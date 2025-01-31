https://uz.sputniknews.ru/20250131/nad-territoriey-rossii-unichtojeny-49-ukrainskix-bespilotnikov--minoborony--47778563.html
Над территорией России уничтожены 49 украинских беспилотников — Минобороны
Над территорией России уничтожены 49 украинских беспилотников — Минобороны
Sputnik Узбекистан
Вражеские дроны сбиты в Ростовской, Волгоградской, Курской, Ярославской, Белгородской, Воронежской областях и в Краснодарском крае.
2025-01-31T15:28+0500
2025-01-31T15:28+0500
2025-01-31T16:33+0500
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Вооруженные силы РФ за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщили в Минобороны. По информации ведомстве дроны сбиты в следующих регионах:Губернатор Михаил Евраев сообщал об отраженной атаке на подлете к Ярославлю. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков одного из беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который оперативно ликвидировали. Одного пострадавшего рабочего госпитализировали.Читайте также Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУВрио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://uz.sputniknews.ru/20250129/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novoelizavetovku-v-dnr-47746289.html
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дрон беспилотник пво всу всо минобороны рф россия украина
Над территорией России уничтожены 49 украинских беспилотников — Минобороны
15:28 31.01.2025 (обновлено: 16:33 31.01.2025)
Вражеские дроны сбиты в Ростовской, Волгоградской, Курской, Ярославской, Белгородской, Воронежской областях и в Краснодарском крае.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik.
Вооруженные силы РФ за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщили в Минобороны
.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
По информации ведомстве дроны сбиты в следующих регионах:
двадцать пять БПЛА сбили в Ростовской области;
восемь — над Волгоградской областью;
шесть — над Курской областью;
четыре — над Ярославской областью;
по два — над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.
Губернатор Михаил Евраев сообщал об отраженной атаке на подлете к Ярославлю. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков одного из беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который оперативно ликвидировали. Одного пострадавшего рабочего госпитализировали.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.