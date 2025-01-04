https://uz.sputniknews.ru/20250104/v-uzbekistane-rasshiryat-vozmojnosti-dlya-vyraschivaniya-selxozproduktsii-47432512.html
В Узбекистане расширят возможности для выращивания сельхозпродукции
В Узбекистане расширят возможности для выращивания сельхозпродукции
Sputnik Узбекистан
Новое постановление устанавливает порядок выращивания сельхозпродукции по краям полей, на приусадебных участках и землях домохозяйств населения, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.
2025-01-04T12:21+0500
2025-01-04T12:21+0500
2025-01-04T12:28+0500
постановление
общество
сельское хозяйство
президент узбекистана
растения
агентство по карантину и защите растений узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане будет усовершенствована система выращивания сельскохозяйственной продукции. Принято постановление президента "О мерах по увеличению объема выращивания продукции с использованием дополнительных возможностей на сельскохозяйственных площадях". Документом устанавливается порядок выращивания сельхозпродукции по краям полей, на приусадебных участках и землях домохозяйств населения, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей. На Агентство по карантину и защите растений возлагаются задачи по организации выращивания продукции, поставке семян и саженцев, а также отправке выращенной продукции на экспорт.Для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, эффективно использующих края полей, будет бесплатно выдаваться внутренний фитосанитарный сертификат.Государственный целевой фонд по развитию и поддержке агропромышленности выделит субсидии в размере 50 % расходов по закупке подвоев фруктовых саженцев, посаженных по краям полей методом "in-vitro", но не более 25 тысяч сумов на каждый подвой фруктового саженца.Во главе с директором Агентства по карантину и защите растений будет создана Республиканская рабочая группа по координации организации выращивания сельскохозяйственной продукции по краям полей, на площадях вокруг каналов, оросительных и коллекторно-дренажных сетей, на приусадебных участках и землях домохозяйств, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.Также внедряется порядок эффективной эксплуатации тепличных комплексов, перерабатывающих цехов и холодильных хранилищ, принятых на баланс банков по причине задолженности.В соответствии с новым порядком, будут сформированы перечни претендентов на получение в доверительное управление каждого объекта минимум из трех опытных предпринимателей.Кроме того
https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-import-agroprom-produktsiya-uzbekistan-subsidii-47124391.html
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узбекистан выращивание сельхозпродукция постановление растения
узбекистан выращивание сельхозпродукция постановление растения
В Узбекистане расширят возможности для выращивания сельхозпродукции
12:21 04.01.2025 (обновлено: 12:28 04.01.2025)
Новое постановление устанавливает порядок выращивания сельхозпродукции по краям полей, на приусадебных участках и землях домохозяйств населения, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане будет усовершенствована система выращивания сельскохозяйственной продукции. Принято постановление президента "О мерах по увеличению объема выращивания продукции с использованием дополнительных возможностей на сельскохозяйственных площадях".
Документом устанавливается порядок выращивания сельхозпродукции по краям полей, на приусадебных участках и землях домохозяйств населения, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.
На Агентство по карантину и защите растений возлагаются задачи по организации выращивания продукции, поставке семян и саженцев, а также отправке выращенной продукции на экспорт.
Для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, эффективно использующих края полей, будет бесплатно выдаваться внутренний фитосанитарный сертификат.
Государственный целевой фонд по развитию и поддержке агропромышленности выделит субсидии в размере 50 % расходов по закупке подвоев фруктовых саженцев, посаженных по краям полей методом "in-vitro", но не более 25 тысяч сумов на каждый подвой фруктового саженца.
Во главе с директором Агентства по карантину и защите растений будет создана Республиканская рабочая группа по координации организации выращивания сельскохозяйственной продукции по краям полей, на площадях вокруг каналов, оросительных и коллекторно-дренажных сетей, на приусадебных участках и землях домохозяйств, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.
Также внедряется порядок эффективной эксплуатации тепличных комплексов, перерабатывающих цехов и холодильных хранилищ, принятых на баланс банков по причине задолженности.
В соответствии с новым порядком, будут сформированы перечни претендентов на получение в доверительное управление каждого объекта минимум из трех опытных предпринимателей.
коммерческие банки будут передавать объекты в доверительное управление опытным предпринимателям (имеющим положительную кредитную историю и постоянный денежный оборот) сроком на три года;
50 % доходов, поступающих от объектов, будут перечисляться коммерческим банкам, при этом задолженность по стоимости объектов соразмерно уменьшается;
в случае положительной деятельности в течение года объекты реализуют опытным предпринимателям в рассрочку сроком на 10 лет.