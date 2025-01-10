https://uz.sputniknews.ru/20250110/iran-snizil-sbory-dlya-gruzoperevozchikov-iz-uzbekistana-47505134.html

Иран снизил сборы для грузоперевозчиков из Узбекистана — подробности

Иран снизил сборы для грузоперевозчиков из Узбекистана — подробности

Sputnik Узбекистан

Снижены сборы и выплаты, взимаемые при осуществлении международных автомобильных перевозок через территорию Ирана.

2025-01-10T16:54+0500

2025-01-10T16:54+0500

2025-01-10T17:05+0500

иран

узбекистан

грузоперевозки

сбор денег

сбор

международные перевозки

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. С 10 января 2025 года иранская сторона снизила размер сборов, взимаемых с водителей Узбекистана, осуществляющих автомобильные перевозки через территорию Ирана. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Отмечается, что этого удалось достичь в результате проведения Минтрансом системной работы по развитию экспортных и импортных грузовых перевозок Узбекистана через территорию Ирана, а также снижению сборов и платежей, взимаемых с национальных водителей в Иране.Читайте также Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологийВ министерстве добавили, что продолжается работа по дальнейшему сокращению сборов, взимаемых с национальных перевозчиков Узбекистана на территории Ирана.

https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekistan-kyrgyzstan-razvitie-avtotransportnye-gruzoperevozki-45667678.html

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