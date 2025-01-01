https://uz.sputniknews.ru/20250101/ekonomicheskie-dostijeniya-eaes-za-10-let-deyatelnosti-soyuza-47412566.html
Экономические достижения за 10 лет деятельности ЕАЭС – инфографика
Экономические достижения за 10 лет деятельности ЕАЭС – инфографика
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
2025-01-01T18:05+0500
2025-01-01T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. 1 января 2025 года исполнилось 10 лет договору о Евразийском экономическом союзе. За эти годы ЕАЭС показал значительные экономические достижения и показал как важно действовать сообща, уважая и поддерживая друг друга. Сегодня ЕАЭС активно сотрудничает и с другими странами — соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, особые торговые соглашения с Китаем, на стадии согласования договоры с ОАЭ и Индонезией, переговоры с Египтом.Совокупный ВВП Союза вырос на 64% и достиг $2,5 трлн, товарооборот с третьими странами достиг $923 млрд. Объем взаимной торговли вырос почти вдвое – с $45 млрд до $89 млрд. Более 90 % расчетов уже проводятся в национальных валютах.Подробнее в инфографике Sputniklive.Евразийский экономический союз содействует свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведению скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.Читайте также Стали известны итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета
https://uz.sputniknews.ru/20241229/eaes-utverjdeny-osnovnye-napravleniya-mejdunarodnoy-deyatelnosti-na-2025-god-47378882.html
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экономика еаэс союз инфографика
экономика еаэс союз инфографика
Экономические достижения за 10 лет деятельности ЕАЭС – инфографика
18:05 01.01.2025 (обновлено: 18:14 01.01.2025)
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. 1 января 2025 года исполнилось 10 лет договору о Евразийском экономическом союзе.
За эти годы ЕАЭС показал значительные экономические достижения и показал как важно действовать сообща, уважая и поддерживая друг друга.
Сегодня ЕАЭС активно сотрудничает и с другими странами — соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, особые торговые соглашения с Китаем, на стадии согласования договоры с ОАЭ и Индонезией, переговоры с Египтом.
Совокупный ВВП Союза вырос на 64% и достиг $2,5 трлн, товарооборот с третьими странами достиг $923 млрд. Объем взаимной торговли вырос почти вдвое – с $45 млрд до $89 млрд. Более 90 % расчетов уже проводятся в национальных валютах.
Подробнее в инфографике Sputniklive.
Евразийский экономический союз содействует свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведению скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.