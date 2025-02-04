https://uz.sputniknews.ru/20250204/eaeu-delovaya-aktivnost-47825147.html
ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси – перешли в фазу замедления
2025-02-04T14:15+0500
2025-02-04T14:15+0500
2025-02-04T14:15+0500
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Свидетельство тому — результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов.Для справки: опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов и основных трендах в экономике.
https://uz.sputniknews.ru/20250203/eaeu-sifrovizatsiya-razvitiye-47796656.html
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еэк еаэс деловая активность экономика
еэк еаэс деловая активность экономика
ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
Экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси — перешли в фазу замедления.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Свидетельство тому — результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов.
"Согласно опубликованным прогнозам, экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси — перешли в фазу замедления. Армения из фазы подъема перешла в фазу снижения деловой активности", — говорится в сообщении. Ожидается, что в феврале этого года в экономиках государств-членов сохранятся текущие тенденции, добавили в пресс-службе Комиссии.
Для справки: опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов и основных трендах в экономике.