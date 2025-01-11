https://uz.sputniknews.ru/20250111/ekonomicheskiy-rost-nablyudaetsya-vo-vsex-stranax-eaes-47513360.html
ЕЭК: во всех странах ЕАЭС наблюдается экономический рост
ЕЭК: во всех странах ЕАЭС наблюдается экономический рост
Sputnik Узбекистан
В Евразийской экономической комиссии подвели итоги 2024 года.
2025-01-11T16:40+0500
2025-01-11T16:40+0500
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Экономический рост в прошлом году наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.В ЕЭК представили динамику ВВП по итогам трех кварталов 2024 года. Ее результаты демонстрируют лидерство Кыргызстана – 8,4%. На втором месте Армения – 6%.Далее следуют Беларусь с 4,5%, Россия – 4,2% и Казахстан – 4,1%.В целом, совокупный ВВП обединения увеличился на 4,2%.В декабре прошлого года Евразийский банк развития опубликовал Макроэкономический прогноз для государств-участников Союза. Аналитики Банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении — 5,5%, в Беларуси — 2,6%, в Казахстане — 5,5%, в Кыргызстане — 8,7%, в России — 2,4%.Согласно прогнозам, экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста — на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В РФ расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.Также аналитики прогнозируют замедление инфляции за счет высоких ставок и замедления кредитования.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
https://uz.sputniknews.ru/20250101/ekonomicheskie-dostijeniya-eaes-za-10-let-deyatelnosti-soyuza-47412566.html
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еаэс еэк ввп экономика итоги года россия беларусь армения казахстан кыргызстан
еаэс еэк ввп экономика итоги года россия беларусь армения казахстан кыргызстан
ЕЭК: во всех странах ЕАЭС наблюдается экономический рост
16:40 11.01.2025 (обновлено: 16:42 11.01.2025)
В Евразийской экономической комиссии подвели итоги 2024 года.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Экономический рост в прошлом году наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС. Об этом сообщили
в Евразийской экономической комиссии.
В ЕЭК представили динамику ВВП по итогам трех кварталов 2024 года. Ее результаты демонстрируют лидерство Кыргызстана – 8,4%. На втором месте Армения – 6%.
Далее следуют Беларусь с 4,5%, Россия – 4,2% и Казахстан – 4,1%.
В целом, совокупный ВВП обединения увеличился на 4,2%.
В декабре прошлого года Евразийский банк развития опубликовал
Макроэкономический прогноз для государств-участников Союза. Аналитики Банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении — 5,5%, в Беларуси — 2,6%, в Казахстане — 5,5%, в Кыргызстане — 8,7%, в России — 2,4%.
Согласно прогнозам, экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста — на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В РФ расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.
Также аналитики прогнозируют замедление инфляции за счет высоких ставок и замедления кредитования.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.