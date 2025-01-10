Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана – Самарканд
14:07 10.01.2025 (обновлено: 14:38 10.01.2025)
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
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Подписано соглашение о курсировании туристических поездов между двумя странами, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют запуск нового железнодорожного маршрута Астана – Самарканд. Развитие взаимодействия и сотрудничества в области пассажирских перевозок между двумя странами обсудили на встрече в Астане представители казахстанского АО "Пассажирские перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы"(КЖТ).
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
151"В ходе переговоров было подписано соглашение о курсировании туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов. Одним из первых шагов в этом направлении стал запуск туристического поезда "Jibek Joly", организованного железнодорожными компаниями двух стран", — говорится в сообщении.
С учетом высокой популярности маршрута и его значимости для обеих стран было принято решение продолжить развитие проекта "Jibek Joly" и рассмотреть возможность открытия аналогичных туристических маршрутов по другим направлениям.
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
"Рассматривается новый международный маршрут Астана-Самарканд, который будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала двух стран", — сообщили в КЖТ.
© Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"Флаги Узбекистана и Казахстана
Флаги Узбекистана и Казахстана
© Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"
Также на встрече обсуждались возможности корректировки графиков движения поездов на международных маршрутах для повышения удобства пассажиров и увеличения пассажиропотока. По инициативе узбекской стороны было предложено пересмотреть график курсирования поезда №1/2 "Алматы-Ташкент", что позволило сделать время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.
Стороны отметили, что поезд №1/2 "Алматы-Ташкент" стал важной частью транспортного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. В прошлом году он перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает растущий интерес к данному маршруту.
Расстояние между двумя странами составляет 988 километров.
3 января, 10:04