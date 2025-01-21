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В Узбекистане приняли закон о присоединении к ЕАБР
В Узбекистане приняли закон о присоединении к ЕАБР
Sputnik Узбекистан
Документ прошел три чтения в нижней палате парламента.
2025-01-21T18:10+0500
2025-01-21T18:10+0500
2025-01-21T18:10+0500
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
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еабр
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банк
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана в третьем чтении приняла закон о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает пресс-служба нижней палаты.Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат и подпишет президент.Напомним, что в декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР.Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.
https://uz.sputniknews.ru/20240628/eaeu-yeabr-islamskoye-finansirovaniye-44574782.html
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узбекистан еабр
В Узбекистане приняли закон о присоединении к ЕАБР
Документ прошел три чтения в нижней палате парламента.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана в третьем чтении приняла закон о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает
пресс-служба нижней палаты.
"Рассмотренный проект закона "О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития" направлен на создание правовой основы для становления членом еще одной важной международной финансовой организации и использования возможности этой структуры для дальнейшего развития национальной экономики", — говорится в сообщении.
Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат и подпишет президент.
Напомним, что в декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР.
Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.