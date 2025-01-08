https://uz.sputniknews.ru/20250108/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-kojevennaya-promyshlennost-47471899.html

Кожевники Пакистана готовы переместить в Узбекистан часть производственных мощностей

Кожевники Пакистана готовы переместить в Узбекистан часть производственных мощностей

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов по переработке кожи и производству изделий из нее.

2025-01-08T13:10+0500

2025-01-08T13:10+0500

2025-01-08T14:11+0500

узбекистан

пакистан

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узчармсаноат

экономика

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ассоциация кожевников Пакистана (Pakistan Tanners Association – PTA) готова переместить в Узбекистан часть производственных мощностей, сообщает ИА "Дунё".Это предложение прозвучало в ходе форума с участием посла РУз Алишера Тухтаева, представителей PTA и ведущих пакистанских компаний отрасли.Пакистан планирует участвовать в строительстве жилых и социальных комплексов в УзбекистанеРечь шла о перспективах реализации совместных проектов по переработке кожи, производству изделий из нее, в том числе готовой одежды, обуви, перчаток и сувениров.Достигнута договоренность, что члены Ассоциации кожевников Пакистана посетят республику во втором квартале 2025 года.Кроме того, пакистанская сторона пригласила представителей ассоциации "Узчармсаноат" на международную выставку "Pakistan Mega Leather Show", которая пройдет 26 – 28 января в Лахоре.

https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-karachi-otkryli-torgovyy-dom-i-kulturnyy-tsentr-uzbekistana-47448785.html

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узбекистан, пакистан, сотрудничество, узчармсаноат, экономика