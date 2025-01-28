https://uz.sputniknews.ru/20250128/mirziyoyev-prisvoyeniye-pochetnoye-zvaniye-mingbayev-47731198.html
Председателю Ассоциации судей Узбекистана присвоено почетное звание
Председателю Ассоциации судей Узбекистана присвоено почетное звание
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал соответствующий указ
2025-01-28T15:35+0500
2025-01-28T15:35+0500
2025-01-28T15:44+0500
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
звание
общество
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Председателю Ассоциации судей Узбекистана Убайдулле Мингбаеву присвоено почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", сообщает пресс-служба президента. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд Мингбаева в госорганах, его достойный вклад в укрепление независимости страны и активное участие в общественно-политической жизни. Также отмечены заслуги председателя Ассоциации судей Узбекистана в реализации реформ в судебно-правовой системе республики, утверждении законности и справедливости в обществе, обеспечении защиты чести и достоинства, прав и интересов граждан, подготовке высококвалифицированных кадров в сфере, воспитании молодого поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям. Присвоение этого звания приурочено к 90-летию Убайдуллы Мингбаева.Ранее глава республики присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана.
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мирзиёев указ присвоение почетное звание
мирзиёев указ присвоение почетное звание
Председателю Ассоциации судей Узбекистана присвоено почетное звание
15:35 28.01.2025 (обновлено: 15:44 28.01.2025)
Глава республики подписал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik
. Председателю Ассоциации судей Узбекистана Убайдулле Мингбаеву присвоено почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", сообщает
пресс-служба президента.
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд Мингбаева в госорганах, его достойный вклад в укрепление независимости страны и активное участие в общественно-политической жизни.
Также отмечены заслуги председателя Ассоциации судей Узбекистана в реализации реформ в судебно-правовой системе республики, утверждении законности и справедливости в обществе, обеспечении защиты чести и достоинства, прав и интересов граждан, подготовке высококвалифицированных кадров в сфере, воспитании молодого поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.
Присвоение этого звания приурочено к 90-летию Убайдуллы Мингбаева.
Ранее глава республики присвоил
почетное звание оперному артисту Узбекистана.