Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250110/astana-samarkand-uzbekistan-kazaxstan-novyy-jeleznodorojnyy-marshrut-47499470.html
Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана – Самарканд
Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана – Самарканд
Sputnik Узбекистан
Подписано соглашение о курсировании туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов.
2025-01-10T14:07+0500
2025-01-10T14:38+0500
пассажиры
маршрут
узбекистан
казахстан
железная дорога
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0a/47500311_0:104:1231:796_1920x0_80_0_0_f042bf832e27bb757ab5c4bae2f1957e.jpg
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют запуск нового железнодорожного маршрута Астана – Самарканд. Развитие взаимодействия и сотрудничества в области пассажирских перевозок между двумя странами обсудили на встрече в Астане представители казахстанского АО "Пассажирские перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы"(КЖТ).С учетом высокой популярности маршрута и его значимости для обеих стран было принято решение продолжить развитие проекта "Jibek Joly" и рассмотреть возможность открытия аналогичных туристических маршрутов по другим направлениям. Также на встрече обсуждались возможности корректировки графиков движения поездов на международных маршрутах для повышения удобства пассажиров и увеличения пассажиропотока. По инициативе узбекской стороны было предложено пересмотреть график курсирования поезда №1/2 "Алматы-Ташкент", что позволило сделать время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.Стороны отметили, что поезд №1/2 "Алматы-Ташкент" стал важной частью транспортного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. В прошлом году он перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает растущий интерес к данному маршруту.Расстояние между двумя странами составляет 988 километров.
https://uz.sputniknews.ru/20250103/kazaxstan-uzbekistan-novaya-jeleznaya-doroga-47422114.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0a/47500311_16:0:1216:900_1920x0_80_0_0_b49247d0e76d4ad7117e7da6e8015120.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
железная дорога узбекистан казахстан астана самарканд кжт
железная дорога узбекистан казахстан астана самарканд кжт

Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана – Самарканд

14:07 10.01.2025 (обновлено: 14:38 10.01.2025)
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
Железнодорожный маршрут Астана-Самарканд планируют запустить Казахстан и Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Подписаться
Подписано соглашение о курсировании туристических поездов между двумя странами, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют запуск нового железнодорожного маршрута Астана – Самарканд. Развитие взаимодействия и сотрудничества в области пассажирских перевозок между двумя странами обсудили на встрече в Астане представители казахстанского АО "Пассажирские перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы"(КЖТ).
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
Железнодорожный маршрут Астана-Самарканд планируют запустить Казахстан и Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

151"В ходе переговоров было подписано соглашение о курсировании туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов. Одним из первых шагов в этом направлении стал запуск туристического поезда "Jibek Joly", организованного железнодорожными компаниями двух стран", — говорится в сообщении.

С учетом высокой популярности маршрута и его значимости для обеих стран было принято решение продолжить развитие проекта "Jibek Joly" и рассмотреть возможность открытия аналогичных туристических маршрутов по другим направлениям.
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
Железнодорожный маршрут Астана-Самарканд планируют запустить Казахстан и Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Железнодорожный маршрут "Астана-Самарканд" планируют запустить Казахстан и Узбекистан
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

"Рассматривается новый международный маршрут Астана-Самарканд, который будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала двух стран", — сообщили в КЖТ.

© Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"Флаги Узбекистана и Казахстана
Флаги Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Флаги Узбекистана и Казахстана
© Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"
Также на встрече обсуждались возможности корректировки графиков движения поездов на международных маршрутах для повышения удобства пассажиров и увеличения пассажиропотока. По инициативе узбекской стороны было предложено пересмотреть график курсирования поезда №1/2 "Алматы-Ташкент", что позволило сделать время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.
Стороны отметили, что поезд №1/2 "Алматы-Ташкент" стал важной частью транспортного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. В прошлом году он перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает растущий интерес к данному маршруту.
Расстояние между двумя странами составляет 988 километров.
Железная дорога. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога – КЖТ
3 января, 10:04
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0