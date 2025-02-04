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Шавкат Мирзиёев отбыл в Малайзию
Шавкат Мирзиёев отбыл в Малайзию
Sputnik Узбекистан
В соответствии с программой пребывания в Куала-Лумпуре пройдут переговоры на высшем уровне, состоится ряд деловых и культурных мероприятий.
2025-02-04T10:49+0500
2025-02-04T10:49+0500
2025-02-04T11:00+0500
политика
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шавкат мирзиёев
официальный визит
малайзия
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В Куала-Лумпуре глава республики проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом, встретится с топ-менеджерами ведущих малайзийских компаний, примет участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях. Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малайзийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, "зеленая" энергетика, "умное" сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание стороны уделят активизации культурно-гуманитарного обмена. Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества. По итогам саммита планируется принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.
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шавкат мирзиёев малайзия
Шавкат Мирзиёев отбыл в Малайзию
10:49 04.02.2025 (обновлено: 11:00 04.02.2025)
В соответствии с программой пребывания в Куала-Лумпуре пройдут переговоры на высшем уровне, состоится ряд деловых и культурных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В Куала-Лумпуре глава республики проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом, встретится с топ-менеджерами ведущих малайзийских компаний, примет участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.
Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малайзийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, "зеленая" энергетика, "умное" сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание стороны уделят активизации культурно-гуманитарного обмена.
Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.
По итогам саммита планируется принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.