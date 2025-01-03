https://uz.sputniknews.ru/20250103/kazaxstan-uzbekistan-novaya-jeleznaya-doroga-47422114.html
Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога – КЖТ
Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога – КЖТ
Sputnik Узбекистан
Ввести в эксплуатацию направление Дарбаза – Мактаарал планируют в 2027 году.
2025-01-03T10:04+0500
2025-01-03T10:04+0500
2025-01-03T10:06+0500
железная дорога
узбекистан
казахстан
грузоперевозки
экспорт
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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога, запуск которой в 2027 году позволит увеличить объемы экспортных перевозок, сообщает в пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КЖТ-Казахстанские железные дороги).В компании отметили, что при строительстве железной дороги планируется использовать материалы местных производителей. На период строительства будет создано 3400 временных рабочих мест и более 500 постоянных рабочих мест.Читайте также Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поездСообщается, что компания "Казахстан темир жолы", входящая в национальный холдинг "Самрук-Казына", инвестирует в проект почти $545 млн. Ввести в эксплуатацию направление Дарбаза – Мактаарал планируют в 2027 году.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика до 2030 года построит более 5 тысяч километров железных дорог для наращивания транспортно-логистического потенциала страны.
https://uz.sputniknews.ru/20241227/sadyr-japarov-zalojil-kamen-stroitelstva-jeleznoy-dorogi-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-47359623.html
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узбекистан казахстан железная дорога строительство дарбаза мактаарал
узбекистан казахстан железная дорога строительство дарбаза мактаарал
Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога – КЖТ
10:04 03.01.2025 (обновлено: 10:06 03.01.2025)
Ввести в эксплуатацию новое направление Дарбаза – Мактаарал планируют в 2027 году.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога, запуск которой в 2027 году позволит увеличить объемы экспортных перевозок, сообщает в пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КЖТ-Казахстанские железные дороги).
"Железнодорожная линия Дарбаза – Мактаарал сблизит Казахстан и Узбекистан. Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан. На сегодняшний день произведена сборка рельсошпальной решетки в объеме порядка 100 км из 203 км; из 9,5 млн выполнено 1,4 млн кубов земляных работ или 15%", – говорится в сообщении оператора.
В компании отметили, что при строительстве железной дороги планируется использовать материалы местных производителей. На период строительства будет создано 3400 временных рабочих мест и более 500 постоянных рабочих мест.
Сообщается, что компания "Казахстан темир жолы", входящая в национальный холдинг "Самрук-Казына", инвестирует в проект почти $545 млн. Ввести в эксплуатацию направление Дарбаза – Мактаарал планируют в 2027 году.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика до 2030 года построит более 5 тысяч километров железных дорог для наращивания транспортно-логистического потенциала страны.