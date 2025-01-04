https://uz.sputniknews.ru/20250104/v-uzbekistane-rasshiryat-vozmojnosti-dlya-vyraschivaniya-selxozproduktsii-47432512.html

В Узбекистане расширят возможности для выращивания сельхозпродукции

В Узбекистане расширят возможности для выращивания сельхозпродукции

Sputnik Узбекистан

Новое постановление устанавливает порядок выращивания сельхозпродукции по краям полей, на приусадебных участках и землях домохозяйств населения, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.

2025-01-04T12:21+0500

2025-01-04T12:21+0500

2025-01-04T12:28+0500

постановление

общество

сельское хозяйство

президент узбекистана

растения

агентство по карантину и защите растений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане будет усовершенствована система выращивания сельскохозяйственной продукции. Принято постановление президента "О мерах по увеличению объема выращивания продукции с использованием дополнительных возможностей на сельскохозяйственных площадях". Документом устанавливается порядок выращивания сельхозпродукции по краям полей, на приусадебных участках и землях домохозяйств населения, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей. На Агентство по карантину и защите растений возлагаются задачи по организации выращивания продукции, поставке семян и саженцев, а также отправке выращенной продукции на экспорт.Для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, эффективно использующих края полей, будет бесплатно выдаваться внутренний фитосанитарный сертификат.Государственный целевой фонд по развитию и поддержке агропромышленности выделит субсидии в размере 50 % расходов по закупке подвоев фруктовых саженцев, посаженных по краям полей методом "in-vitro", но не более 25 тысяч сумов на каждый подвой фруктового саженца.Во главе с директором Агентства по карантину и защите растений будет создана Республиканская рабочая группа по координации организации выращивания сельскохозяйственной продукции по краям полей, на площадях вокруг каналов, оросительных и коллекторно-дренажных сетей, на приусадебных участках и землях домохозяйств, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.Также внедряется порядок эффективной эксплуатации тепличных комплексов, перерабатывающих цехов и холодильных хранилищ, принятых на баланс банков по причине задолженности.В соответствии с новым порядком, будут сформированы перечни претендентов на получение в доверительное управление каждого объекта минимум из трех опытных предпринимателей.Кроме того

https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-import-agroprom-produktsiya-uzbekistan-subsidii-47124391.html

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