https://uz.sputniknews.ru/20250202/kpp-gishtkuprik-vremenno-zakroyut-47793459.html

КПП "Гишткуприк" на границе Узбекистана с Казахстаном временно закроют

КПП "Гишткуприк" на границе Узбекистана с Казахстаном временно закроют

Sputnik Узбекистан

Ограничение вводят, чтобы завершить работы по капитальному строительству и реконструкции

2025-02-02T14:28+0500

2025-02-02T14:28+0500

2025-02-02T14:28+0500

общество

узбекистан

кпп

казахстан

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Пограничный таможенный пост "Гишткуприк" в Ташкентской области на границе Узбекистана и Казахстана с 5 февраля закроют на 4 месяца, сообщает Таможенный комитет.Ограничение вводят для завершения работ по капитальному строительству и реконструкции.В частности, планируется демонтировать временные постройки на посту, благоустроить территорию и создать необходимую инфраструктуру на прилегающей территории.Пешеходы и транспортные средства, включая автобусы, смогут пересекать границу недалеко от поста "Гишткуприк": через недавно открытый после реконструкции пост "Навои" в Ташкентском районе Ташобласти.Для обеспечения удобства передвижения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов движение грузового транспорта через пост "Навои" временно запрещено.

https://uz.sputniknews.ru/20250127/uzbekistan-kazaxstan-granitsa-punkty-propusk-47707751.html

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