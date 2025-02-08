https://uz.sputniknews.ru/20250208/ukraina-ne-obladaet-resursami-kotorye-xochet-tramp-47895819.html
СМИ: Украина не обладает ресурсами, которыми хочет завладеть Трамп
СМИ: Украина не обладает ресурсами, которыми хочет завладеть Трамп
Sputnik Узбекистан
Несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой, считает эксперт.
2025-02-08T14:55+0500
2025-02-08T14:55+0500
2025-02-08T14:55+0500
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
полезные ископаемые
природные ресурсы
киев
вашингтон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47646169_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_bc20a1fd46f5a4947a27ac157a41c429.jpg
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Об этом сообщает РИА Новости.Как отмечается в публикации, несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой.По словам эксперта, ресурсы, которые Трамп имеет в виду, когда говорит о разработке украинских месторождений, по-прежнему остаются загадкой. И даже если начинать работу в западной части Украины, которая в меньшей степени была подвержена боевым действиям, то производственных и иных мощностей будет просто недостаточно для поддержания производства на необходимом уровне.Тем не менее, как указал Эльснер, перед началом работ нужно заново просчитать рентабельность такого рода проектов, но для Запада это было бы трудной задачей из-за того, что большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на освобожденной российской армией территории Донбасса.Ранее американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.До этого администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
киев
вашингтон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47646169_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_4ab6f106d827cea139e4c3ae3e06a91c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сша трамп украина зеленский редкоземельные металлы ресурсы
сша трамп украина зеленский редкоземельные металлы ресурсы
СМИ: Украина не обладает ресурсами, которыми хочет завладеть Трамп
Несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Об этом сообщает
РИА Новости.
Как отмечается в публикации, несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой.
"Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США", — сказал сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер.
По словам эксперта, ресурсы, которые Трамп имеет в виду, когда говорит о разработке украинских месторождений, по-прежнему остаются загадкой. И даже если начинать работу в западной части Украины, которая в меньшей степени была подвержена боевым действиям, то производственных и иных мощностей будет просто недостаточно для поддержания производства на необходимом уровне.
Тем не менее, как указал Эльснер, перед началом работ нужно заново просчитать рентабельность такого рода проектов, но для Запада это было бы трудной задачей из-за того, что большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на освобожденной российской армией территории Донбасса.
"Если бы такое сокровище хранилось там, оно также оказалось бы на территории, где в настоящее время находится российская армия", — признал он.
Ранее американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
До этого администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.