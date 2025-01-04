https://uz.sputniknews.ru/20250104/na-chto-v-uzbekistane-potratyat-polovinu-gosbyudjeta-v-2025-godu-47429938.html

Стало известно, на что в Узбекистане потратят половину госбюджета в 2025 году

Стало известно, на что в Узбекистане потратят половину госбюджета в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".

2025-01-04T10:05+0500

2025-01-04T10:05+0500

2025-01-04T10:05+0500

шавкат мирзиёев

госбюджет

образование

здравоохранение

социальная поддержка

налоги

спорт

культура

жилье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37320329_71:84:1280:764_1920x0_80_0_0_42a91b3753faf37e49ebec2f186384f6.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".Закон состоит из 17 статей и 10 приложений, в которых нашли отражение основные экономические показатели на текущий год. Ожидается что в 2025 году валовой внутренний продукт Узбекистана вырастет на 6%.Консолидированный бюджет был утвержден с дефицитом в размере 3% к ВВП, при этом его доходы запланированы в объеме 431 трлн сумов, а расходы — 480,5 трлн сумов.Баланс Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов был сформирован с дефицитом на уровне 2% к ВВП. При этом доходы госбюджета определены в размере 308,5 триллиона сумов, а расходы — с учетом трансфертов в государственные целевые фонды — в объеме 344,8 триллиона сумов.На 2025 год учтен прогноз, согласно которому доходы бюджета Республики Каракалпакстан, а также местных бюджетов областей и города Ташкента составят 65,8 трлн сумов, а расходы — 84,3 трлн сумов. Также предусмотрена передача 18,5 трлн сумов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в местные.Читайте также Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах — инфографикаБыло отмечено, что в соответствии с законом, в этом году также будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем.В целях увеличения доходов местных бюджетов и расширения их самостоятельности были дополнительно закреплены за бюджетами районов и городов следующие виды налогов:Кроме того, местным Кенгашам районов и городов были предоставлены полномочия по применению коэффициентов к отдельным видам налогов.В целом и в этом году Государственный бюджет будет нацелен на поступательное развитие экономики, адресное решение социальных вопросов и повышение благосостояния населения.

https://uz.sputniknews.ru/20241218/senat-uzbekistan-odobril-gosbyudjet-47162828.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

госбюджет узбекистан закон мирзиёев налоги образование здравоохранение спорт культура жилье