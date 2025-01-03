https://uz.sputniknews.ru/20250103/kazaxstan-uzbekistan-novaya-jeleznaya-doroga-47422114.html

Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога – КЖТ

Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога – КЖТ

Sputnik Узбекистан

Ввести в эксплуатацию направление Дарбаза – Мактаарал планируют в 2027 году.

2025-01-03T10:04+0500

2025-01-03T10:04+0500

2025-01-03T10:06+0500

железная дорога

узбекистан

казахстан

грузоперевозки

экспорт

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога, запуск которой в 2027 году позволит увеличить объемы экспортных перевозок, сообщает в пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КЖТ-Казахстанские железные дороги).В компании отметили, что при строительстве железной дороги планируется использовать материалы местных производителей. На период строительства будет создано 3400 временных рабочих мест и более 500 постоянных рабочих мест.Читайте также Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поездСообщается, что компания "Казахстан темир жолы", входящая в национальный холдинг "Самрук-Казына", инвестирует в проект почти $545 млн. Ввести в эксплуатацию направление Дарбаза – Мактаарал планируют в 2027 году.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика до 2030 года построит более 5 тысяч километров железных дорог для наращивания транспортно-логистического потенциала страны.

https://uz.sputniknews.ru/20241227/sadyr-japarov-zalojil-kamen-stroitelstva-jeleznoy-dorogi-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-47359623.html

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