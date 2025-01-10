https://uz.sputniknews.ru/20250110/iran-snizil-sbory-dlya-gruzoperevozchikov-iz-uzbekistana-47505134.html
Иран снизил сборы для грузоперевозчиков из Узбекистана — подробности
Иран снизил сборы для грузоперевозчиков из Узбекистана — подробности
Sputnik Узбекистан
Снижены сборы и выплаты, взимаемые при осуществлении международных автомобильных перевозок через территорию Ирана.
2025-01-10T16:54+0500
2025-01-10T16:54+0500
2025-01-10T17:05+0500
иран
узбекистан
грузоперевозки
сбор денег
сбор
международные перевозки
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. С 10 января 2025 года иранская сторона снизила размер сборов, взимаемых с водителей Узбекистана, осуществляющих автомобильные перевозки через территорию Ирана. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Отмечается, что этого удалось достичь в результате проведения Минтрансом системной работы по развитию экспортных и импортных грузовых перевозок Узбекистана через территорию Ирана, а также снижению сборов и платежей, взимаемых с национальных водителей в Иране.Читайте также Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологийВ министерстве добавили, что продолжается работа по дальнейшему сокращению сборов, взимаемых с национальных перевозчиков Узбекистана на территории Ирана.
https://uz.sputniknews.ru/20240915/uzbekistan-kyrgyzstan-razvitie-avtotransportnye-gruzoperevozki-45667678.html
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иран сборы грузоперевозки узбекистан снижение
иран сборы грузоперевозки узбекистан снижение
Иран снизил сборы для грузоперевозчиков из Узбекистана — подробности
16:54 10.01.2025 (обновлено: 17:05 10.01.2025)
Снижены сборы и выплаты, взимаемые при осуществлении международных автомобильных перевозок через территорию Ирана.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
С 10 января 2025 года иранская сторона снизила размер сборов, взимаемых с водителей Узбекистана, осуществляющих автомобильные перевозки через территорию Ирана. Об этом сообщила
пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
Отмечается, что этого удалось достичь в результате проведения Минтрансом системной работы по развитию экспортных и импортных грузовых перевозок Узбекистана через территорию Ирана, а также снижению сборов и платежей, взимаемых с национальных водителей в Иране.
"В результате проводимой Министерством транспорта системной работы по развитию экспортных и импортных грузоперевозок Узбекистана через территорию Ирана, сокращению сборов и выплат, взимаемых с национальных водителей в Иране, с 10 января 2025 года иранская сторона снизила размер сборов, взимаемых с узбекских водителей на 400 долларов США", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве добавили, что продолжается работа по дальнейшему сокращению сборов, взимаемых с национальных перевозчиков Узбекистана на территории Ирана.