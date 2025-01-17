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https://uz.sputniknews.ru/20250117/uzbekistan-kyrgyzstan-rasshiryayut-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-47590854.html
Бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана расширяют межрегиональное сотрудничество
Бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана расширяют межрегиональное сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Предприниматели двух стран договорились о подписании новых экспортных контрактов почти на 1 миллион долларов.
2025-01-17T11:48+0500
2025-01-17T11:48+0500
узбекистан
кыргызстан
сотрудничество
контракт
предприниматели
экспорт
генеральное консульство узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана организовало визит представителей узбекского предприятия ООО "Lumiflex" в регионы Кыргызстана, сообщает ИА "Дунё".Как сообщается, данный визит является продолжением работы по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и увеличению объемов экспорта узбекских производителей в зарубежные страны.В рамках визита при поддержке представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Кыргызстане Бобурмирзо Абдусамадова в городе Кызыл-Кия Баткенского района были организованы переговоры с представителями ряда местных компаний, на которых обсуждались перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества.Читайте также Предприниматели Ферганской и Ошской областей укрепляют сотрудничество — меморандумПо итогам встреч достигнуты договоренности о подписании экспортных контрактов с этими предприятиями на общую сумму почти 1 миллион долларов.В ближайшее время руководители и представители кыргызских предприятий посетят Ташкент, где состоится церемония подписания контрактов.
https://uz.sputniknews.ru/20250108/kyrgyzstan-import-uzbekistan-rastitelnoye-maslo-47471341.html
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экспорт узбекистан кыргызстан генконсульство контракт регионы упаковка региональное сотрудничество
экспорт узбекистан кыргызстан генконсульство контракт регионы упаковка региональное сотрудничество

Бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана расширяют межрегиональное сотрудничество

11:48 17.01.2025
© пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевКыргызстан Узбекистан флаги
Кыргызстан Узбекистан флаги - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
© пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
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Предприниматели двух стран договорились о подписании новых экспортных контрактов почти на 1 миллион долларов.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана организовало визит представителей узбекского предприятия ООО "Lumiflex" в регионы Кыргызстана, сообщает ИА "Дунё".
Как сообщается, данный визит является продолжением работы по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и увеличению объемов экспорта узбекских производителей в зарубежные страны.

"ООО "Lumiflex" создано в Ташкенте в 2020 году. Основное направление деятельности — производство оберточных и упаковочных материалов для различной продукции. Это предприятие с оборудованием, импортированным из Испании, является единственным в Центральной Азии по своему направлению", — говорится в сообщении.

В рамках визита при поддержке представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Кыргызстане Бобурмирзо Абдусамадова в городе Кызыл-Кия Баткенского района были организованы переговоры с представителями ряда местных компаний, на которых обсуждались перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества.
Читайте также Предприниматели Ферганской и Ошской областей укрепляют сотрудничество — меморандум
По итогам встреч достигнуты договоренности о подписании экспортных контрактов с этими предприятиями на общую сумму почти 1 миллион долларов.
В ближайшее время руководители и представители кыргызских предприятий посетят Ташкент, где состоится церемония подписания контрактов.
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