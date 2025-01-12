https://uz.sputniknews.ru/20250112/uzbekistan--iran-sovmestnyy-komitet-turizm-47520082.html

Узбекистан и Иран могут создать совместный комитет по туризму

Узбекистан и Иран могут создать совместный комитет по туризму

Sputnik Узбекистан

Также стороны намерены расширить сотрудничество в рамках Юнеско

2025-01-12T15:50+0500

2025-01-12T15:50+0500

2025-01-12T15:50+0500

узбекистан

иран

туризм

сотрудничество

юнеско

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В планах Узбекистана и Ирана создание совместного комитета по туризму, сообщает ИА "Дунё".Детали взаимодействия обсудили посол Узбекистана Фариддин Насриев и министр культурного наследия, туризма и ремесленничества Ирана Сейед Реза Салехи Амири.По словам министра, президент Ирана уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном в сфере туризма, в частности, увеличению взаимного потока туристов.Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологийКроме того, иранская сторона пригласила представителей туристической отрасли РУз принять участие в 18-й Международной туристической выставке, которая пройдет 11-14 февраля этого года в Тегеране.

https://uz.sputniknews.ru/20250110/iran-snizil-sbory-dlya-gruzoperevozchikov-iz-uzbekistana-47505134.html

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