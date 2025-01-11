https://uz.sputniknews.ru/20250111/indiyskaya-kompaniya-planiruet-postroit-gostinitsy-v-krupnyx-gorodax-uzbekistana-47510215.html
Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана
Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Посол Узбекистана обсудил в городе Мумбае с главой крупной гостиничной сети Индии перспективы реализации совместных проектов в туристической сфере.
2025-01-11T13:21+0500
2025-01-11T13:21+0500
2025-01-11T13:29+0500
туризм
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узбекистан
индия
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авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Перспективы строительства новых гостиниц в крупных городах Узбекистана, предоставления современных услуг туристам, совместного управления гостиничным хозяйством, а также сотрудничества в других сферах рассмотрены на встрече посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с управляющим директором индийской компании "IHCL" (The Indian Hotels Company Ltd.) Пунитом Чхатвалом, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров собеседники отметили, что многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Индией в последние годы последовательно укрепляется. Динамика развития взаимовыгодных отношений наглядно прослеживается, в том числе, в сфере туризма и гостеприимства. В частности, в 2023 году Узбекистан посетило около 50 тысяч туристов из Индии. По итогам 2024 года эта цифра превысила 80 тысяч человек.Читайте также Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в КашкадарьеКроме того, за последние полтора года объем пассажирских авиаперевозок между двумя странами увеличился втрое. Так, если в августе 2023 года Ташкент и Дели соединяло 6 рейсов в неделю, то сегодня авиакомпании "Uzbekistan Airways" и "IndiGo" выполняют 18 рейсов в неделю по маршрутам Ташкент-Дели-Ташкент, Ташкент-Мумбай-Ташкент и Ташкент-Гоа-Ташкент. Ведется работа по расширению географии полетов и увеличению их частоты до 24 в неделю.По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации компании "IHCL" в Узбекистан для определения совместных партнерских проектов на местах.
https://uz.sputniknews.ru/20250110/mejdu-odnim-iz-gorodov-uzbekistana-i-indiyskim-mumbai-ustanovyat-bratskie-svyazi-47496338.html
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индия узбекистан гостиницы туризм проекты
индия узбекистан гостиницы туризм проекты
Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана
13:21 11.01.2025 (обновлено: 13:29 11.01.2025)
Посол Узбекистана обсудил в городе Мумбае с главой крупной гостиничной сети Индии перспективы реализации совместных проектов в туристической сфере.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Перспективы строительства новых гостиниц в крупных городах Узбекистана, предоставления современных услуг туристам, совместного управления гостиничным хозяйством, а также сотрудничества в других сферах рассмотрены на встрече посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с управляющим директором индийской компании "IHCL" (The Indian Hotels Company Ltd.) Пунитом Чхатвалом, сообщает ИА "Дунё".
В ходе переговоров собеседники отметили, что многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Индией в последние годы последовательно укрепляется. Динамика развития взаимовыгодных отношений наглядно прослеживается, в том числе, в сфере туризма и гостеприимства. В частности, в 2023 году Узбекистан посетило около 50 тысяч туристов из Индии. По итогам 2024 года эта цифра превысила 80 тысяч человек.
Кроме того, за последние полтора года объем пассажирских авиаперевозок между двумя странами увеличился втрое. Так, если в августе 2023 года Ташкент и Дели соединяло 6 рейсов в неделю, то сегодня авиакомпании "Uzbekistan Airways" и "IndiGo" выполняют 18 рейсов в неделю по маршрутам Ташкент-Дели-Ташкент, Ташкент-Мумбай-Ташкент и Ташкент-Гоа-Ташкент. Ведется работа по расширению географии полетов и увеличению их частоты до 24 в неделю.
"Эта позитивная динамика в сфере туризма создает благоприятные возможности и условия для предпринимателей обеих стран для совместной реализации новых проектов",– отметили собеседники.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации компании "IHCL" в Узбекистан для определения совместных партнерских проектов на местах.