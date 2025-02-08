https://uz.sputniknews.ru/20250208/v-uzbekistane-mobilizuyut-sily-dlya-otkaza-ot-benzina-ai-80-do-kontsa-goda-47898790.html

В Узбекистане мобилизуют силы для отказа от бензина Аи-80 до конца года

В Узбекистане мобилизуют силы для отказа от бензина Аи-80 до конца года

Sputnik Узбекистан

Население планируют обеспечить качественным, экологически чистым и доступным топливом.

2025-02-08T18:39+0500

2025-02-08T18:39+0500

2025-02-08T18:52+0500

бензин

указ

узбекистан

топливо

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане намерены "мобилизовать все силы и средства" для ограничения использования и продажи бензина АИ-80 до конца 2025 года.Об этом говорится в указе президента о Государственной программе по реализации Стратегии "Узбекистан-2030" в Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики.Согласно документу в республике собираются мобилизовать силы и средства для ограничения использования и реализации автомобильного топлива марки АИ – 80 до конца этого года. Вместо этого население планируют обеспечить качественным, экологически чистым и доступным топливом.Кроме того, до конца года должен быть внедрен полный запрет использования мазута в качестве топлива предприятиями, производящими тепловую и электрическую энергию во всех регионах республики.Исключение составят лишь случаи использования мазута в качестве аварийного топлива. При этом требуется уведомить Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и согласовать эти действия с Кабинетом министров.Напомним, в начале прошлого года Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года.Кроме того, глава президент поставил задачу разработать конкретные механизмы, чтобы снизить вред, который наносят экологии большегрузы, автомобили старше 10 лет и использование топлива ниже стандарта Евро-4.

https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-zapret-toplivo-standart-euro-4-47490000.html

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