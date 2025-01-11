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https://uz.sputniknews.ru/20250111/indiyskaya-kompaniya-planiruet-postroit-gostinitsy-v-krupnyx-gorodax-uzbekistana-47510215.html
Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана
Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Посол Узбекистана обсудил в городе Мумбае с главой крупной гостиничной сети Индии перспективы реализации совместных проектов в туристической сфере.
2025-01-11T13:21+0500
2025-01-11T13:29+0500
туризм
гостиница
узбекистан
индия
посол
туристический бизнес
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Перспективы строительства новых гостиниц в крупных городах Узбекистана, предоставления современных услуг туристам, совместного управления гостиничным хозяйством, а также сотрудничества в других сферах рассмотрены на встрече посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с управляющим директором индийской компании "IHCL" (The Indian Hotels Company Ltd.) Пунитом Чхатвалом, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров собеседники отметили, что многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Индией в последние годы последовательно укрепляется. Динамика развития взаимовыгодных отношений наглядно прослеживается, в том числе, в сфере туризма и гостеприимства. В частности, в 2023 году Узбекистан посетило около 50 тысяч туристов из Индии. По итогам 2024 года эта цифра превысила 80 тысяч человек.Читайте также Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в КашкадарьеКроме того, за последние полтора года объем пассажирских авиаперевозок между двумя странами увеличился втрое. Так, если в августе 2023 года Ташкент и Дели соединяло 6 рейсов в неделю, то сегодня авиакомпании "Uzbekistan Airways" и "IndiGo" выполняют 18 рейсов в неделю по маршрутам Ташкент-Дели-Ташкент, Ташкент-Мумбай-Ташкент и Ташкент-Гоа-Ташкент. Ведется работа по расширению географии полетов и увеличению их частоты до 24 в неделю.По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации компании "IHCL" в Узбекистан для определения совместных партнерских проектов на местах.
https://uz.sputniknews.ru/20250110/mejdu-odnim-iz-gorodov-uzbekistana-i-indiyskim-mumbai-ustanovyat-bratskie-svyazi-47496338.html
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индия узбекистан гостиницы туризм проекты
индия узбекистан гостиницы туризм проекты

Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана

13:21 11.01.2025 (обновлено: 13:29 11.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Индии и Узбекистана
Флаг Индии и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Посол Узбекистана обсудил в городе Мумбае с главой крупной гостиничной сети Индии перспективы реализации совместных проектов в туристической сфере.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Перспективы строительства новых гостиниц в крупных городах Узбекистана, предоставления современных услуг туристам, совместного управления гостиничным хозяйством, а также сотрудничества в других сферах рассмотрены на встрече посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с управляющим директором индийской компании "IHCL" (The Indian Hotels Company Ltd.) Пунитом Чхатвалом, сообщает ИА "Дунё".
В ходе переговоров собеседники отметили, что многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Индией в последние годы последовательно укрепляется. Динамика развития взаимовыгодных отношений наглядно прослеживается, в том числе, в сфере туризма и гостеприимства. В частности, в 2023 году Узбекистан посетило около 50 тысяч туристов из Индии. По итогам 2024 года эта цифра превысила 80 тысяч человек.
Читайте также Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарье
Кроме того, за последние полтора года объем пассажирских авиаперевозок между двумя странами увеличился втрое. Так, если в августе 2023 года Ташкент и Дели соединяло 6 рейсов в неделю, то сегодня авиакомпании "Uzbekistan Airways" и "IndiGo" выполняют 18 рейсов в неделю по маршрутам Ташкент-Дели-Ташкент, Ташкент-Мумбай-Ташкент и Ташкент-Гоа-Ташкент. Ведется работа по расширению географии полетов и увеличению их частоты до 24 в неделю.

"Эта позитивная динамика в сфере туризма создает благоприятные возможности и условия для предпринимателей обеих стран для совместной реализации новых проектов",– отметили собеседники.

© ИА "Дунё"Посол Узбекистана провел встречу с главой индийской компании "IHCL".
Посол Узбекистана провел встречу с главой индийской компании IHCL. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
Посол Узбекистана провел встречу с главой индийской компании "IHCL".
© ИА "Дунё"
По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации компании "IHCL" в Узбекистан для определения совместных партнерских проектов на местах.
Город Мумбаи, Индия. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи
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