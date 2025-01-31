https://uz.sputniknews.ru/20250131/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-predprinimatelem-alekperovym-47776024.html

Шавкат Мирзиёев встретился с предпринимателем Алекперовым — о чем говорили

Шавкат Мирзиёев встретился с предпринимателем Алекперовым — о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев и Алекперов рассмотрели вопросы, связанные с реализацией проектов ведущей российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе экономики Узбекистана.

2025-01-31T11:01+0500

2025-01-31T11:01+0500

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шавкат мирзиёев

встреча

нефтегазовая отрасль

президент узбекистана

проект

предприниматель

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января принял предпринимателя Вагита Алекперова. Об этом сообщила пресс-служба президента.На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией проектов российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе Узбекистана.Также участники встречи обменялись мнениями по планам расширения деятельности компании в Узбекистане. Особое внимание при этом уделили вопросам подготовки и трудоустройства специалистов, реализации социально значимых программ.

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