https://uz.sputniknews.ru/20250203/uzbekistan-altayskiy-kray-sotrudnichestvo-47810380.html

Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями

Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями

Sputnik Узбекистан

Узбекистан сегодня занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Алтайского края

2025-02-03T15:40+0500

2025-02-03T15:40+0500

2025-02-03T15:43+0500

узбекистан

алтай

сотрудничество

россия

сырдарьинская область

животноводство

трудовая миграция

промышленность

бизнес-миссия

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями, сообщает ИА "Дунё". Соответствующая договоренность достигнута в Барнауле РФ в ходе встречи генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова с заместителем председателя правительства, руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталием Снесарем.Как отмечалось, Узбекистан сегодня занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Алтайского края.Ряд ведущих алтайских предприятий закупают в республике хлопок, готовые текстильные изделия, химические волокна. Помимо этого, регион входит в число лидеров Сибирского федерального округа по закупке узбекских фруктов и овощей.В фокусе внимания находилось создание совместных предприятий, в том числе кластеров по переработке готовой сельхозпродукции.Также, исходя из потенциалов Узбекистана и Алтайского края в сфере племенного животноводства, российская сторона подчеркнула наличие всех предпосылок для более детальной проработки этого вопроса с узбекскими коллегами.Также речь шла о трудоустройстве узбекистанцев на различных промышленных и сельхозпредприятиях Алтайского края.К диалогу пригласили министра культуры российского региона Елену Безрукову. Она, в свою очередь, сделала особый акцент на взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, в частности, участии творческих коллективов из Узбекистана и Алтайского края в различных мероприятиях двустороннего характера.

https://uz.sputniknews.ru/20250202/kurganskaya-oblast-speptsialisty-uzbekistan-privlecheniye-47791775.html

узбекистан

алтай

россия

сырдарьинская область

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