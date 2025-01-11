https://uz.sputniknews.ru/20250111/ekonomicheskiy-rost-nablyudaetsya-vo-vsex-stranax-eaes-47513360.html

ЕЭК: во всех странах ЕАЭС наблюдается экономический рост

ЕЭК: во всех странах ЕАЭС наблюдается экономический рост

Sputnik Узбекистан

В Евразийской экономической комиссии подвели итоги 2024 года.

2025-01-11T16:40+0500

2025-01-11T16:40+0500

2025-01-11T16:42+0500

еаэс

еэк

экономика

ввп

россия

казахстан

кыргызстан

беларусь

армения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45805683_62:0:1379:741_1920x0_80_0_0_80dbb10a3f63339f5c693361dee22bb4.jpg

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Экономический рост в прошлом году наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.В ЕЭК представили динамику ВВП по итогам трех кварталов 2024 года. Ее результаты демонстрируют лидерство Кыргызстана – 8,4%. На втором месте Армения – 6%.Далее следуют Беларусь с 4,5%, Россия – 4,2% и Казахстан – 4,1%.В целом, совокупный ВВП обединения увеличился на 4,2%.В декабре прошлого года Евразийский банк развития опубликовал Макроэкономический прогноз для государств-участников Союза. Аналитики Банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении — 5,5%, в Беларуси — 2,6%, в Казахстане — 5,5%, в Кыргызстане — 8,7%, в России — 2,4%.Согласно прогнозам, экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста — на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В РФ расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.Также аналитики прогнозируют замедление инфляции за счет высоких ставок и замедления кредитования.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

https://uz.sputniknews.ru/20250101/ekonomicheskie-dostijeniya-eaes-za-10-let-deyatelnosti-soyuza-47412566.html

россия

казахстан

беларусь

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк ввп экономика итоги года россия беларусь армения казахстан кыргызстан