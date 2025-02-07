https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-uzbekistane-dlya-razvitiya-turizma-organizuyut-kontserty-dlya-zarubejnyx-artistov-47884709.html
В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов
В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов
Sputnik Узбекистан
Президент республики поручил ответственным лицам разработать программу концертов, бизнес-форумов и выставок, которая дополнительно привлекала бы не менее 1 миллиона туристов в год.
2025-02-07T13:58+0500
2025-02-07T13:58+0500
2025-02-07T14:42+0500
туризм
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Для увеличения потока иностранных туристов, развития гостиничного бизнеса и гастрономии в туристических городах Узбекистана планируется организовывать концерты с участием зарубежных артистов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.В ходе мероприятия было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане экспорт туристических услуг составил 3,5 млрд долларов США. Однако эти показатели не соответствуют реальным возможностям республики. В этой связи глава Узбекистана поручил ответственным лицам запустить предназначенный для паломников из Малайзии и Индонезии туристический пакет "Умра Плюс". Было также отмечено, что концерты, выставки или форумы будут проводится на специализированных площадках, к которым не относятся исторические жемчужины республики, такие как "Аксарай" в Шахрисабзе, "Ичан Кала" в Хиве, "Ляби Хауз" в Бухаре или парк "Янги Узбекистан" в Ташкенте.Концерты с участием звезд зарубежной эстрады предложили организовывать в шести туристических центрах Узбекистана, что обеспечит больший приток туристов в гостиницах, ресторанах, кафе, торговых и сервисных объектах. Читайте также Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах УзбекистанаДля этого президент поручил чиновникам разработать программу концертов, бизнес-форумов и выставок, которая могла бы дополнительно привлечь не менее 1 миллиона туристов ежегодно. Также, учитывая большое количество не до конца изученных исторических объектов, было поручено совместно с учеными разработать трехлетнюю программу по выявлению и восстановлению интересных и привлекательных исторических объектов.
https://uz.sputniknews.ru/20250129/rossiyane-stali-chasche-ezdit-v-uzbekistan-47743551.html
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туризм бухара самарканд мирзиёев концерт малайзия индонезия
туризм бухара самарканд мирзиёев концерт малайзия индонезия
В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов
13:58 07.02.2025 (обновлено: 14:42 07.02.2025)
Президент республики поручил ответственным лицам разработать программу концертов, бизнес-форумов и выставок, которая дополнительно привлекала бы не менее 1 миллиона туристов в год.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Для увеличения потока иностранных туристов, развития гостиничного бизнеса и гастрономии в туристических городах Узбекистана планируется организовывать концерты с участием зарубежных артистов.
Об этом говорилось
на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.
В ходе мероприятия было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане экспорт туристических услуг составил 3,5 млрд долларов США. Однако эти показатели не соответствуют реальным возможностям республики.
"К примеру, в Малайзии и Индонезии насчитывается около 7 миллионов последователей ордена Накшбанди. Они хотят посетить наши места паломничества перед тем, как отправиться на Умру. У нас есть все условия, чтобы привезти этих туристов из Куала-Лумпура или Джакарты в Самарканд и Бухару минимум на 2 дня, а затем отправить их самолетом на Умру", — отмечалось на совещании.
В этой связи глава Узбекистана поручил ответственным лицам запустить предназначенный для паломников из Малайзии и Индонезии туристический пакет "Умра Плюс".
Было также отмечено, что концерты, выставки или форумы будут проводится на специализированных площадках, к которым не относятся исторические жемчужины республики, такие как "Аксарай" в Шахрисабзе, "Ичан Кала" в Хиве, "Ляби Хауз" в Бухаре или парк "Янги Узбекистан" в Ташкенте.
Концерты с участием звезд зарубежной эстрады предложили организовывать в шести туристических центрах Узбекистана, что обеспечит больший приток туристов в гостиницах, ресторанах, кафе, торговых и сервисных объектах.
Для этого президент поручил чиновникам разработать программу концертов, бизнес-форумов и выставок, которая могла бы дополнительно привлечь не менее 1 миллиона туристов ежегодно.
Также, учитывая большое количество не до конца изученных исторических объектов, было поручено совместно с учеными разработать трехлетнюю программу по выявлению и восстановлению интересных и привлекательных исторических объектов.