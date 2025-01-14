https://uz.sputniknews.ru/20250114/uscherb-pojar-kaliforniya-doctig-275-mlrd-47544550.html
Ущерб от пожаров в Калифорнии доcтиг $275 млрд — AccuWeather
Ущерб от пожаров в Калифорнии доcтиг $275 млрд — AccuWeather
Sputnik Узбекистан
Сервис наблюдения за погодой обновил предварительную оценку общего ущерба из-за быстро распространяющихся пожаров в Южной Калифорнии.
2025-01-14T15:05+0500
2025-01-14T15:05+0500
2025-01-14T15:09+0500
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стихийное бедствие
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов. Об этом говорится в соцсетях сервиса наблюдения за погодой AccuWeather.В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с пожарами в Лос-Анджелесе, сравнил их с последствиями ядерного удара.В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем если бы по нему был нанесен ядерный удар.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По информации властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Читайте также Во время пожаров в Калифорнии погибли 11 человекКак утверждают метеорологи, причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода. При этом в сообщении Daily Mail 10 января говорилось, что мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала бедствия потребовала сократить бюджет пожарных на $49 млн, что предполагало закрытие 16 спецстанций.
https://uz.sputniknews.ru/20250112/amerika-gorit-v-ogne-tscheslaviya-alchnosti-i-litsemeriya-47518387.html
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лос-анджелес пожар стихийное бедствие ущерб трамп калифорния
лос-анджелес пожар стихийное бедствие ущерб трамп калифорния
Ущерб от пожаров в Калифорнии доcтиг $275 млрд — AccuWeather
15:05 14.01.2025 (обновлено: 15:09 14.01.2025)
Сервис наблюдения за погодой обновил предварительную оценку общего ущерба из-за быстро распространяющихся пожаров в Южной Калифорнии.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов. Об этом говорится
в соцсетях сервиса наблюдения за погодой AccuWeather.
"AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь <...> из-за быстро распространяющихся, усиливаемых ветрами пожаров на юге Калифорнии", — говорится в сообщении.
В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с пожарами в Лос-Анджелесе, сравнил их с последствиями ядерного удара.
В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем если бы по нему был нанесен ядерный удар.
"Ситуация гораздо хуже, чем можно увидеть по телевидению. Я полагаю, что ущерб больше, чем если бы был нанесен удар ядерным оружием", — заявил Трамп.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По информации властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены.
Как утверждают метеорологи, причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода. При этом в сообщении Daily Mail 10 января говорилось, что мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала бедствия потребовала сократить бюджет пожарных на $49 млн, что предполагало закрытие 16 спецстанций.