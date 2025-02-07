https://uz.sputniknews.ru/20250207/uzbekistan-i-malayziya-razrabotayut-novyy-turisticheskiy-marshrut-umra-plyus-47882585.html
Узбекистан и Малайзия разработают новый туристический маршрут "Умра плюс"
Узбекистан и Малайзия разработают новый туристический маршрут "Умра плюс"
Sputnik Узбекистан
Стороны рассматривают перспективы организации пакетов "Умра плюс" для жителей Малайзии, а также внедрения трансграничных маршрутов. Речь также идет об увеличении взаимного туристического потока и развитие паломнического туризма в Узбекистане.
2025-02-07T11:58+0500
2025-02-07T11:58+0500
2025-02-07T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан будет разрабатывать новые маршруты "Умра плюс" в сотрудничестве с малайзийскими туристическими компаниями. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму республики.В посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре состоялся круглый стол, в котором приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, а также представители туристических ассоциаций Малайзии, в частности, Исламского туристического центра (ITC), Ассоциации туроператоров Bumiputera в Малайзии (BUMITRA), Ассоциации путешествий Умра и Хаджа, а также ведущих туркомпаний страны.В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы увеличения взаимного туристического потока, с особым акцентом на развитие паломнического туризма в Узбекистане.Читайте также В Ташобласти создадут СЭЗ под управлением малайзийской компанииСтороны обменялись мнениями и успешным опытом по организации и реализации пакетов "Умра плюс" для жителей Малайзии, а также по внедрению трансграничных маршрутов.По итогам достигнуты договоренности по организации инфотуров в Узбекистан для представителей турсектора и СМИ Малайзии, а также разработке с участием малайзийской стороны новых туристических программ и маршрутов "Умра плюс".
https://uz.sputniknews.ru/20250205/httpspresidentuzrulistsview7856-47850292.html
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туризм умра плюс туроператор малайзия узбекистан комитет по туризму куала-лумпур посольство
Узбекистан и Малайзия разработают новый туристический маршрут "Умра плюс"
11:58 07.02.2025 (обновлено: 12:23 07.02.2025)
Стороны рассматривают перспективы организации пакетов "Умра плюс" для жителей Малайзии, а также внедрения трансграничных маршрутов. Речь также идет об увеличении взаимного туристического потока и развитии паломнического туризма в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Узбекистан будет разрабатывать новые маршруты "Умра плюс" в сотрудничестве с малайзийскими туристическими компаниями. Об этом сообщила
пресс-служба комитета по туризму республики.
В посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре состоялся круглый стол, в котором приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, а также представители туристических ассоциаций Малайзии, в частности, Исламского туристического центра (ITC), Ассоциации туроператоров Bumiputera в Малайзии (BUMITRA), Ассоциации путешествий Умра и Хаджа, а также ведущих туркомпаний страны.
В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы увеличения взаимного туристического потока, с особым акцентом на развитие паломнического туризма в Узбекистане.
Стороны обменялись мнениями и успешным опытом по организации и реализации пакетов "Умра плюс" для жителей Малайзии, а также по внедрению трансграничных маршрутов.
По итогам достигнуты договоренности по организации инфотуров в Узбекистан для представителей турсектора и СМИ Малайзии, а также разработке с участием малайзийской стороны новых туристических программ и маршрутов "Умра плюс".