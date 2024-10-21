https://uz.sputniknews.ru/20241021/afghanistan-summa-sbor-uzbekistan-perevozchik-46232293.html
В Афганистане снизили сумму сбора с узбекских перевозчиков
В Афганистане снизили сумму сбора с узбекских перевозчиков
Sputnik Узбекистан
Снижения сборов и платежей удалось достичь благодаря переговоров Ташкента с Кабулом.
2024-10-21T14:57+0500
2024-10-21T14:57+0500
2024-10-21T14:57+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Сборы и платежи с узбекских национальных перевозчиков в Афганистане стали меньше, сообщает Минтранс РУз. Снижения тарифов удалось достичь в результате переговоров с афганской стороной. В среднем водители Узбекистана на территории Афганистана теперь будут платить 6 500 афгани (около $99).За проезд через мост Амударьи сбор "упал" с 12 тысяч до 7 тысяч афгани (около $106), а за въезд грузового автотранспорта в Афганистан — с 5 тысяч до 3 500 тысяч афгани (около $53). Таким образом, Минтранс Узбекистана проводит работу по созданию благоприятных условий для грузоперевозок по Трансафганскому мультимодальному транспортному коридору. Узбекистан активно поддерживает развитие торговых отношений с Кабулом. Так, на границе с Афганистаном открыли Международный торговый центр "Термез". Стороны намерены увеличить товарооборот до $3 млрд.
https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-proyekt-razvitiye-transport-koridor-45634088.html
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афганистан узбекистан грузоперевозка транспортный коридор кабул ташкент сбор налог талибы
афганистан узбекистан грузоперевозка транспортный коридор кабул ташкент сбор налог талибы
В Афганистане снизили сумму сбора с узбекских перевозчиков
Решение принято по итогам переговоров представителей двух стран.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Сборы и платежи с узбекских национальных перевозчиков в Афганистане стали меньше, сообщает
Минтранс РУз.
Снижения тарифов удалось достичь в результате переговоров с афганской стороной.
В среднем водители Узбекистана на территории Афганистана теперь будут платить 6 500 афгани (около $99).
За проезд через мост Амударьи сбор "упал" с 12 тысяч до 7 тысяч афгани (около $106), а за въезд грузового автотранспорта в Афганистан — с 5 тысяч до 3 500 тысяч афгани (около $53).
Таким образом, Минтранс Узбекистана проводит работу по созданию благоприятных условий для грузоперевозок по Трансафганскому мультимодальному транспортному коридору. Узбекистан активно поддерживает развитие торговых отношений с Кабулом. Так, на границе с Афганистаном открыли
Международный торговый центр "Термез". Стороны намерены увеличить
товарооборот до $3 млрд.