https://uz.sputniknews.ru/20250117/uzbekistan-kyrgyzstan-rasshiryayut-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-47590854.html

Бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана расширяют межрегиональное сотрудничество

Бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана расширяют межрегиональное сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Предприниматели двух стран договорились о подписании новых экспортных контрактов почти на 1 миллион долларов.

2025-01-17T11:48+0500

2025-01-17T11:48+0500

2025-01-17T11:48+0500

узбекистан

кыргызстан

сотрудничество

контракт

предприниматели

экспорт

генеральное консульство узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана организовало визит представителей узбекского предприятия ООО "Lumiflex" в регионы Кыргызстана, сообщает ИА "Дунё".Как сообщается, данный визит является продолжением работы по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и увеличению объемов экспорта узбекских производителей в зарубежные страны.В рамках визита при поддержке представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Кыргызстане Бобурмирзо Абдусамадова в городе Кызыл-Кия Баткенского района были организованы переговоры с представителями ряда местных компаний, на которых обсуждались перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества.Читайте также Предприниматели Ферганской и Ошской областей укрепляют сотрудничество — меморандумПо итогам встреч достигнуты договоренности о подписании экспортных контрактов с этими предприятиями на общую сумму почти 1 миллион долларов.В ближайшее время руководители и представители кыргызских предприятий посетят Ташкент, где состоится церемония подписания контрактов.

https://uz.sputniknews.ru/20250108/kyrgyzstan-import-uzbekistan-rastitelnoye-maslo-47471341.html

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