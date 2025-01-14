https://uz.sputniknews.ru/20250114/uscherb-pojar-kaliforniya-doctig-275-mlrd-47544550.html

Ущерб от пожаров в Калифорнии доcтиг $275 млрд — AccuWeather

Ущерб от пожаров в Калифорнии доcтиг $275 млрд — AccuWeather

Sputnik Узбекистан

Сервис наблюдения за погодой обновил предварительную оценку общего ущерба из-за быстро распространяющихся пожаров в Южной Калифорнии.

2025-01-14T15:05+0500

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2025-01-14T15:09+0500

лос-анджелес

калифорния

пожар

стихийное бедствие

дональд трамп

ущерб

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов. Об этом говорится в соцсетях сервиса наблюдения за погодой AccuWeather.В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с пожарами в Лос-Анджелесе, сравнил их с последствиями ядерного удара.В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем если бы по нему был нанесен ядерный удар.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По информации властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Читайте также Во время пожаров в Калифорнии погибли 11 человекКак утверждают метеорологи, причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода. При этом в сообщении Daily Mail 10 января говорилось, что мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала бедствия потребовала сократить бюджет пожарных на $49 млн, что предполагало закрытие 16 спецстанций.

https://uz.sputniknews.ru/20250112/amerika-gorit-v-ogne-tscheslaviya-alchnosti-i-litsemeriya-47518387.html

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