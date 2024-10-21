https://uz.sputniknews.ru/20241021/afghanistan-summa-sbor-uzbekistan-perevozchik-46232293.html

В Афганистане снизили сумму сбора с узбекских перевозчиков

В Афганистане снизили сумму сбора с узбекских перевозчиков

Sputnik Узбекистан

Снижения сборов и платежей удалось достичь благодаря переговоров Ташкента с Кабулом.

2024-10-21T14:57+0500

2024-10-21T14:57+0500

2024-10-21T14:57+0500

узбекистан

афганистан

сбор

транспорт

министерство транспорта республики узбекистан

транспортный коридор

логистика

экономика

сотрудничество

кабул

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Сборы и платежи с узбекских национальных перевозчиков в Афганистане стали меньше, сообщает Минтранс РУз. Снижения тарифов удалось достичь в результате переговоров с афганской стороной. В среднем водители Узбекистана на территории Афганистана теперь будут платить 6 500 афгани (около $99).За проезд через мост Амударьи сбор "упал" с 12 тысяч до 7 тысяч афгани (около $106), а за въезд грузового автотранспорта в Афганистан — с 5 тысяч до 3 500 тысяч афгани (около $53). Таким образом, Минтранс Узбекистана проводит работу по созданию благоприятных условий для грузоперевозок по Трансафганскому мультимодальному транспортному коридору. Узбекистан активно поддерживает развитие торговых отношений с Кабулом. Так, на границе с Афганистаном открыли Международный торговый центр "Термез". Стороны намерены увеличить товарооборот до $3 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-proyekt-razvitiye-transport-koridor-45634088.html

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