https://uz.sputniknews.ru/20250101/ekonomicheskie-dostijeniya-eaes-za-10-let-deyatelnosti-soyuza-47412566.html

Экономические достижения за 10 лет деятельности ЕАЭС – инфографика

Экономические достижения за 10 лет деятельности ЕАЭС – инфографика

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

2025-01-01T18:05+0500

2025-01-01T18:05+0500

2025-01-01T18:14+0500

еаэс

экономика

статистика

инфографика

армения

беларусь

казахстан

кыргызстан

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f6faca0c9333bb1435d27bbceefbd380.jpg

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. 1 января 2025 года исполнилось 10 лет договору о Евразийском экономическом союзе. За эти годы ЕАЭС показал значительные экономические достижения и показал как важно действовать сообща, уважая и поддерживая друг друга. Сегодня ЕАЭС активно сотрудничает и с другими странами — соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, особые торговые соглашения с Китаем, на стадии согласования договоры с ОАЭ и Индонезией, переговоры с Египтом.Совокупный ВВП Союза вырос на 64% и достиг $2,5 трлн, товарооборот с третьими странами достиг $923 млрд. Объем взаимной торговли вырос почти вдвое – с $45 млрд до $89 млрд. Более 90 % расчетов уже проводятся в национальных валютах.Подробнее в инфографике Sputniklive.Евразийский экономический союз содействует свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведению скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.Читайте также Стали известны итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета

https://uz.sputniknews.ru/20241229/eaes-utverjdeny-osnovnye-napravleniya-mejdunarodnoy-deyatelnosti-na-2025-god-47378882.html

армения

беларусь

казахстан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика еаэс союз инфографика