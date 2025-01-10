https://uz.sputniknews.ru/20250110/astana-samarkand-uzbekistan-kazaxstan-novyy-jeleznodorojnyy-marshrut-47499470.html

Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана – Самарканд

Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана – Самарканд

Sputnik Узбекистан

Подписано соглашение о курсировании туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов.

2025-01-10T14:07+0500

2025-01-10T14:07+0500

2025-01-10T14:38+0500

пассажиры

маршрут

узбекистан

казахстан

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют запуск нового железнодорожного маршрута Астана – Самарканд. Развитие взаимодействия и сотрудничества в области пассажирских перевозок между двумя странами обсудили на встрече в Астане представители казахстанского АО "Пассажирские перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы"(КЖТ).С учетом высокой популярности маршрута и его значимости для обеих стран было принято решение продолжить развитие проекта "Jibek Joly" и рассмотреть возможность открытия аналогичных туристических маршрутов по другим направлениям. Также на встрече обсуждались возможности корректировки графиков движения поездов на международных маршрутах для повышения удобства пассажиров и увеличения пассажиропотока. По инициативе узбекской стороны было предложено пересмотреть график курсирования поезда №1/2 "Алматы-Ташкент", что позволило сделать время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.Стороны отметили, что поезд №1/2 "Алматы-Ташкент" стал важной частью транспортного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. В прошлом году он перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает растущий интерес к данному маршруту.Расстояние между двумя странами составляет 988 километров.

https://uz.sputniknews.ru/20250103/kazaxstan-uzbekistan-novaya-jeleznaya-doroga-47422114.html

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