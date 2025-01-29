https://uz.sputniknews.ru/20250129/uzbekistan-plan-razvitiye-elektroenergetika-47738279.html

Да будет свет: как Узбекистан намерен развивать электроэнергетику

Да будет свет: как Узбекистан намерен развивать электроэнергетику

Sputnik Узбекистан

Министр энергетики Узбекистана представил президенту страны долгосрочную программу по развитию данной отрасли.

2025-01-29T09:57+0500

2025-01-29T09:57+0500

2025-01-29T10:28+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

совещание

электроэнергия

свет

энергетика

президент узбекистана

проект

госпрограмма

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. К 2035 году Узбекистану потребуется в 1,7 раз больше электроэнергии, чем расходуется сейчас. Такие прогнозы озвучили на совещании с участием Шавката Мирзиёева по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.Было отмечено, что за последние 8 лет в стране на 38% до 81,5 млрд кВт·ч увеличилось производство электроэнергии. При этом уже к 2030 понадобится 117 млрд ккВт·ч, а в 2035 году — 135 млрд кВт·ч. Министр энергетики Узбекистана представил главе государства долгосрочную программу по развитию данной отрасли. В планы вошло:Ранее Шавкат Мирзиёев отметил, что стране пора перейти к модели ресурсосберегающей экономики. Для этого планируют сэкономить 10–15% энергии в каждой отрасли и снизить потери электричества к 2030 году с нынешних 14% до 8–9%.Также для развития электроэнергетической отрасли в Узбекистане построят электростанции и мощности по хранению энергии, а для их подключения к системе появятся 7 тысяч километров магистральных сетей и цифровое управление. Чтобы реализовать данные проекты, в Национальные электрические сети Узбекистана необходимо привлечь инвестиции в размере $4 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20250128/mirziyoyev-zadachi-resursosberejeniye-47728165.html

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