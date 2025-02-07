https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-uzbekistane-dlya-razvitiya-turizma-organizuyut-kontserty-dlya-zarubejnyx-artistov-47884709.html

В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов

В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов

Sputnik Узбекистан

Президент республики поручил ответственным лицам разработать программу концертов, бизнес-форумов и выставок, которая дополнительно привлекала бы не менее 1 миллиона туристов в год.

2025-02-07T13:58+0500

2025-02-07T13:58+0500

2025-02-07T14:42+0500

туризм

узбекистан

видеоселекторное совещание

шахрисабз

янги узбекистон

концерт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47884871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_537184d98c4d8c31c40a36fdfb503cce.jpg

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Для увеличения потока иностранных туристов, развития гостиничного бизнеса и гастрономии в туристических городах Узбекистана планируется организовывать концерты с участием зарубежных артистов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.В ходе мероприятия было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане экспорт туристических услуг составил 3,5 млрд долларов США. Однако эти показатели не соответствуют реальным возможностям республики. В этой связи глава Узбекистана поручил ответственным лицам запустить предназначенный для паломников из Малайзии и Индонезии туристический пакет "Умра Плюс". Было также отмечено, что концерты, выставки или форумы будут проводится на специализированных площадках, к которым не относятся исторические жемчужины республики, такие как "Аксарай" в Шахрисабзе, "Ичан Кала" в Хиве, "Ляби Хауз" в Бухаре или парк "Янги Узбекистан" в Ташкенте.Концерты с участием звезд зарубежной эстрады предложили организовывать в шести туристических центрах Узбекистана, что обеспечит больший приток туристов в гостиницах, ресторанах, кафе, торговых и сервисных объектах. Читайте также Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах УзбекистанаДля этого президент поручил чиновникам разработать программу концертов, бизнес-форумов и выставок, которая могла бы дополнительно привлечь не менее 1 миллиона туристов ежегодно. Также, учитывая большое количество не до конца изученных исторических объектов, было поручено совместно с учеными разработать трехлетнюю программу по выявлению и восстановлению интересных и привлекательных исторических объектов.

https://uz.sputniknews.ru/20250129/rossiyane-stali-chasche-ezdit-v-uzbekistan-47743551.html

узбекистан

шахрисабз

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туризм бухара самарканд мирзиёев концерт малайзия индонезия