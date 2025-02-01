https://uz.sputniknews.ru/20250201/v-uzbekistane-jivotnovodcheskim-fermam-ptitsefabrikam-vernut-50-uplachennogo-nds-47784444.html

В Узбекистане животноводческим фермам и птицефабрикам вернут 50% уплаченного НДС – решение

В Узбекистане животноводческим фермам и птицефабрикам вернут 50% уплаченного НДС – решение

Sputnik Узбекистан

Принято постановление президента "О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию высокой добавленной стоимости в этих сферах".

2025-02-01T12:20+0500

2025-02-01T12:20+0500

2025-02-01T12:37+0500

мясо

молоко

животноводство

птицефабрика

сельское хозяйство

решение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. С 1 апреля 2025 года по 1 января 2028 года будет возвращено 50 процентов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного животноводческими фермами и птицефабриками Узбекистана. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию высокой добавленной стоимости в этих сферах.Документом утверждены:Согласно документу, с 1 апреля 2025 года по 1 января 2028 года будет введен порядок возврата до 25 числа каждого месяца 50 процентов налога на добавленную стоимость, уплаченного в государственный бюджет животноводческими и птицефабриками.Россия будет поставлять больше продукции животноводства в УзбекистанКроме того, на основе системы кооперации мясного и яичного направлений в птицеводстве будет реализован проект "Птицеводство – источник дохода" для обеспечения занятости 1 миллиона человек.Срок действия налоговых льгот для племенных предприятий в виде уплаты налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и налога за использование водных ресурсов по сниженной ставке 50 процентов будет продлен до 1 января 2028 года.

https://uz.sputniknews.ru/20241217/mirziyoev-2025-god-stanet-reshayuschim-v-obespechenii-zanyatosti-i-snijenii-bednosti--47135504.html

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