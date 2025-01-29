Да будет свет: как Узбекистан намерен развивать электроэнергетику
09:57 29.01.2025 (обновлено: 10:28 29.01.2025)
© АО "Региональные электрические сети"В каком районе Ташкента отключили электричество
© АО "Региональные электрические сети"
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Министр энергетики Узбекистана представил президенту страны долгосрочную программу по развитию данной отрасли.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. К 2035 году Узбекистану потребуется в 1,7 раз больше электроэнергии, чем расходуется сейчас. Такие прогнозы озвучили на совещании с участием Шавката Мирзиёева по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что за последние 8 лет в стране на 38% до 81,5 млрд кВт·ч увеличилось производство электроэнергии. При этом уже к 2030 понадобится 117 млрд ккВт·ч, а в 2035 году — 135 млрд кВт·ч.
Министр энергетики Узбекистана представил главе государства долгосрочную программу по развитию данной отрасли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В планы вошло:
создание добавленной стоимости в промышленности на $45 млрд и увеличение объема услуг в 3 раза;
запуск крупных дата-центров;
увеличение объема "зеленой" энергии в общей генерации до более чем 50%;
запуск 3-х тысяч микроГЭС общей мощностью 164 МВт, а также малые солнечные и ветровые станции на 750 МВт.
Ранее Шавкат Мирзиёев отметил, что стране пора перейти к модели ресурсосберегающей экономики. Для этого планируют сэкономить 10–15% энергии в каждой отрасли и снизить потери электричества к 2030 году с нынешних 14% до 8–9%.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам развития электроэнергетики на период 2025–2035 годов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также для развития электроэнергетической отрасли в Узбекистане построят электростанции и мощности по хранению энергии, а для их подключения к системе появятся 7 тысяч километров магистральных сетей и цифровое управление.
Чтобы реализовать данные проекты, в Национальные электрические сети Узбекистана необходимо привлечь инвестиции в размере $4 млрд.