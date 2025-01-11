https://uz.sputniknews.ru/20250111/indiyskaya-kompaniya-planiruet-postroit-gostinitsy-v-krupnyx-gorodax-uzbekistana-47510215.html

Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана

Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Посол Узбекистана обсудил в городе Мумбае с главой крупной гостиничной сети Индии перспективы реализации совместных проектов в туристической сфере.

2025-01-11T13:21+0500

2025-01-11T13:21+0500

2025-01-11T13:29+0500

туризм

гостиница

узбекистан

индия

посол

туристический бизнес

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Перспективы строительства новых гостиниц в крупных городах Узбекистана, предоставления современных услуг туристам, совместного управления гостиничным хозяйством, а также сотрудничества в других сферах рассмотрены на встрече посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с управляющим директором индийской компании "IHCL" (The Indian Hotels Company Ltd.) Пунитом Чхатвалом, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров собеседники отметили, что многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Индией в последние годы последовательно укрепляется. Динамика развития взаимовыгодных отношений наглядно прослеживается, в том числе, в сфере туризма и гостеприимства. В частности, в 2023 году Узбекистан посетило около 50 тысяч туристов из Индии. По итогам 2024 года эта цифра превысила 80 тысяч человек.Читайте также Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в КашкадарьеКроме того, за последние полтора года объем пассажирских авиаперевозок между двумя странами увеличился втрое. Так, если в августе 2023 года Ташкент и Дели соединяло 6 рейсов в неделю, то сегодня авиакомпании "Uzbekistan Airways" и "IndiGo" выполняют 18 рейсов в неделю по маршрутам Ташкент-Дели-Ташкент, Ташкент-Мумбай-Ташкент и Ташкент-Гоа-Ташкент. Ведется работа по расширению географии полетов и увеличению их частоты до 24 в неделю.По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации компании "IHCL" в Узбекистан для определения совместных партнерских проектов на местах.

https://uz.sputniknews.ru/20250110/mejdu-odnim-iz-gorodov-uzbekistana-i-indiyskim-mumbai-ustanovyat-bratskie-svyazi-47496338.html

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