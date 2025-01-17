https://uz.sputniknews.ru/20250117/egipetskaya-kompaniya-xochet-postroit-turisticheskie-kompleksy-v-gornyx-rayonax-uzbekistana-47594010.html

Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах Узбекистана

Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Возможность строительства новых туристических объектов на территории республики обсуждались на переговорах, организованных посольством Узбекистана.

2025-01-17T14:57+0500

2025-01-17T14:57+0500

2025-01-17T15:02+0500

египет

узбекистан

туризм

переговоры

проект

сотрудничество

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Узбекские и египетские бизнесмены обсудили перспективы реализации новых инвестиционных проектов в Узбекистане. Об этом сообщает ИА "Дунё".При содействии посольства Узбекистана были организованы переговоры между главным исполнительным директором египетской инвестиционно-консалтинговой компании "Sabbour" Умаром Саббуром и финансовым директором компании "B.Invest Group" в Узбекистане Отабеком Худойбергановым.В ходе беседы представителям египетской компании рассказали об экономических реформах, реализованных в Узбекистане за последние годы, а также возможностях, созданных для предпринимателей. Особое внимание египетская сторона уделила возможностям строительства туристических комплексов, оказания услуг населению, строительства современных жилых домов в горных районах Узбекистана.Читайте также Египет и РУз нарастят сотрудничество в транспорте, логистике, фармацевтике и не толькоПо итогам переговоров стороны договорились организовать в следующем месяце визит главы компании "Sabbour" в Ташкент и обсудить его участие в перспективных инвестиционных проектах.Читайте также Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах УзбекистанаДля справки: инвестиционно-консалтинговая компания "Sabbour" создана в 1996 году и в настоящее время участвует во многих проектах в сфере недвижимости, строительства современных жилых районов в Египте, а также в Испании, ОАЭ и Греции.

https://uz.sputniknews.ru/20241227/uzbekistan-egipet-budut-sotrudnichat-v-ekologicheskoy-i-turisticheskoy-sferax-47326211.html

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