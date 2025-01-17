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https://uz.sputniknews.ru/20250117/minekologii-uzbekistana-icba-prinyali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-dubae-47591136.html
Минэкологии Узбекистана и ICBA приняли Меморандум о сотрудничестве в Дубае — его задачи
Минэкологии Узбекистана и ICBA приняли Меморандум о сотрудничестве в Дубае — его задачи
Sputnik Узбекистан
Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.
2025-01-17T12:59+0500
2025-01-17T12:59+0500
меморандум
узбекистан
экология
охрана окружающей среды
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и генеральный директор Международного центра био-засоленного земледелия (ICBA) доктор Тарифа Аль Зааби подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Церемония подписания состоялась в рамках Недели устойчивого развития, проходящей в Дубае, ОАЭ.Как сообщается, подписанный документ предусматривает обмен опытом, информацией, передовой практикой и современными технологиями в области экологии, охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.Также в рамках сотрудничества будут организованы мероприятия по развитию потенциала и передаче знаний, включая специализированное обучение по устойчивому сельскому хозяйству, охране окружающей среды и климатически устойчивым практикам.Меморандум также направлен на поддержку и содействие научным исследованиям, партнерским соглашениям и совместным сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (AR4D) между ICBA и исследовательскими организациями при министерстве.Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.Читайте также COP29 в Баку: что представляет УзбекистанВ рамках проведенных переговоров стороны также договорились ускорить меры по открытию Представительства ICBA в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20241203/ofis-msop-tashkent-46938645.html
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меморандум дубай минэкологии icba абдухакимов подписание
меморандум дубай минэкологии icba абдухакимов подписание

Минэкологии Узбекистана и ICBA приняли Меморандум о сотрудничестве в Дубае — его задачи

12:59 17.01.2025
© Министерство ЭкологииВ Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA
В Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
© Министерство Экологии
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Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и генеральный директор Международного центра био-засоленного земледелия (ICBA) доктор Тарифа Аль Зааби подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.
Церемония подписания состоялась в рамках Недели устойчивого развития, проходящей в Дубае, ОАЭ.
© Министерство ЭкологииВ Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA
В Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
В Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA
© Министерство Экологии
Как сообщается, подписанный документ предусматривает обмен опытом, информацией, передовой практикой и современными технологиями в области экологии, охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

"Соглашение подразумевает совместную разработку и реализацию проектов, направленных на устойчивое сельское хозяйство, рациональное использование природных ресурсов и использование климатически устойчивых практик в Узбекистане", — уточнили в министерстве.

Также в рамках сотрудничества будут организованы мероприятия по развитию потенциала и передаче знаний, включая специализированное обучение по устойчивому сельскому хозяйству, охране окружающей среды и климатически устойчивым практикам.
© Министерство ЭкологииВ Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA
В Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
В Дубае подписан Меморандум о сотрудничестве с ICBA
© Министерство Экологии
Меморандум также направлен на поддержку и содействие научным исследованиям, партнерским соглашениям и совместным сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (AR4D) между ICBA и исследовательскими организациями при министерстве.

"Соглашение позволит осуществлять программы по расширению прав и возможностей женщин, работающих в сельском хозяйстве и окружающей среде, посредством развития лидерских качеств, обучения исследовательским навыкам и вовлечения в процессы принятия решений, связанных с охраной окружающей среды и устойчивым сельским хозяйством", — добавили в ведомстве.

Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.
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В рамках проведенных переговоров стороны также договорились ускорить меры по открытию Представительства ICBA в Узбекистане.
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