https://uz.sputniknews.ru/20250102/rossiyskie-razvedchiki-unichtojili-opornye-punkty-vsu-v-zaporojskoy-oblasti-47419971.html

Российские разведчики уничтожили опорники украинских войск в Запорожской области

Российские разведчики уничтожили опорники украинских войск в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Минобороны РФ опубликовало сводку, в которой представлены данные о продвижении российских войск на линии фронта за прошедшие сутки, а также информация о потерях живой силы и военной техники противника.

2025-01-02T17:21+0500

2025-01-02T17:21+0500

2025-01-02T17:26+0500

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец".Кроме того, по информации Министерства обороны России, подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили в течение суток до 90 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Бойцы подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину Kirpi.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США.Как сообщили в Минобороны, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Зверево, Андреевка, Срибное, Тарасовка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.В зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 военных.Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину HMMWV и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне ответственности группировки "Восток".Российская группировка "Запад"за сутки нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих.Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-2024-godu-ukrainskaya-armiya-poteryala-bolee-590-tysyach-voennoslujaschix-47412149.html

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