Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250204/eaeu-delovaya-aktivnost-47825147.html
ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси – перешли в фазу замедления
2025-02-04T14:15+0500
2025-02-04T14:15+0500
еаэс
страны
еэк
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558854_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_e929b93e5e8be50824cc888236cdf6fb.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Свидетельство тому — результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов.Для справки: опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов и основных трендах в экономике.
https://uz.sputniknews.ru/20250203/eaeu-sifrovizatsiya-razvitiye-47796656.html
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558854_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_61e963d8591892a9ae9680913b648a5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еэк еаэс деловая активность экономика
еэк еаэс деловая активность экономика

ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС

14:15 04.02.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕАЭС-2023. Работа форума
ЕАЭС-2023. Работа форума - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси — перешли в фазу замедления.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Свидетельство тому — результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов.

"Согласно опубликованным прогнозам, экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси — перешли в фазу замедления. Армения из фазы подъема перешла в фазу снижения деловой активности", — говорится в сообщении. Ожидается, что в феврале этого года в экономиках государств-членов сохранятся текущие тенденции, добавили в пресс-службе Комиссии.

Для справки: опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов и основных трендах в экономике.
Мужчина работает с ИИ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2025
ЕАЭС: как развивается цифровизация в союзе
Вчера, 11:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0