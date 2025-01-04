https://uz.sputniknews.ru/20250104/uzbekistan-prisoedinitsya-k-mejdunarodnym-dogovoram-po-yadernoy-bezopasnosti-47435734.html

Узбекистан намерен присоединиться к международным договорам по ядерной безопасности

Узбекистан намерен присоединиться к международным договорам по ядерной безопасности

Sputnik Узбекистан

В перечень вошли Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, конвенция помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, конвенция о ядерной безопасности.

2025-01-04T17:17+0500

2025-01-04T17:17+0500

2025-01-04T17:18+0500

узбекистан

законодательство

указ

ядерная безопасность

шавкат мирзиёев

аэс

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан присоединится к международным договорам по ядерной безопасности. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по совершенствованию государственного контроля в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности". Документ предусматривает подготовку присоединения страны к ряду международных договоров в сфере ядерной безопасности.В данный список вошли Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, конвенция помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, конвенция о ядерной безопасности.В соответствии с указом, в 2025 году будут разработаны проекты законов – "О химической безопасности", "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "Об обращении с радиоактивными отходами".Согласно документу в структуре Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине образованы Навоийская, Алмалыкская, Бекабадская и Железнодорожная инспекции промышленной безопасности.Кроме того, с 1 июля 2025 года начнут применять штрафы в отношении юрлиц за нарушение:В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.Читайте также МАГАТЭ поддержит Узбекистан в строительстве АЭС с участием РосатомаВ начале сентября агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана (Узатом) и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.

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