88193d6bb4d.jpg
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Новые проекты в сфере торговли и сельского хозяйства были согласованы с пакистанской компанией в ходе переговоров, прошедших в посольстве Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с главой крупной пакистанской текстильной компании "Diners Group" Сухайлом Мотеном.В ходе переговоров участники встречи рассмотрели вопрос организации производства и торговли готовой текстильной продукции. В качестве нового направления сотрудничества рассмотрели создание торговых домов двух стран в Ташкенте, Самарканде, Карачи и Лахоре. Читайте также Пакистанская компания планирует открыть медицинский колледж и больницу в УзбекистанеБыло достигнуто соглашение о создании первых торговых домов в Карачи в феврале и в Ташкенте в марте 2025 года.В настоящее время готово здание Торгового дома промышленных товаров Узбекистана в Карачи. Торжественная церемония открытия состоится 3 января 2025 года.Глава компании выразил готовность сотрудничества с Узбекистаном в сфере сельского хозяйства, в том числе в создании современных теплиц. Для реализации новых проектов он планирует посетить Узбекистан в феврале нынешнего года.
https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-i-pakistan-budut-aktivno-prodvigat-ziyorat-turizm-47112271.html
пакистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_89:110:958:761_1920x0_80_0_0_83f7465ef5edb4f2f2fe85cdf8415d59.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пакистан торговый дом узбекистан
пакистан торговый дом узбекистан
В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана – подробности
Рассматривается возможность создания торговых домов двух стран в Ташкенте, Самарканде, Карачи и Лахоре.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Новые проекты в сфере торговли и сельского хозяйства были согласованы с пакистанской компанией в ходе переговоров, прошедших в посольстве Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Дунё".
Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с главой крупной пакистанской текстильной компании "Diners Group" Сухайлом Мотеном.
В ходе переговоров участники встречи рассмотрели вопрос организации производства и торговли готовой текстильной продукции. В качестве нового направления сотрудничества рассмотрели создание торговых домов двух стран в Ташкенте, Самарканде, Карачи и Лахоре.
Было достигнуто соглашение о создании первых торговых домов в Карачи в феврале и в Ташкенте в марте 2025 года.
В настоящее время готово здание Торгового дома промышленных товаров Узбекистана в Карачи. Торжественная церемония открытия состоится 3 января 2025 года.
"До прибытия выставочной продукции в павильонах будут демонстрироваться видеоролики об узбекской продукции и производителях", – сообщили в агентстве.
Глава компании выразил готовность сотрудничества с Узбекистаном в сфере сельского хозяйства, в том числе в создании современных теплиц. Для реализации новых проектов он планирует посетить Узбекистан в феврале нынешнего года.