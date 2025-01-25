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https://uz.sputniknews.ru/20250125/uzbekistan-afganistan-prodoljat-obslujivat-jeleznuyu-dorogu-xayraton-mazari-sharif-47690123.html
Узбекистан продолжит обслуживать афганскую железную дорогу Хайратон – Мазари-Шариф
Узбекистан продолжит обслуживать афганскую железную дорогу Хайратон – Мазари-Шариф
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте состоялась встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с делегацией Афганистана, которую возглавил заместитель министра общественных работ по вопросам железной дороги Мухаммаджон Махмадали Сохибзода.
2025-01-25T18:51+0500
2025-01-25T19:02+0500
афганистан
узбекистан
железная дорога
илхом махкамов
министерство транспорта республики узбекистан
сотрудничество
встреча
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Железнодорожные администрации Узбекистана и Афганистана достигли договоренности о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги "Хайратон – Мазари-Шариф". Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РУз.В Ташкенте состоялась встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с делегацией Афганистана, которую возглавил заместитель министра общественных работ по вопросам железной дороги Мухаммаджон Махмадали Сохибзода.В ходе встречи ее участники обсудили перспективы сотрудничества между железнодорожными администрациями Узбекистана и Афганистана, в том числе ускорения реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги, а также договорились о совместной организации дальнейших работ.Читайте также Узбекские медики проводят медицинское обследование жителей афганского Балха – фотоКроме того, в целях дальнейшего укрепления активного сотрудничества между железнодорожными администрациями двух стран достигнута договоренность о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги “Хайратон – Мазари-Шариф”. При этом оператором, обслуживающим данную линию, останется компания "Согдиана транс", принадлежащая "Узбекистон темир йуллари". Последний раз контракт по данному вопросу продлевался на полгода летом 2024 года.
https://uz.sputniknews.ru/20241021/afghanistan-summa-sbor-uzbekistan-perevozchik-46232293.html
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хайратон – мазари-шариф узбекистан афганистан минтранс встреча ташкент махкамов
хайратон – мазари-шариф узбекистан афганистан минтранс встреча ташкент махкамов

Узбекистан продолжит обслуживать афганскую железную дорогу Хайратон – Мазари-Шариф

18:51 25.01.2025 (обновлено: 19:02 25.01.2025)
© Sputnik / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
© Sputnik / Юрий Лашов
/
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Между железнодорожными администрациями двух стран достигнута договоренность о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги “Хайратон – Мазари-Шариф”.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Железнодорожные администрации Узбекистана и Афганистана достигли договоренности о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги "Хайратон – Мазари-Шариф". Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РУз.
В Ташкенте состоялась встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с делегацией Афганистана, которую возглавил заместитель министра общественных работ по вопросам железной дороги Мухаммаджон Махмадали Сохибзода.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Ташкенте состоялась встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Афганистана.
В Ташкенте состоялась встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
В Ташкенте состоялась встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Афганистана.
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
В ходе встречи ее участники обсудили перспективы сотрудничества между железнодорожными администрациями Узбекистана и Афганистана, в том числе ускорения реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги, а также договорились о совместной организации дальнейших работ.
Читайте также Узбекские медики проводят медицинское обследование жителей афганского Балха – фото
Кроме того, в целях дальнейшего укрепления активного сотрудничества между железнодорожными администрациями двух стран достигнута договоренность о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги “Хайратон – Мазари-Шариф”.
При этом оператором, обслуживающим данную линию, останется компания "Согдиана транс", принадлежащая "Узбекистон темир йуллари". Последний раз контракт по данному вопросу продлевался на полгода летом 2024 года.
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