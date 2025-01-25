https://uz.sputniknews.ru/20250125/skolko-legkovyx-avtomobiley-importiroval-uzbekistan-v-2024-godu--47684062.html
Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в 2024 году?
Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в 2024 году?
Sputnik Узбекистан
В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году – Китай и Южная Корея.
2025-01-25T10:12+0500
2025-01-25T10:12+0500
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китай
узбекистан
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автомобили
импорт
электромобиль
производство
автопром
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. С января по декабрь прошлого года в Узбекистан было импортировано 74,7 тысяч легковых автомобилей на $1,28 млрд. Об этом сообщает Агентство статистика РУз.Как отмечается, в число завезенных в страну автомобилей входит также импорт электромобилей. Читайте также Какие изменения ждут автопром УзбекистанаВ числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году – Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 61 тысячу и 11,9 тысяч автомобилей соответственно.Также в список стран импортеров легковых авто в 2024 году вошли: Вместе с тем, агентство представило данные о количестве произведенных автомобилей в республике в прошедшем году.Согласно информации, в автомобильной промышленности в январе – декабре 2024 года крупными предприятиями было произведено 424 808 единиц легковых автомобилей различных типов. Их распределение по моделям следующее:
https://uz.sputniknews.ru/20241206/v-2025-stoimost-elektromobiley-v-uzbekistane-snizyat-za-schet-lokalizatsii-detaley-46966650.html
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узбекистан китай корея импорт электромобиль автомобиль производство
узбекистан китай корея импорт электромобиль автомобиль производство
Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в 2024 году?
10:12 25.01.2025 (обновлено: 10:33 25.01.2025)
В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году – Китай и Южная Корея.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik
. С января по декабрь прошлого года в Узбекистан было импортировано 74,7 тысяч легковых автомобилей на $1,28 млрд. Об этом сообщает
Агентство статистика РУз.
Как отмечается, в число завезенных в страну автомобилей входит также импорт электромобилей.
В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году – Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 61 тысячу и 11,9 тысяч автомобилей соответственно.
Также в список стран импортеров легковых авто в 2024 году вошли:
Вместе с тем, агентство представило данные о количестве произведенных автомобилей в республике в прошедшем году.
Согласно информации, в автомобильной промышленности в январе – декабре 2024 года крупными предприятиями было произведено 424 808 единиц легковых автомобилей различных типов.
Их распределение по моделям следующее:
Lacetti-Gentra – 12 837 ед.;
Специальные легковые автомобили – 25 481.