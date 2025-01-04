https://uz.sputniknews.ru/20250104/uzbekistan-prisoedinitsya-k-mejdunarodnym-dogovoram-po-yadernoy-bezopasnosti-47435734.html
Узбекистан намерен присоединиться к международным договорам по ядерной безопасности
Узбекистан намерен присоединиться к международным договорам по ядерной безопасности
Sputnik Узбекистан
В перечень вошли Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, конвенция помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, конвенция о ядерной безопасности.
2025-01-04T17:17+0500
2025-01-04T17:17+0500
2025-01-04T17:18+0500
узбекистан
законодательство
указ
ядерная безопасность
шавкат мирзиёев
аэс
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан присоединится к международным договорам по ядерной безопасности. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по совершенствованию государственного контроля в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности". Документ предусматривает подготовку присоединения страны к ряду международных договоров в сфере ядерной безопасности.В данный список вошли Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, конвенция помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, конвенция о ядерной безопасности.В соответствии с указом, в 2025 году будут разработаны проекты законов – "О химической безопасности", "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "Об обращении с радиоактивными отходами".Согласно документу в структуре Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине образованы Навоийская, Алмалыкская, Бекабадская и Железнодорожная инспекции промышленной безопасности.Кроме того, с 1 июля 2025 года начнут применять штрафы в отношении юрлиц за нарушение:В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.Читайте также МАГАТЭ поддержит Узбекистан в строительстве АЭС с участием РосатомаВ начале сентября агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана (Узатом) и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
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узбекистан договор ядерная безопасность конвенция аэс
узбекистан договор ядерная безопасность конвенция аэс
Узбекистан намерен присоединиться к международным договорам по ядерной безопасности
17:17 04.01.2025 (обновлено: 17:18 04.01.2025)
В перечень вошли Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, конвенция помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, конвенция о ядерной безопасности.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik.
Узбекистан присоединится к международным договорам по ядерной безопасности. Президент Шавкат Мирзиёев подписал
указ "О дополнительных мерах по совершенствованию государственного контроля в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности".
Документ предусматривает подготовку присоединения страны к ряду международных договоров в сфере ядерной безопасности.
"Утвердить перечень международных договоров в области ядерной безопасности, предлагаемых для присоединения Республики Узбекистан ", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.
В данный список вошли Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, конвенция помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, конвенция о ядерной безопасности.
В соответствии с указом, в 2025 году будут разработаны проекты законов – "О химической безопасности", "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "Об обращении с радиоактивными отходами".
Данные инициативы реализуются "в целях организации государственного контроля в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности в соответствии с требованиями времени", - отмечается в документе.
Согласно документу в структуре Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине образованы Навоийская, Алмалыкская, Бекабадская и Железнодорожная инспекции промышленной безопасности.
Кроме того, с 1 июля 2025 года начнут применять штрафы в отношении юрлиц за нарушение:
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
правил и других требований, связанных с обеспечением радиационной и ядерной безопасности;
требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования при эксплуатации парковых аттракционов.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
В начале сентября агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана (Узатом) и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.