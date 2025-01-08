https://uz.sputniknews.ru/20250108/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-kojevennaya-promyshlennost-47471899.html
Кожевники Пакистана готовы переместить в Узбекистан часть производственных мощностей
Кожевники Пакистана готовы переместить в Узбекистан часть производственных мощностей
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов по переработке кожи и производству изделий из нее.
2025-01-08T13:10+0500
2025-01-08T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ассоциация кожевников Пакистана (Pakistan Tanners Association – PTA) готова переместить в Узбекистан часть производственных мощностей, сообщает ИА "Дунё".Это предложение прозвучало в ходе форума с участием посла РУз Алишера Тухтаева, представителей PTA и ведущих пакистанских компаний отрасли.Пакистан планирует участвовать в строительстве жилых и социальных комплексов в УзбекистанеРечь шла о перспективах реализации совместных проектов по переработке кожи, производству изделий из нее, в том числе готовой одежды, обуви, перчаток и сувениров.Достигнута договоренность, что члены Ассоциации кожевников Пакистана посетят республику во втором квартале 2025 года.Кроме того, пакистанская сторона пригласила представителей ассоциации "Узчармсаноат" на международную выставку "Pakistan Mega Leather Show", которая пройдет 26 – 28 января в Лахоре.
https://uz.sputniknews.ru/20250106/v-karachi-otkryli-torgovyy-dom-i-kulturnyy-tsentr-uzbekistana-47448785.html
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узбекистан, пакистан, сотрудничество, узчармсаноат, экономика
узбекистан, пакистан, сотрудничество, узчармсаноат, экономика
Кожевники Пакистана готовы переместить в Узбекистан часть производственных мощностей
13:10 08.01.2025 (обновлено: 14:11 08.01.2025)
Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов по переработке кожи и производству изделий из нее.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik
. Ассоциация кожевников Пакистана (Pakistan Tanners Association – PTA) готова переместить в Узбекистан часть производственных мощностей, сообщает
ИА "Дунё".
Это предложение прозвучало в ходе форума с участием посла РУз Алишера Тухтаева, представителей PTA и ведущих пакистанских компаний отрасли.
Речь шла о перспективах реализации совместных проектов по переработке кожи, производству изделий из нее, в том числе готовой одежды, обуви, перчаток и сувениров.
"Кожевенная промышленность — это отрасль с большим потенциалом для совместных проектов. Усилия предпринимателей Узбекистана и Пакистана в этом плане станут основой для совместного выхода на новые рынки, послужат увеличению объемов взаимной торговли за счет новых видов номенклатуры", — отметил посол РУз.
Достигнута договоренность, что члены Ассоциации кожевников Пакистана посетят республику во втором квартале 2025 года.
"Члены PTA выразили готовность наладить активное сотрудничество с аналогичными организациями и объединениями Узбекистана, обменяться опытом, а также переместить в нашу страну часть промышленных мощностей", — говорится в сообщении.
Кроме того, пакистанская сторона пригласила представителей ассоциации "Узчармсаноат" на международную выставку "Pakistan Mega Leather Show", которая пройдет 26 – 28 января в Лахоре.