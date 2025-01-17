https://uz.sputniknews.ru/20250117/v-tashkente-startoval-mesyats-bezopasnaya-i-zdorovaya-stolitsa-47592772.html
В Ташкенте объявлен антинаркотический месяц "Безопасная и здоровая столица"
В Ташкенте объявлен антинаркотический месяц "Безопасная и здоровая столица"
Sputnik Узбекистан
Инициатива направлена на борьбу с преступлениями и раннее предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.
2025-01-17T14:00+0500
2025-01-17T14:00+0500
2025-01-17T14:36+0500
ташкент
гувд ташкента
наркоторговец
борьба с наркотиками в узбекистане
рейд
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Ташкенте стартовал месяц комплексных специальных оперативно-профилактических мероприятий "Безопасная и здоровая столица". Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.Как сообщается, инициатива направлена на борьбу с преступлениями и раннее предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.В течение месяца, который продлится до 15 февраля, правоохранительные органы будут вести круглосуточную службу, а также наладят деятельность дневных и ночных спецгрупп. По данным ГУВД, в результате мер, принятых правоохранителями по борьбе с данным видом преступлений, в течение 2024 года в столице было возбуждено 3 447 уголовных дел. Из этих преступлений 70%, или 2 413 были совершены в сети Интернет.В целях борьбы с подобными преступлениями в рамках месяца усиленно проводятся ночные рейды, выявляются такие факты, как ношение колюще-режущих и других запрещенных предметов, распространение наркотических средств ("закладки"), занятие "наркограффити". По данным фактам будут приняты законные меры воздействия, отметили в пресс-службе. Читайте также В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемойВ ГУВД также призвали граждан и гостей столицы принять активное участие в этом мероприятии.Лиц, располагающих какой-либо информацией о распространителях наркотиков или сильнодействующих препаратов, а также о тех, кто пишет наркограффити, попросили обращаться по телефону 71-206-44-79 или через Telegram-бот @stopnarko_bot.При этом отмечается, что личность обратившихся гарантированно останется конфиденциальной.
https://uz.sputniknews.ru/20240626/tashkent-unichtojenie-narkotiki-ejegodnaya-aktsiya-44540612.html
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наркотики месяц ташкент гувд наркограффити психотропные вещества
В Ташкенте объявлен антинаркотический месяц "Безопасная и здоровая столица"
14:00 17.01.2025 (обновлено: 14:36 17.01.2025)
Инициатива направлена на борьбу с преступлениями и раннее предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
В Ташкенте стартовал месяц комплексных специальных оперативно-профилактических мероприятий "Безопасная и здоровая столица". Об этом сообщили
в пресс-
службе ГУВД Ташкента.
Как сообщается, инициатива направлена на борьбу с преступлениями и раннее предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.
В течение месяца, который продлится до 15 февраля, правоохранительные органы будут вести круглосуточную службу, а также наладят деятельность дневных и ночных спецгрупп.
"В целях обеспечения общественного порядка, предотвращения преступлений и правонарушений в городе Ташкенте сотрудники всех правоохранительных органов несут неустанную круглосуточную службу. Однако, несмотря на это, омрачающим фактом является высокий уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов", – говорится в сообщении.
По данным ГУВД, в результате мер, принятых правоохранителями по борьбе с данным видом преступлений, в течение 2024 года в столице было возбуждено 3 447 уголовных дел. Из этих преступлений 70%, или 2 413 были совершены в сети Интернет.
"В результате мероприятий оформлен в соответствующем порядке и прекращен незаконный оборот 238 кг 815 граммов наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих препаратов", — говорится в сообщении ГУВД.
В целях борьбы с подобными преступлениями в рамках месяца усиленно проводятся ночные рейды, выявляются такие факты, как ношение колюще-режущих и других запрещенных предметов, распространение наркотических средств ("закладки"), занятие "наркограффити". По данным фактам будут приняты законные меры воздействия, отметили в пресс-службе.
В ГУВД также призвали граждан и гостей столицы принять активное участие в этом мероприятии.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о распространителях наркотиков или сильнодействующих препаратов, а также о тех, кто пишет наркограффити, попросили обращаться по телефону 71-206-44-79 или через Telegram-бот @stopnarko_bot.
При этом отмечается, что личность обратившихся гарантированно останется конфиденциальной.