https://uz.sputniknews.ru/20250209/mid-rossii-kak-bystro-zavershit-konflikt-na-ukraine-47902618.html
МИД России: Как быстро завершить конфликт на Украине
МИД России: Как быстро завершить конфликт на Украине
Sputnik Узбекистан
Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только прогнозировали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации
2025-02-09T14:00+0500
2025-02-09T14:00+0500
2025-02-09T14:00+0500
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только прогнозировали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом, по его мнению, только Трамп может проложить конец украинскому конфликту.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://uz.sputniknews.ru/20250209/tramp-zayavil-chto-provel-telefonnye-peregovory-s-putinym--smi--47901971.html
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захарова мид россия конфликт украина ззавершение
захарова мид россия конфликт украина ззавершение
МИД России: Как быстро завершить конфликт на Украине
Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только прогнозировали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, сообщила
в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос”, — сказала она.
Дипломат напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только прогнозировали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом, по его мнению, только Трамп может проложить конец украинскому конфликту.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".