https://uz.sputniknews.ru/20250131/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-predprinimatelem-alekperovym-47776024.html
Шавкат Мирзиёев встретился с предпринимателем Алекперовым — о чем говорили
Шавкат Мирзиёев встретился с предпринимателем Алекперовым — о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Мирзиёев и Алекперов рассмотрели вопросы, связанные с реализацией проектов ведущей российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе экономики Узбекистана.
2025-01-31T11:01+0500
2025-01-31T11:01+0500
2025-01-31T12:14+0500
шавкат мирзиёев
встреча
нефтегазовая отрасль
президент узбекистана
проект
предприниматель
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января принял предпринимателя Вагита Алекперова. Об этом сообщила пресс-служба президента.На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией проектов российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе Узбекистана.Также участники встречи обменялись мнениями по планам расширения деятельности компании в Узбекистане. Особое внимание при этом уделили вопросам подготовки и трудоустройства специалистов, реализации социально значимых программ.
https://uz.sputniknews.ru/20240404/rossiyskiy-lukoyl-otkryl-yeschye-dve-avtozapravochnyx-stantsii-uzbekistane-43295741.html
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узбекистан россия углеводороды лукойл мирзиёев алекперов встреча
узбекистан россия углеводороды лукойл мирзиёев алекперов встреча
Шавкат Мирзиёев встретился с предпринимателем Алекперовым — о чем говорили
11:01 31.01.2025 (обновлено: 12:14 31.01.2025)
Мирзиёев и Алекперов рассмотрели вопросы, связанные с реализацией проектов ведущей российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе экономики Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января принял предпринимателя Вагита Алекперова. Об этом сообщила
пресс-служба президента.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией проектов российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе Узбекистана.
"Рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проектов ведущей российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе экономики Узбекистана. В их числе — проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений углеводородов, модернизация инфраструктуры и развитие системы розничных продаж нефтепродуктов", — рассказали в пресс-службе.
Также участники встречи обменялись мнениями по планам расширения деятельности компании в Узбекистане. Особое внимание при этом уделили вопросам подготовки и трудоустройства специалистов, реализации социально значимых программ.