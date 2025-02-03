https://uz.sputniknews.ru/20250203/uzbekistan-altayskiy-kray-sotrudnichestvo-47810380.html
Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями
Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями
Sputnik Узбекистан
Узбекистан сегодня занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Алтайского края
2025-02-03T15:40+0500
2025-02-03T15:40+0500
2025-02-03T15:43+0500
узбекистан
алтай
сотрудничество
россия
сырдарьинская область
животноводство
трудовая миграция
промышленность
бизнес-миссия
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями, сообщает ИА "Дунё". Соответствующая договоренность достигнута в Барнауле РФ в ходе встречи генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова с заместителем председателя правительства, руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталием Снесарем.Как отмечалось, Узбекистан сегодня занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Алтайского края.Ряд ведущих алтайских предприятий закупают в республике хлопок, готовые текстильные изделия, химические волокна. Помимо этого, регион входит в число лидеров Сибирского федерального округа по закупке узбекских фруктов и овощей.В фокусе внимания находилось создание совместных предприятий, в том числе кластеров по переработке готовой сельхозпродукции.Также, исходя из потенциалов Узбекистана и Алтайского края в сфере племенного животноводства, российская сторона подчеркнула наличие всех предпосылок для более детальной проработки этого вопроса с узбекскими коллегами.Также речь шла о трудоустройстве узбекистанцев на различных промышленных и сельхозпредприятиях Алтайского края.К диалогу пригласили министра культуры российского региона Елену Безрукову. Она, в свою очередь, сделала особый акцент на взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, в частности, участии творческих коллективов из Узбекистана и Алтайского края в различных мероприятиях двустороннего характера.
https://uz.sputniknews.ru/20250202/kurganskaya-oblast-speptsialisty-uzbekistan-privlecheniye-47791775.html
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сырдарьинская область узбекистан алтайский край обмен бизнес-миссии
сырдарьинская область узбекистан алтайский край обмен бизнес-миссии
Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями
15:40 03.02.2025 (обновлено: 15:43 03.02.2025)
Узбекистан сегодня занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Алтайского края.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями, сообщае
т ИА "Дунё".
Соответствующая договоренность достигнута в Барнауле РФ в ходе встречи генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова с заместителем председателя правительства, руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталием Снесарем.
Как отмечалось, Узбекистан сегодня занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Алтайского края.
Ряд ведущих алтайских предприятий закупают в республике хлопок, готовые текстильные изделия, химические волокна. Помимо этого, регион входит в число лидеров Сибирского федерального округа по закупке узбекских фруктов и овощей.
В фокусе внимания находилось создание совместных предприятий, в том числе кластеров по переработке готовой сельхозпродукции.
“В этой связи российская сторона подчеркнула важность продолжения практики взаимных визитов соответствующих бизнес-миссий, в частности, из Сырдарьинской области Узбекистана в Алтайский край и представителей алтайских деловых кругов в Сырдарью”, — говорится в сообщении.
Также, исходя из потенциалов Узбекистана и Алтайского края в сфере племенного животноводства, российская сторона подчеркнула наличие всех предпосылок для более детальной проработки этого вопроса с узбекскими коллегами.
Также речь шла о трудоустройстве узбекистанцев на различных промышленных и сельхозпредприятиях Алтайского края.
“Российская сторона выразила готовность провести в самое ближайшее время онлайн-переговоры между соответствующими структурами Алтайского края в сфере трудовой миграции и Агентством миграции при Кабинете Министров Узбекистана с участием потенциальных алтайских работодателей”, — говорится в сообщении.
К диалогу пригласили министра культуры российского региона Елену Безрукову. Она, в свою очередь, сделала особый акцент на взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, в частности, участии творческих коллективов из Узбекистана и Алтайского края в различных мероприятиях двустороннего характера.