https://uz.sputniknews.ru/20250204/eaeu-delovaya-aktivnost-47825147.html

ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС

ЕЭК отметила изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси – перешли в фазу замедления

2025-02-04T14:15+0500

2025-02-04T14:15+0500

2025-02-04T14:15+0500

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Свидетельство тому — результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов.Для справки: опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов и основных трендах в экономике.

https://uz.sputniknews.ru/20250203/eaeu-sifrovizatsiya-razvitiye-47796656.html

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