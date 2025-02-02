https://uz.sputniknews.ru/20250202/kpp-gishtkuprik-vremenno-zakroyut-47793459.html
КПП "Гишткуприк" на границе Узбекистана с Казахстаном временно закроют
КПП "Гишткуприк" на границе Узбекистана с Казахстаном временно закроют
Sputnik Узбекистан
Ограничение вводят, чтобы завершить работы по капитальному строительству и реконструкции
2025-02-02T14:28+0500
2025-02-02T14:28+0500
2025-02-02T14:28+0500
общество
узбекистан
кпп
казахстан
таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Пограничный таможенный пост "Гишткуприк" в Ташкентской области на границе Узбекистана и Казахстана с 5 февраля закроют на 4 месяца, сообщает Таможенный комитет.Ограничение вводят для завершения работ по капитальному строительству и реконструкции.В частности, планируется демонтировать временные постройки на посту, благоустроить территорию и создать необходимую инфраструктуру на прилегающей территории.Пешеходы и транспортные средства, включая автобусы, смогут пересекать границу недалеко от поста "Гишткуприк": через недавно открытый после реконструкции пост "Навои" в Ташкентском районе Ташобласти.Для обеспечения удобства передвижения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов движение грузового транспорта через пост "Навои" временно запрещено.
https://uz.sputniknews.ru/20250127/uzbekistan-kazaxstan-granitsa-punkty-propusk-47707751.html
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кпп граница узбекистан казахстан строительство реконструкция
кпп граница узбекистан казахстан строительство реконструкция
КПП "Гишткуприк" на границе Узбекистана с Казахстаном временно закроют
Ограничение вводят, чтобы завершить работы по капитальному строительству и реконструкции.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Пограничный таможенный пост "Гишткуприк" в Ташкентской области на границе Узбекистана и Казахстана с 5 февраля закроют на 4 месяца, сообщает
Таможенный комитет.
Ограничение вводят для завершения работ по капитальному строительству и реконструкции.
В частности, планируется демонтировать временные постройки на посту, благоустроить территорию и создать необходимую инфраструктуру на прилегающей территории.
"С 5 февраля 2025 года движение граждан и транспортных средств, следующих через пограничный таможенный пост "Гишткуприк", будет перенаправлено на пограничный таможенный пост "Навои"", — говорится в сообщении.
Пешеходы и транспортные средства, включая автобусы, смогут пересекать границу недалеко от поста "Гишткуприк": через недавно открытый после реконструкции пост "Навои" в Ташкентском районе Ташобласти.
Для обеспечения удобства передвижения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов движение грузового транспорта через пост "Навои" временно запрещено.