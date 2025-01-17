https://uz.sputniknews.ru/20250117/minekologii-uzbekistana-icba-prinyali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-dubae-47591136.html

Минэкологии Узбекистана и ICBA приняли Меморандум о сотрудничестве в Дубае — его задачи

Минэкологии Узбекистана и ICBA приняли Меморандум о сотрудничестве в Дубае — его задачи

Sputnik Узбекистан

Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.

2025-01-17T12:59+0500

2025-01-17T12:59+0500

2025-01-17T12:59+0500

меморандум

узбекистан

экология

охрана окружающей среды

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и генеральный директор Международного центра био-засоленного земледелия (ICBA) доктор Тарифа Аль Зааби подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Церемония подписания состоялась в рамках Недели устойчивого развития, проходящей в Дубае, ОАЭ.Как сообщается, подписанный документ предусматривает обмен опытом, информацией, передовой практикой и современными технологиями в области экологии, охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.Также в рамках сотрудничества будут организованы мероприятия по развитию потенциала и передаче знаний, включая специализированное обучение по устойчивому сельскому хозяйству, охране окружающей среды и климатически устойчивым практикам.Меморандум также направлен на поддержку и содействие научным исследованиям, партнерским соглашениям и совместным сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (AR4D) между ICBA и исследовательскими организациями при министерстве.Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.Читайте также COP29 в Баку: что представляет УзбекистанВ рамках проведенных переговоров стороны также договорились ускорить меры по открытию Представительства ICBA в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20241203/ofis-msop-tashkent-46938645.html

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