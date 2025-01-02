https://uz.sputniknews.ru/20250102/novyy-god-prazdnik-strana-47156702.html

А у нас Новый год. А у вас? – как и когда отмечают праздник в разных странах

А у нас Новый год. А у вас? – как и когда отмечают праздник в разных странах

Sputnik Узбекистан

Мандариновое дерево вместо елки, хождение на углях и веселые обливания водой - о традициях в Новый год у разных народов мира читайте в нашем материале.

2025-01-02T16:01+0500

2025-01-02T16:01+0500

2025-01-02T16:01+0500

китайский новый год

новый год в узбекистане

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Новый год во многих странах, в том числе и на просторах СНГ, отмечают с 31 декабря на 1 января. В этот период принято считать, что планета Земля совершает полный оборот вокруг Солнца.Вот только не везде его отмечают в эти даты. Sputnik Узбекистан собрал интересные факты о разных народах и государствах, которые встречают Новый год совсем в другие дни.КитайКитай отмечает праздник по лунному календарю. Дни Нового года меняются в зависимости от второго новолуния после зимнего солнцестояния. К примеру, 2024 год китайцы встретили 10 февраля, а 2025-й для них начнется 29 января.Празднование в народе называют Китайским Новым годом, хотя по той же системе его отмечают во многих других странах, например, во Вьетнаме.В эти дни принято запускать фейерверки, исполнять традиционные танцы в костюме дракона, дарить деньги в красных конвертах и накрывать на стол.ИндияКлассический Новый год (1 января) считается светским праздником и тоже отмечается, особенно среди приезжих и молодежи. Но традиционный Новый год для Индии наступает весной по лунному календарю — точная дата зависит от штата. При этом праздник носит множество названий: Вайсакхи, Вишу, Угади, а также "осенний" Новый год — Дивали.Традиции тоже различаются в зависимости от места проведения праздника. Чаще всего в обычаи входят различные религиозные обряды, танцы, хороводы у костра, подарки, угощения, яркие шествия и даже хождение по углям.ИранВ Иране Новый год отмечают по собственному календарю. Праздник носит название "Ноуруз" и отмечается весной с началом нового солнечного цикла. Наступление Ноуруза вычисляется с астрономической точностью вплоть до секунды.В этот день принято украшать улицы, дома, накрывать праздничный стол.Аналог праздника имеется и в странах ЦА: в Узбекистане и Таджикистане это Навруз, в Казахстане — Наурыз, в Кыргызстане — Нооруз. Его празднуют 21 марта, в день весеннего солнцестояния.ОАЭНовый год в Эмиратах встречают дважды: и по исламскому календарю (Хиджра) и светский (1 января).Отмечают праздник в ОАЭ всегда с большим размахом: организуют эффектные шоу дронов и салюты, настолько масштабные и фееричные, что те уже несколько раз входили в Книгу рекордов Гиннеса.ВьетнамТэт — Новый год по вьетнамскому (лунному) календарю. Вьетнамцы отмечают праздник почти одновременно с Китаем, исходя из разницы во времени между Пекином и Ханоем.Празднуют Новый год во Вьетнаме три дня: семьи собираются дома, жгут благовония и отдают дань памяти предкам. Также принято ходить в гости и дарить деньги. Место новогодней елки занимает цветущее мандариновое дерево с маленькими плодами или ветви с цветами персика.ЭфиопияДень подношения драгоценностей, Энкутаташ или Новый год эфиопы отмечают 11 сентября (в високосный год — 12 сентября) по юлианскому календарю. Дома украшают желтыми ромашками. Одним из обычаев стало жжение костров. Самый большой костер, из 6-ти метровых стволов эвкалипта, поджигает в столице Аддис-Абебе сам президент страны.Народ устраивает гуляния, люди исполняют ритуальные песни и танцы.ТаиландТрадиционный тайский Новый год, Сонгкран, отмечают с 13 по 15 апреля. Каждый день разделен на определенные обычаи.Например, в первый день принято отдавать уважение пожилым людям, дарить подарки и совершать подношения в храмах.Во второй день молодежь омывает ноги и руки родителей ароматизированной водой, а родители благословляют детей гирляндой из жасмина. В этот день также принято обливать друг друга водой, благодаря чему праздник стал популярен во всем мире.А 15 апреля люди продолжают ходить в храмы, праздновать и проводят омовение Будды жасминовой водой.Кроме того, в Сонгкран влюбленные признаются в любви.ИзраильРош ха-Шана приходится на седьмой месяц еврейского (лунно-солнечного) календаря, то есть на сентябрь-октябрь. В этом году Рош ха-Шана отметили 2 – 4 октября.В еврейский Новый год принято трубить в бараний рог. Евреи посещают синагогу, собираются у водоемов, читают молитвы.На праздничный стол не подают горькую и кислую еду, чтобы год не принес бед. Наоборот, угощают сладостями, медом, гранатами или яблоками.

https://uz.sputniknews.ru/20250101/simvol-udacha-novyy-god-kultura-47313840.html

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