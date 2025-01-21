https://uz.sputniknews.ru/20250121/v-uzbekistane-prinyali-zakon-o-prisoedinenii-k-eabr-47642870.html

В Узбекистане приняли закон о присоединении к ЕАБР

В Узбекистане приняли закон о присоединении к ЕАБР

Sputnik Узбекистан

Документ прошел три чтения в нижней палате парламента.

2025-01-21T18:10+0500

2025-01-21T18:10+0500

2025-01-21T18:10+0500

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

новый закон

еабр

соглашение

еаэс

банк

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана в третьем чтении приняла закон о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает пресс-служба нижней палаты.Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат и подпишет президент.Напомним, что в декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР.Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

https://uz.sputniknews.ru/20240628/eaeu-yeabr-islamskoye-finansirovaniye-44574782.html

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