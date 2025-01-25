https://uz.sputniknews.ru/20250125/skolko-legkovyx-avtomobiley-importiroval-uzbekistan-v-2024-godu--47684062.html

Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в 2024 году?

Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в 2024 году?

Sputnik Узбекистан

В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году – Китай и Южная Корея.

2025-01-25T10:12+0500

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китай

узбекистан

южная корея

автомобили

импорт

электромобиль

производство

автопром

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. С января по декабрь прошлого года в Узбекистан было импортировано 74,7 тысяч легковых автомобилей на $1,28 млрд. Об этом сообщает Агентство статистика РУз.Как отмечается, в число завезенных в страну автомобилей входит также импорт электромобилей. Читайте также Какие изменения ждут автопром УзбекистанаВ числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году – Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 61 тысячу и 11,9 тысяч автомобилей соответственно.Также в список стран импортеров легковых авто в 2024 году вошли: Вместе с тем, агентство представило данные о количестве произведенных автомобилей в республике в прошедшем году.Согласно информации, в автомобильной промышленности в январе – декабре 2024 года крупными предприятиями было произведено 424 808 единиц легковых автомобилей различных типов. Их распределение по моделям следующее:

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узбекистан

южная корея

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