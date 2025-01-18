https://uz.sputniknews.ru/20250118/uzbekskie-shkolniki-zavoevali-19-medaley-na-mejdunarodnoy-olimpiade-v-astane-47609612.html

Узбекские школьники завоевали 19 медалей на международной олимпиаде в Астане

Узбекские школьники завоевали 19 медалей на международной олимпиаде в Астане

Sputnik Узбекистан

Всего на XXI Международной Жаутыковской олимпиаде разыграли 318 медалей – 69 золотых, 100 серебряных и 149 бронзовых.

2025-01-18T18:42+0500

2025-01-18T18:42+0500

2025-01-18T18:42+0500

олимпиада

казахстан

астана

школьники

математика

физика

информатика

золото

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. В столице Казахстана завершилась XXI Международная Жаутыковская олимпиада школьников по математике, физике и информатике (IZhO 2025). Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.По информации ведомства, в мероприятии приняли участие около 700 школьников и 150 руководителей из 15 стран мира.В Министерстве дошкольного и школьного образования РУз сообщили, что заметных успехов на этой олимпиаде добилась сборная Узбекистана. Узбекские школьники смогли завоевать 2 золотые, 5 серебряных и 12 бронзовых наград – всего 19 медалей. В прошлом году узбекистанцы завоевали 14 медалей.Сообщается также, что абсолютным победителем олимпиады стала команда Президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербург, РФ.Первое место и звание "Лучшая олимпийская команда" завоевал лицей "Вторая школа" им. В. Ф. Овчинникова г. Москва, РФ.Второе место разделили математическая гимназия г. Белград, Сербия, и "Физтех Лицей" им. П. Капицы г. Долгопрудный, РФ.Третье место заняли казахстанские школьники Республиканской физико-математической школы г. Алматы. Наряду с ними на третьем месте оказались учащиеся лицея "Воробьевы горы" г. Москва и Научной школы Тубитак, Турция.Участникам вручили специальные премии от Фонда имени Нурлана Каппарова, а также специальные призы по каждому предмету. Обладателям Гран-при вручили кубок и ноутбуки. Всех призеров наградили дипломами Министерства просвещения республики Казахстан.

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