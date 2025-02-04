https://uz.sputniknews.ru/20250204/rossiya-lider-importu-xurmy-uzbekistan-47825498.html

Россия в лидерах по импорту хурмы из Узбекистана

Россия в лидерах по импорту хурмы из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В январе-декабре 2024 года республика экспортировала 85,763 тыс. тонн хурмы на $57 млн

2025-02-04T15:17+0500

2025-02-04T15:17+0500

2025-02-04T15:17+0500

узбекистан

экспорт

хурма

россия

торговля

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия лидировала по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году: поставки в РФ составили 64,344 тыс. тонн сообщает Агентство статистики.В целом, республика в прошлом году экспортировала более 85,7 тыс. тонн хурмы.В тройке основных покупателей также Казахстан (15,3 тыс. тонн) и Туркменистан (3,3 тыс. тонн).

https://uz.sputniknews.ru/20241128/komu-opasno-est-xurmu-46848511.html

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