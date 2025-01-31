https://uz.sputniknews.ru/20250131/uzbekistan-budet-obespechivat-sebya-kartofelem-s-2027-goda-47774438.html

Элитные семена и с/х льготы — к 2027 году в Узбекистане будет только свой картофель

Элитные семена и с/х льготы — к 2027 году в Узбекистане будет только свой картофель

Sputnik Узбекистан

В этом году на развитие картофелеводства будет направлено 400 млрд сумов из Фонда сельского хозяйства.

2025-01-31T10:09+0500

2025-01-31T10:09+0500

2025-01-31T10:38+0500

шавкат мирзиёев

картофель

сельское хозяйство

совещание

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. С 2027 года в Узбекистане потребности в картофеле будут покрываться за счет внутренних ресурсов. Об этом говорилось на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева. На мероприятии говорилось о новой системе выращивания доходных культур на приусадебных землях и участках, переданных в аренду, сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что одним из самых употребляемых продуктов в республике является картофель. Он выращивается на 290 тысячах гектарах и несмотря на это потребность частично покрывается за счет импорта. Причина — недостаточное качество сортов и средняя урожайность.Читайте также В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеляВ этой связи президент поставил задачу перед Научно-исследовательским институтом картофелеводства создать высокоурожайные сорта, соответствующие местному климату, заготовить и распространить 3 миллиона клубней методом “ин-витро”.Кроме того, в этом году на развитие картофелеводства будет направлено 400 млрд сумов из Фонда сельского хозяйства. Импортный семенной картофель освободят от таможенных пошлин на 3 года. При реализации импортного и местного семенного картофеля 50% налога на добавленную стоимость будет возвращаться в виде кешбэка. Также президент дал поручения по вопросам обеспечения техникой для выращивания и переработки продукции, предоставления дехканам удобных лизинговых продуктов.По данным министерства сельского хозяйства, годовая потребность Узбекистана в картофеле составляет 4 млн тонн. В 2024 году в стране было произведено 3,7 млн тонн картофеля, из них 2,7 миллиона тонн — на основных полях и 1 миллион тонн в качестве повторного урожая. Из этого объема 600 тысяч тонн были зарезервированы в качестве семенного картофеля для следующего сезона, а естественные потери составили около 100 тысяч тонн (3%).Ранее агентство статистики сообщало, что в 2024 году в Узбекистан импортировано 703 тысячи тонн картофеля. Около 75 % картофеля завезено из соседнего Казахстана. В январе 2025 года Казахстан ввел запрет на экспорт картофеля на полгода.Министерство сельского хозяйства республики заверило, что в стране есть необходимый запас продукта.

https://uz.sputniknews.ru/20241215/uzbekistan-i-iran-planiruyut-vyvodit-novye-sorta-kartofelya-47108694.html

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