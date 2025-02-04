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https://uz.sputniknews.ru/20250204/rossiya-lider-importu-xurmy-uzbekistan-47825498.html
Россия в лидерах по импорту хурмы из Узбекистана
Россия в лидерах по импорту хурмы из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В январе-декабре 2024 года республика экспортировала 85,763 тыс. тонн хурмы на $57 млн
2025-02-04T15:17+0500
2025-02-04T15:17+0500
узбекистан
экспорт
хурма
россия
торговля
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия лидировала по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году: поставки в РФ составили 64,344 тыс. тонн сообщает Агентство статистики.В целом, республика в прошлом году экспортировала более 85,7 тыс. тонн хурмы.В тройке основных покупателей также Казахстан (15,3 тыс. тонн) и Туркменистан (3,3 тыс. тонн).
https://uz.sputniknews.ru/20241128/komu-opasno-est-xurmu-46848511.html
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россия импорт хурма узбекистан
россия импорт хурма узбекистан

Россия в лидерах по импорту хурмы из Узбекистана

15:17 04.02.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХурма на прилавке
Хурма на прилавке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В январе – декабре 2024 года республика экспортировала 85,763 тыс. тонн хурмы на $57млн.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия лидировала по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году: поставки в РФ составили 64,344 тыс. тонн сообщает Агентство статистики.
В целом, республика в прошлом году экспортировала более 85,7 тыс. тонн хурмы.

"В январе – декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 85,763 тысячи тонн хурмы на 57 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В тройке основных покупателей также Казахстан (15,3 тыс. тонн) и Туркменистан (3,3 тыс. тонн).
Хурма - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2024
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