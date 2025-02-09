https://uz.sputniknews.ru/20250209/mid-rossii-kak-bystro-zavershit-konflikt-na-ukraine-47902618.html

МИД России: Как быстро завершить конфликт на Украине

МИД России: Как быстро завершить конфликт на Украине

Sputnik Узбекистан

Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только прогнозировали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации

2025-02-09T14:00+0500

2025-02-09T14:00+0500

2025-02-09T14:00+0500

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только прогнозировали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом, по его мнению, только Трамп может проложить конец украинскому конфликту.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://uz.sputniknews.ru/20250209/tramp-zayavil-chto-provel-telefonnye-peregovory-s-putinym--smi--47901971.html

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