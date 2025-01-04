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https://uz.sputniknews.ru/20250104/na-chto-v-uzbekistane-potratyat-polovinu-gosbyudjeta-v-2025-godu-47429938.html
Стало известно, на что в Узбекистане потратят половину госбюджета в 2025 году
Стало известно, на что в Узбекистане потратят половину госбюджета в 2025 году
Sputnik Узбекистан
Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".
2025-01-04T10:05+0500
2025-01-04T10:05+0500
шавкат мирзиёев
госбюджет
образование
здравоохранение
социальная поддержка
налоги
спорт
культура
жилье
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".Закон состоит из 17 статей и 10 приложений, в которых нашли отражение основные экономические показатели на текущий год. Ожидается что в 2025 году валовой внутренний продукт Узбекистана вырастет на 6%.Консолидированный бюджет был утвержден с дефицитом в размере 3% к ВВП, при этом его доходы запланированы в объеме 431 трлн сумов, а расходы — 480,5 трлн сумов.Баланс Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов был сформирован с дефицитом на уровне 2% к ВВП. При этом доходы госбюджета определены в размере 308,5 триллиона сумов, а расходы — с учетом трансфертов в государственные целевые фонды — в объеме 344,8 триллиона сумов.На 2025 год учтен прогноз, согласно которому доходы бюджета Республики Каракалпакстан, а также местных бюджетов областей и города Ташкента составят 65,8 трлн сумов, а расходы — 84,3 трлн сумов. Также предусмотрена передача 18,5 трлн сумов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в местные.Читайте также Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах — инфографикаБыло отмечено, что в соответствии с законом, в этом году также будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем.В целях увеличения доходов местных бюджетов и расширения их самостоятельности были дополнительно закреплены за бюджетами районов и городов следующие виды налогов:Кроме того, местным Кенгашам районов и городов были предоставлены полномочия по применению коэффициентов к отдельным видам налогов.В целом и в этом году Государственный бюджет будет нацелен на поступательное развитие экономики, адресное решение социальных вопросов и повышение благосостояния населения.
https://uz.sputniknews.ru/20241218/senat-uzbekistan-odobril-gosbyudjet-47162828.html
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госбюджет узбекистан закон мирзиёев налоги образование здравоохранение спорт культура жилье
госбюджет узбекистан закон мирзиёев налоги образование здравоохранение спорт культура жилье

Стало известно, на что в Узбекистане потратят половину госбюджета в 2025 году

10:05 04.01.2025
© Русский дом в ТашкентеРусский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2025
© Русский дом в Ташкенте
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Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".
Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Закон состоит из 17 статей и 10 приложений, в которых нашли отражение основные экономические показатели на текущий год. Ожидается что в 2025 году валовой внутренний продукт Узбекистана вырастет на 6%.
Консолидированный бюджет был утвержден с дефицитом в размере 3% к ВВП, при этом его доходы запланированы в объеме 431 трлн сумов, а расходы — 480,5 трлн сумов.
Баланс Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов был сформирован с дефицитом на уровне 2% к ВВП. При этом доходы госбюджета определены в размере 308,5 триллиона сумов, а расходы — с учетом трансфертов в государственные целевые фонды — в объеме 344,8 триллиона сумов.
На 2025 год учтен прогноз, согласно которому доходы бюджета Республики Каракалпакстан, а также местных бюджетов областей и города Ташкента составят 65,8 трлн сумов, а расходы — 84,3 трлн сумов. Также предусмотрена передача 18,5 трлн сумов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в местные.
Читайте также Темпы роста и размер ВВП Узбекистана в 2025-2027 годах — инфографика
Было отмечено, что в соответствии с законом, в этом году также будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".
Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целях увеличения доходов местных бюджетов и расширения их самостоятельности были дополнительно закреплены за бюджетами районов и городов следующие виды налогов:
налог с оборота, а также земельный налог и налог на имущество юридических лиц в полном объеме (за исключением налогов, уплачиваемых крупными налогоплательщиками);
не менее 50% поступлений от налога на доходы физических лиц (за исключением налогов, уплачиваемых крупными налогоплательщиками);
50% поступлений от приватизации государственного имущества, зачисляемых в местные бюджеты.
Кроме того, местным Кенгашам районов и городов были предоставлены полномочия по применению коэффициентов к отдельным видам налогов.
В целом и в этом году Государственный бюджет будет нацелен на поступательное развитие экономики, адресное решение социальных вопросов и повышение благосостояния населения.
Инаугурация президента Шавката Мирзиёева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2024
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