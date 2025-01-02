А у нас Новый год. А у вас? – как и когда отмечают праздник в разных странах
© Sputnik / Андрей Сорокин/
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Мандариновое дерево вместо елки, хождение по углям и веселые обливания водой. Об этих и других традициях на Новый год у разных народов мира читайте в нашем материале.
Новый год во многих странах, в том числе и на просторах СНГ, отмечают с 31 декабря на 1 января. В этот период принято считать, что планета Земля совершает полный оборот вокруг Солнца.
Вот только не везде его отмечают в эти даты. Sputnik Узбекистан собрал интересные факты о разных народах и государствах, которые встречают Новый год совсем в другие дни.
Китай
© iStock.com / hxyumeКитайский Новый год-2025
Китайский Новый год-2025
© iStock.com / hxyume
Китай отмечает праздник по лунному календарю. Дни Нового года меняются в зависимости от второго новолуния после зимнего солнцестояния. К примеру, 2024 год китайцы встретили 10 февраля, а 2025-й для них начнется 29 января.
Празднование в народе называют Китайским Новым годом, хотя по той же системе его отмечают во многих других странах, например, во Вьетнаме.
В эти дни принято запускать фейерверки, исполнять традиционные танцы в костюме дракона, дарить деньги в красных конвертах и накрывать на стол.
Индия
© AP Photo / Rajanish KakadeНовый год в Индии
Новый год в Индии
© AP Photo / Rajanish Kakade
Классический Новый год (1 января) считается светским праздником и тоже отмечается, особенно среди приезжих и молодежи. Но традиционный Новый год для Индии наступает весной по лунному календарю — точная дата зависит от штата. При этом праздник носит множество названий: Вайсакхи, Вишу, Угади, а также "осенний" Новый год — Дивали.
Традиции тоже различаются в зависимости от места проведения праздника. Чаще всего в обычаи входят различные религиозные обряды, танцы, хороводы у костра, подарки, угощения, яркие шествия и даже хождение по углям.
Иран
© AP Photo / Vahid SalemiКорзины с побегами травы, атрибутом иранского Нового года
Корзины с побегами травы, атрибутом иранского Нового года
© AP Photo / Vahid Salemi
В Иране Новый год отмечают по собственному календарю. Праздник носит название "Ноуруз" и отмечается весной с началом нового солнечного цикла. Наступление Ноуруза вычисляется с астрономической точностью вплоть до секунды.
В этот день принято украшать улицы, дома, накрывать праздничный стол.
Аналог праздника имеется и в странах ЦА: в Узбекистане и Таджикистане это Навруз, в Казахстане — Наурыз, в Кыргызстане — Нооруз. Его празднуют 21 марта, в день весеннего солнцестояния.
ОАЭ
© AP Photo / Kamran JebreiliНовый год в ОАЭ
Новый год в ОАЭ
© AP Photo / Kamran Jebreili
Новый год в Эмиратах встречают дважды: и по исламскому календарю (Хиджра) и светский (1 января).
Отмечают праздник в ОАЭ всегда с большим размахом: организуют эффектные шоу дронов и салюты, настолько масштабные и фееричные, что те уже несколько раз входили в Книгу рекордов Гиннеса.
Вьетнам
© AP Photo / Chitose SuzukiВьетнамский Лунный Новый год
Вьетнамский Лунный Новый год
© AP Photo / Chitose Suzuki
Тэт — Новый год по вьетнамскому (лунному) календарю. Вьетнамцы отмечают праздник почти одновременно с Китаем, исходя из разницы во времени между Пекином и Ханоем.
Празднуют Новый год во Вьетнаме три дня: семьи собираются дома, жгут благовония и отдают дань памяти предкам. Также принято ходить в гости и дарить деньги. Место новогодней елки занимает цветущее мандариновое дерево с маленькими плодами или ветви с цветами персика.
Эфиопия
© AP PhotoНовый год в Эфиопии
Новый год в Эфиопии
© AP Photo
День подношения драгоценностей, Энкутаташ или Новый год эфиопы отмечают 11 сентября (в високосный год — 12 сентября) по юлианскому календарю. Дома украшают желтыми ромашками. Одним из обычаев стало жжение костров. Самый большой костер, из 6-ти метровых стволов эвкалипта, поджигает в столице Аддис-Абебе сам президент страны.
Народ устраивает гуляния, люди исполняют ритуальные песни и танцы.
Таиланд
© AP Photo / Wason WanichakornВедро воды обливается на женщину во время водного фестиваля Сонгкран в честь тайского Нового года в провинции Прачинбури, Таиланд
Ведро воды обливается на женщину во время водного фестиваля Сонгкран в честь тайского Нового года в провинции Прачинбури, Таиланд
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Традиционный тайский Новый год, Сонгкран, отмечают с 13 по 15 апреля. Каждый день разделен на определенные обычаи.
Например, в первый день принято отдавать уважение пожилым людям, дарить подарки и совершать подношения в храмах.
Во второй день молодежь омывает ноги и руки родителей ароматизированной водой, а родители благословляют детей гирляндой из жасмина. В этот день также принято обливать друг друга водой, благодаря чему праздник стал популярен во всем мире.
А 15 апреля люди продолжают ходить в храмы, праздновать и проводят омовение Будды жасминовой водой.
Кроме того, в Сонгкран влюбленные признаются в любви.
Израиль
© AP Photo / Oded BaliltyEврейский праздник Ту бишват или "Новый год деревьев". сидя со своими раввинами за длинным столом, наполненным всевозможными фруктами
Eврейский праздник Ту бишват или "Новый год деревьев". сидя со своими раввинами за длинным столом, наполненным всевозможными фруктами
© AP Photo / Oded Balilty
Рош ха-Шана приходится на седьмой месяц еврейского (лунно-солнечного) календаря, то есть на сентябрь-октябрь. В этом году Рош ха-Шана отметили 2 – 4 октября.
В еврейский Новый год принято трубить в бараний рог. Евреи посещают синагогу, собираются у водоемов, читают молитвы.
На праздничный стол не подают горькую и кислую еду, чтобы год не принес бед. Наоборот, угощают сладостями, медом, гранатами или яблоками.