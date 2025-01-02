https://uz.sputniknews.ru/20250102/rossiyskie-razvedchiki-unichtojili-opornye-punkty-vsu-v-zaporojskoy-oblasti-47419971.html
Российские разведчики уничтожили опорники украинских войск в Запорожской области
Российские разведчики уничтожили опорники украинских войск в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Минобороны РФ опубликовало сводку, в которой представлены данные о продвижении российских войск на линии фронта за прошедшие сутки, а также информация о потерях живой силы и военной техники противника.
2025-01-02T17:21+0500
2025-01-02T17:21+0500
2025-01-02T17:26+0500
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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец".Кроме того, по информации Министерства обороны России, подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили в течение суток до 90 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Бойцы подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину Kirpi.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США.Как сообщили в Минобороны, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Зверево, Андреевка, Срибное, Тарасовка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.В зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 военных.Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину HMMWV и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне ответственности группировки "Восток".Российская группировка "Запад"за сутки нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих.Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-2024-godu-ukrainskaya-armiya-poteryala-bolee-590-tysyach-voennoslujaschix-47412149.html
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минобороны сводка всу сво россия украина
минобороны сводка всу сво россия украина
Российские разведчики уничтожили опорники украинских войск в Запорожской области
17:21 02.01.2025 (обновлено: 17:26 02.01.2025)
Минобороны РФ опубликовало сводку, в которой представлены данные о продвижении российских войск на линии фронта за прошедшие сутки, а также информация о потерях живой силы и военной техники противника.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости
разведчик с позывным "Немец".
"Наш расчет БПЛА выявил несколько опорных пунктов противника в районе Работино. Все выявленные цели были уничтожены", - сказал "Немец".
Кроме того, по информации Министерства обороны России, подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили в течение суток до 90 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
Бойцы подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину Kirpi.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово ДНР. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США.
Как сообщили в Минобороны, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Зверево, Андреевка, Срибное, Тарасовка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.
"Отражены 13 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, боевые бронированные машины Kirpi турецкого производства и "Козак", автомобиль, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
В зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 военных.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину HMMWV и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне ответственности группировки "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Времевка и Вольное Поле ДНР. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
Российская группировка "Запад"за сутки нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, 122-мм гаубица Д-30, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.