https://uz.sputniknews.ru/20250112/uzbekistan--iran-sovmestnyy-komitet-turizm-47520082.html
Узбекистан и Иран могут создать совместный комитет по туризму
Узбекистан и Иран могут создать совместный комитет по туризму
Sputnik Узбекистан
Также стороны намерены расширить сотрудничество в рамках Юнеско
2025-01-12T15:50+0500
2025-01-12T15:50+0500
2025-01-12T15:50+0500
узбекистан
иран
туризм
сотрудничество
юнеско
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В планах Узбекистана и Ирана создание совместного комитета по туризму, сообщает ИА "Дунё".Детали взаимодействия обсудили посол Узбекистана Фариддин Насриев и министр культурного наследия, туризма и ремесленничества Ирана Сейед Реза Салехи Амири.По словам министра, президент Ирана уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном в сфере туризма, в частности, увеличению взаимного потока туристов.Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологийКроме того, иранская сторона пригласила представителей туристической отрасли РУз принять участие в 18-й Международной туристической выставке, которая пройдет 11-14 февраля этого года в Тегеране.
https://uz.sputniknews.ru/20250110/iran-snizil-sbory-dlya-gruzoperevozchikov-iz-uzbekistana-47505134.html
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узбекистан иран сотрудничество юнеско
узбекистан иран сотрудничество юнеско
Узбекистан и Иран могут создать совместный комитет по туризму
Также стороны намерены расширить сотрудничество в рамках Юнеско.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
В планах Узбекистана и Ирана создание совместного комитета по туризму, сообщает
ИА "Дунё".
Детали взаимодействия обсудили посол Узбекистана Фариддин Насриев и министр культурного наследия, туризма и ремесленничества Ирана Сейед Реза Салехи Амири.
“В ходе встречи были также обсуждены вопросы создания узбекско-иранского совместного комитета по туризму и расширения сотрудничества в рамках ЮНЕСКО”, — говорится в сообщении.
По словам министра, президент Ирана уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном в сфере туризма, в частности, увеличению взаимного потока туристов.
Кроме того, иранская сторона пригласила представителей туристической отрасли РУз принять участие в 18-й Международной туристической выставке, которая пройдет 11-14 февраля этого года в Тегеране.