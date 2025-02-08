https://uz.sputniknews.ru/20250208/ukraina-ne-obladaet-resursami-kotorye-xochet-tramp-47895819.html

СМИ: Украина не обладает ресурсами, которыми хочет завладеть Трамп

СМИ: Украина не обладает ресурсами, которыми хочет завладеть Трамп

Sputnik Узбекистан

Несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой, считает эксперт.

2025-02-08T14:55+0500

2025-02-08T14:55+0500

2025-02-08T14:55+0500

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

полезные ископаемые

природные ресурсы

киев

вашингтон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47646169_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_bc20a1fd46f5a4947a27ac157a41c429.jpg

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Об этом сообщает РИА Новости.Как отмечается в публикации, несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой.По словам эксперта, ресурсы, которые Трамп имеет в виду, когда говорит о разработке украинских месторождений, по-прежнему остаются загадкой. И даже если начинать работу в западной части Украины, которая в меньшей степени была подвержена боевым действиям, то производственных и иных мощностей будет просто недостаточно для поддержания производства на необходимом уровне.Тем не менее, как указал Эльснер, перед началом работ нужно заново просчитать рентабельность такого рода проектов, но для Запада это было бы трудной задачей из-за того, что большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на освобожденной российской армией территории Донбасса.Ранее американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.До этого администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.

киев

вашингтон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша трамп украина зеленский редкоземельные металлы ресурсы